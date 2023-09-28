أكدت شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي "أوبن أيه آي"، أن تطبيق الدردشة "تشات جي بي تي" أصبح قادرا على تصفّح الإنترنت وإطلاع مستخدميه على آخر المستجدات.

وكان تطبيق تشات جي بي تي، الذي طوّرته شركة أوبن أيه آي بدعم من ميكروسوفت، مدرَّبا على استخدام بيانات ينتهي تاريخ تحديثها عند شهر سبتمبر/أيلول 2021.

وتعني هذه الخطوة الجديدة أن عددا من المستخدمين المميّزين سيكون في وسعهم أن يسألوا تطبيق تشات جي بي تي عن آخر الأخبار لكي يُطلعهم عليها، على أن تتاح الخاصية الجديدة لجميع المستخدمين في القريب العاجل، بحسب ما قالت الشركة المطورة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، كشفت الشركة أن تطبيق تشات جي بي تي سيصبح في وقت قريب قادرا على إجراء محادثات صوتية مع المستخدمين.

ويستخدم تشات جي بي تي، وأمثاله من برامج الذكاء الاصطناعي، كميات هائلة من البيانات حتى يستطيع تقديم إجابات مقنعة لأسئلة المستخدمين.

ويتوقع مراقبون أن تحدث تلك البرامج تغييرا دراماتيكيا في الطريقة التي يبحث بها الناس عن معلومات عبر الإنترنت.

لكن لحدّ الآن، تتقيّد "معرفة" تطبيق تشات جي بي تي بزمن معيّن له سلفاً؛ بمعنى أن قاعدة بياناته مستمدّة مما يحتويه الإنترنت حتى سبتمبر/أيلول 2021، ولم يكن في وسع تشات جي بي تي أن يتصفح الإنترنت في الزمن الراهن.

على سبيل المثال، إذا طرح مستخدم سؤالا على النسخة المجانية من تطبيق تشات جي بي تي عن زلزال تركيا الأخير، أو عما إذا كان دونالد ترامب لا يزال حيا، فسيأتيه الرد على النحو التالي: "آسف، ليس في وسعي أن أقدّم معلومات راهنة".

ويُعدّ عجز تشات جي بي تي عن الوقوف على آخر الأحداث، من العيوب في نظر العديد من مستخدمي التطبيق.

وقال توماس تشامورو- بريميوزيك،‬ أستاذ علم النفس الإداري بجامعة كوليدج لندن: "بعلاج هذا العيب، لن يكون مستخدم التطبيق في حاجة إلى اللجوء لمحرك البحث غوغل أو منصة إكس أو التوجّه إلى أي من النوافذ الإخبارية. وسيصبح في وسع المستخدم الاعتماد على هذا التطبيق كمصدر لآخر الأخبار والأحداث الراهنة".

واستدرك تشامورو- بريميوزيك بالقول إن هذا التطبيق حينئذ سيكون "سيفاً ذو حدّين"؛ ذلك أنه سيقدم إجابات سريعة على أسئلة المستخدم، لكن تلك الإجابات في الوقت ذاته قد تحتوي على معلومات مضللة، لا سيما في غياب القدرة على التثبّت من المصادر".

يُذكر أن شركة أوبن أيه آي، تخضع بالفعل للتدقيق من قِبل جهات تنظيمية أمريكية بسبب معلومات مضللة يقدمها تطبيق تشات جي بي تي.

ورأى بعض أعضاء مجلس الشيوخ، في وقت سابق من العام الجاري، أن هناك حاجة إلى قوانين جديدة لتسهيل مقاضاة الشركة المطوّرة للتطبيق.

وقال السيناتور الجمهوري جوش هاولي إن التكنولوجيا يمكن أن تحدث ثورة، لكنه في الوقت ذاته قارن تلك التكنولوجيا الجديدة باختراع "القنبلة الذرية".