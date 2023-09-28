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الأردن يحتضن إنتاج أكبر أوبرا في تاريخه

9/28/2023 2:32:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يستعد الأردن لاستضافة أكبر إنتاج أوبرا في تاريخه، وهو عرض أوبرا عايدة العالمية الشهيرة، وذلك في مسرح أكاديمية عمان الجديد الحائز على جوائز عالمية.
وسيقام العرض في ثلاث ليالٍ متتالية، في 25 و27 و28 أكتوبر 2023، بمشاركة نجوم عالميين من الأردن وإيطاليا وإسبانيا وهم: زينة برهوم (الأردن)، ريكاردو جاتو (إيطاليا)، فيديريكو دي أنتوني (إيطاليا)، كريستينا ديل باريو (إسبانيا)

ويأتي هذا العرض برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين، ويهدف المهرجان إلى بناء قواعد صلبة لثقافة الأوبرا في المملكة، وإشراك المجتمع المحلي، وبناء جسر بين الثقافات المختلفة من خلال اللغة العالمية، الموسيقى.

وتشمل الفعاليات الأخرى للمهرجان برنامج تعليمي "عين على الموسيقى في التعليم" والذي سيتم تنفيذه هذا العام من خلال ورشة عمل مفتوحة للطلاب بالتعاون مع أكاديمية عمان ومؤسسة دروزة.

كما سيتم تفعيل تعاون المهرجان الإنساني هذا العام من خلال تعيين خياطين من خلال UNWFP من المجتمع المحلي للاجئين لمساعدة مدير أزياء الأوبرا في تحضير أزياء العرض.

ويعتبر مسرح أكاديمية عمان أول مسرح وظيفي صوتي متعدّد الأغراض في الأردن، ويضمّ في طيّاته دار أوبرا وقاعة للحفلات الموسيقية.

ويحتوي المسرح على عناصر تاخذنا إلى مسارح العصر الباروكي من حيث ألوانه العنّابيّة والبرونزية التي تكمّلها التصاميم المعاصرة.





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