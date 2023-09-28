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ما سر نجاح لعبة كاندي كراش ؟

9/28/2023 2:32:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مطور لعبة كاندي كراش ساغ التي يلعبها الملايين حول العالم إن إيراداتها وصلت إلى 20 مليار دولار منذ إطلاقها في عام 2012، مضيفا أنها ستصدر قريبا مستويات تصل إلى 15 ألفا للاعبين الأكثر عشقا وتفانيا.
وبدأت اللعبة في الظهور عبر موقع على الإنترنت قبل أن تنتقل إلى الفيسبوك ثم الهاتف المحمول، حيث زاد انتشارها بشدة وتم تحميلها خمسة مليارات مرة حتى الآن.

وكان للعبة السبق في نموذج (فريميوم) حيث تكون اللعبة مجانية، ولكن يمكن للاعبين إنفاق أموال لتعزيز أدائهم أو يمكنهم مشاهدة الإعلانات لتعلم حركات.

وقال تجودولف سومستاد، رئيس شركة "كينغ" لتطوير الألعاب إن كاندي كراش والنسخ الأخرى منها مثل فارم هيروز ساجا أظهرت أن ألعاب الهاتف المحمول يمكن أن تحظى بجاذبية دائمة.

وتابع سومستاد في مقابلة "لقد أثبتنا لأنفسنا ولهذا القطاع أنه من الممكن إعادة إحياء ألعاب تم إصدارها قبل سنوات وإبقائها جذابة لمدة عقد أو أكثر، وتحطيم الأرقام القياسية حتى بعد عقد من الزمن".

وكينغ مملوكة منذ عام 2016 لشركة أكتيفيجن بليزارد الأميركية التي تصدر لعبة "كول أوف ديوتي" والتي وافقت على استحواذ مايكروسوفت عليها مقابل 69 مليار دولار.

وساهمت كينغ بنحو 747 مليون دولار في إجمالي صافي إيرادات أكتيفيجن في الربع الثاني، بنسبة 31 بالمئة، نقلا عن رويترز.

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