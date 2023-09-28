الادعاء الإسباني يتهم شاكيرا بـ الاحتيال على الدولة

فازت شاكيرا بجائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل توزيع جوائز إم تي في فيديو ميوزيك أوورد في وقت سابق من هذا الشهر

اتهمت الحكومة الإسبانية نجمة البوب الكولومبية بالتهرب الضريبي للمرة الثانية.

ويزعم ممثلو الادعاء الإسباني أن المغنية شاكيرا احتالت على الدولة بمبلغ 6.7 مليون يورو (7.1 مليون دولار) في عام 2018.

ويضيفون أن ذلك حدث لأنها لم تعلن عن تلقيها دفعات أولية تقدر بالملايين، عن جولتها الغنائية العالمية والتي أطلق عليها إلدورادو، من بين مدفوعات مالية أخرى.

وفتح المدعون الإسبان التحقيق الثاني في يوليو/ تموز 2023، لكنهم نشروا التفاصيل يوم الثلاثاء.

وتقول شبكة آر تي في إي RTVE الإسبانية إن المغنية البالغة من العمر 46 عاما على علم بالتهم الجديدة، لكن وكالة رويترز للأنباء أفادت أن فريقها القانوني في ميامي - حيث تعيش الآن - لم يُخطر بالأمر بعد.

وقالوا لرويترز في بيان إنهم "كانوا مشغولين بالإعداد للمحاكمة والترافع عن السنوات المالية 2012-2014 التي ستبدأ في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني".

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اتهام نجمة الغناء شاكيرا بالتهرب الضريبي في إسبانيا

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وتعتمد الاتهامات الجديدة على حقيقة أنه في عام 2018، كانت شاكيرا تعيش في برشلونة مع نجم كرة القدم جيرارد بيكيه، وبالتالي مطلوب منها دفع ضرائب على جميع إيراداتها الدولية هناك.

ويجادل المدعون بأنها حولت أموالها بدلاً من ذلك إلى "شركات مقرها في بلدان ذات ضرائب منخفضة وشفافية تكاد تكون منعدمة".

وتواجه شاكيرا ست جرائم ضريبية منفصلة مزعومة، وستحاكم عن هذه التهم المزعومة في برشلونة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على الرغم من نفيها القاطع لها.

وتُتهم بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو (15.3 مليون دولار) بين عامي 2012 و2014، لكنها نفت مرارا وتكرارا ارتكاب أي مخالفات.

وقالت في مقابلة مع النسخة الإسبانية من مجلة "إيلElle "، في سبتمبر/ أيلول الجاري، أنا واثقة من أن لدي ما يكفي من الأدلة لدعم قضيتي وأن العدالة ستنتصر لي".