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سجن توكورون يتحول لمنتجع 5 نجوم -(صور)

9/28/2023 2:32:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هاجم نحو 11 ألف جندي وشرطي فنزويلي سجن "توكورون"، في وقت سابق هذا الشهر، ليجدوا أنه تحول إلى ما يمكن وصفه بأنه "منتجع سياحي"، قبل أن يكتشفوا أن "زعماء السجن" من رجال العصابات، "لا أثر لهم".
وتمكن زعماء عصابة "ترين دي أراغو" التي كانت تتحكم بالسجن، من الفرار قبل العملية التي شنتها السلطات، بعدما تلقوا معلومات عن الهجوم.
وكانت العصابة تستخدم سجن توكورون، قاعدة لعملياتها الإجرامية الدولية.

ومع فرارهم حاليًا، أصبحت 5 دول في أميركا الجنوبية تكثف عملياتها للبحث عن قادة العصابة، وعلى رأسهم زعيمهم هيكتور "إل نينيو" غويريرو.

ويقود غويريرو (39) العصابة التي تنشط في مناطق واسعة من أميركا اللاتينية، مما جعل السلطات في فنزويلا ودول كولومبيا والإكوادور وبيرو وتشيلي، تكثف من عمليات البحث عنه.

كما أصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) مذكرة توقيف بحقه.

منتجع فاخر
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن قوات الأمن وجدت في السجن ملعب بيسبول بمقاييس احترافية، وحمامات سباحة، إلى جانب ناد ليلي، وحديقة حيوانات صغيرة تضم قردة وطيور الفلامنغو.





كما اكتشفت السلطات وجود أنفاق خرسانية ضخمة تقود إلى الخارج، بالإضافة إلى وجود حوالي 200 امرأة وطفل داخل أسوار السجن.

واستعادت السلطات السيطرة على السجن بعملية كبيرة كانت مدعومة بآليات مدرعة، وضبطت أيضا آلات تعدين عملة البيتكوين وراجمات صواريخ ورشاشات.

ونقل "مرصد السجون الفنزويلي"، أن "زعماء العصابة تفاوضوا مع السلطات على مغادرة السجن"، وبالفعل هربوا إلى خارج البلاد، دون تحديد أي دولة توجهوا إليها، بحسب وكالة "فرانس برس". واتهم المرصد السلطات الفنزويلية بالتعتيم على الواقعة.





وتم إخلاء السجن ونقل السجناء الآخرين إلى مراكز اعتقال أخرى.

وكان سجن توكورون يضم نحو 1600 سجين عندما اقتحمته السلطات، والقدرة الاستيعابية للسجن هي 750 سجينا، لكنه ضم في السابق أكثر من 5 آلاف، وفق مرصد السجون الفنزويلي.





تهديد لخمس دول
عصابة "ترين دي أراغوا" يُعتقد أنها تضم 5 آلاف مجرم، وبرزت عام 2014.

مارست العصابة أنشطة مافيا، مثل الخطف والسرقة والمخدرات والبغاء والابتزاز. وتوسع نفوذها إلى أنشطة أخرى، البعض منها قانوني، ولكن أيضا إلى قطاع التنقيب عن الذهب غير القانوني.

وبحسب "واشنطن بوست"، فقد حذرت بيرو من أن زعيم العصابة "غويريرو" قد يكون دخل الأراضي البيروفية، وربما يخطط لجرائم للحفاظ على "سيادته" فيما يتعلق بالعمليات الإجرامية.

ورصت حكومة بيرو مكافأة قدرها نحو 132 ألف دولار، لمن يقدم معلومات تساعد في تحديد موقعه أو القبض عليه.

كما نشرت حوالي 400 ضابط شرطة على الحدود بين بيرو والإكوادور لتعزيز الأمن، فيما قالت تشيلي البعيدة نسبيًا، إنها تعمل على تعزيز حدودها لمنع دخول أفراد العصابة الهاربة من فنزويلا.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مؤلفة كتاب يحمل اسم السجن "ترين دي أراغوا"، رونا ديسكيز، أن العصابة "متورطة في عمليات الهجرة غير الشرعية والاستغلال الجنسي للنساء والاتجار في البشر".

كما تواجه العصابة اتهامات بإدارة شبكات الدعارة في بيرو، والاتجار في الفتيات في تشيلي، والقتل وتقطيع الجثث في كولومبيا، نقلا عن الحرة.

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