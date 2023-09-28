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الغزو يخط التغريبة الهلالية بين الواقع التاريخي والأسطورة

9/28/2023 2:32:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- ضمن سلسلة "فكر ومعرفة" التي تصدرها وزارة الثقافة، صدر كتاب بعنوان "التغريبة الهلالية بين الواقع التاريخي والأسطورة"، للخبير الاقتصادي الدكتور حسين أحمد الحسين الغزو.
جاء الكتاب في تسعة فصول؛ الأول يتحدث عن "تاريخ العرب في شمال إفريقيا"، بينما الفصل الثاني جاء بعنوان "القبائل والإمارات الأمازيغية الزناتية"، فيما تحدث الفصل الثالث عن "الدولة الزيرية الصنهاجية"، كما تحدث الفصل الرابع عن "الدولة الحمادية الصنهاجية"، أما الفصل الخامس فيتناول "الهلاليون والقرامطة"، ويشير الفصل السادس إلى "التغريبة الهلالية في التاريخ"، كما يتحدث الفصل السابع عن "حروب بني هلال بعد التغريبة"، فيما يتناول الفصل الثامن "القبائل الهلالية في شمال إفريقيا"، ويتحدث الفصل التاسع عن "الملحمة الشعبية للتغريبة الهلالية".
في تقديمه للكتاب، يرى المؤلف أن التغريبة الهلالية تعد من الملاحم والسير القصصية الشعبية الرائجة في أرجاء البلدان العربية كافة، من شرقها إلى غربها، ومن جنوبها إلى شمالها، وتناقلتها ألسنة الرواة والشعراء شفويا على مر التاريخ، وشهدت القصص المتصلة بالتغريبة الهلالية رواجا في المقاهي المصرية، حيث كانت الوسيلة الأساسية لتسلية رواد المقاهي، كما انتشرت قصص الهلاليين بين العامة في الأحياء الشعبية في مختلف البلدان العربية، واستمرت في التناول والرواج لقرون عدة حتى الفترة التي سبقت انتشار أجهزة المذياع والتلفاز.
ويضيف الغزو، أن الرواة كانوا يزيدون القصص ويضعون الأشعار ويختلقون أسماء أبطال وشخصيات وهمية وبطولات ومعارك في مراحل السيرة كافة حتى تعددت قصصها وأشعارها وتشعبت إلى بطولات أسطورية مختلفة، منها ما هو مرتبط بأسماء شخصيات هلالية حقيقة، ومنها لشخصيات خرافية من نسج الخيال ابتدعها الرواة والمنشدون.
وأوضح المؤلف، أنه خلال القرن التاسع عشر، تنبهت دور النشر للطلب المتزايد على القصص المتعلقة ببني هلال، فأغرقت الأسواب بروايات وقصص الهلاليين، وقد أضافت دور النشر، بدورها، العشرات من بطولات الهلاليين الأسطورية لجذب المزيد من القراء، وبذلك فقد تضخمت هذه السيرة ووضعت عنها المجلدات القصصية، مثل ما يسمى بـ"السيرة الهلالية" و"التغريبة الهلالية"، والعديد من القصص والروايات الأخرى المتصلة بهذه الروايات، وبذلك نستطيع القول إن الرواة قد أخذوا القالب التاريخي الحقيقي للتغريبة الهلالية، ونسجوا عليه أساطير وخرافات لا حصر لها حتى أخرجت التغريبة الهلالية من سياقها التاريخي.
ويقول الغزو، إن دراسة التغريبة الهلالية من الجانب التاريخي المحض، وكان لابد لنا من التعريج على الدراسات التاريخية والتراجم التي بذلت في هذا المضمار، حيث إن هناك العديد من الجهود المحمودة التي تؤرخ هذه الملحمة. وتجدر الإشارة إلى أن التغريبة الهلالية لقيت اهتماما لافتا من قبل العديد من المستشرقين والمؤرخين، الذين وضعوا العديد من المؤلفات والتراجم عنها. كما اهتم العديد من المؤرخين في المشرق والمغرب العربي بتأريخ السيرة الهلالية. وقد اعتمدت أغلب هذه الدراسات على ما كتبه ابن خلدون "1332-1406م"، عن التغريبة الهلالية، إذ تبرز أهمية كتابات ابن خلدون لقربها الزمني من أحداث التغريبة الهلالية، حيث عاصر ابن خلدون أحفاد بني هلال وعايشهم في شمال إفريقيا وتقال رواياته بشكل مباشر عن ألسنتهم وما تناقلوه عن أسلافهم الهلاليين ورحلتهم من بلاد المشرق إلى المغرب.
وفي زمن ابن خلدون، كان هناك صولات وجولات وصراعات بين بطون من القبائل الهلالية والإمارات الأمازيغية القائمة في تلك الآونة. كما نقل المؤرخون بعض أحداث التغريبة عن ابن الأثير "1160-1233م"، الذي سبق ابن خلدون بأكثر من قرن وعاصر أحداثا كبيرة تتعلق ببني هلال وحروبهم في أوقات متأخرة من التغريبة. كما أورد ابن عذاري المراكشي "ت695هـ"، نصوصا عدة تتعلق بالهلاليين، كان أهمها كتاب "البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب"، الذي يشتمل على تاريخ المغرب الكبير، منذ بدايات الفتح الإسلامي سنة "27هـ"، إلى نهاية الصنهاجيين بإفريقيا وبداية المرابطين بالنصف الغربي. ولكن بالرغم من أهمية هذه المؤلفات، يبقى ابن خلدون المرجع الأساسي في تأريخ الهلاليين، إذ تميزت كتاباته، بسرد تفصيلي للأحداث، حيث أمعن بتأريخ معارك الهلاليين، وذلك بسبب إقامته بين أحفادهم، أما ابن الأثير، وهو عراقي المولد، فكان بعيدا جغرافيا عن افريقيا وبلاد المغرب.
ويشير الغزو إلى أن المؤلفات المعاصرة تبنت ما جاء على لسان ابن خلدون وابن الأثير من تحليل لبعض القصص والوقائع التاريخية. كما تناولت بعض الدراسات التغريبة من الناحية الاجتماعية، كالهجرات الجماعية ومسبباتها، في حين بحثت مؤلفات أخرى بقصص مجتزأة عن شخوص في التغريبة الهلالية، كقصة الجازية، وكذلك الدراسات الأدبية للتغريبة التي وضعت مقارنات بينها وبين الروايات الشعبية العالمية.
ويقول المؤلف، إن هذه الدراسة جاءت متأنية للتغريب الهلالية من الناحية التاريخية الصرفة، في محاولة لملء الفراغ في تأريخ هذه الهجرة الجماعية، ولنسقط ما علق بها من أساطير وخرافات على مر التاريخ، لكي يرقى هذا الكتاب إلى وثيقة تاريخية يعتد بها، حيث تتناول إحدى أهم الهجرات العربية والأكثر جدلية على مر التاريخ. ومن هذا القبيل، فقد استهل الكتاب بدراسة الأرضية التاريخية والجغرافية التي قامت عليها أحداث التغريبة، متدرجا في سرد الجغرافيا التي قامت عليها التغريبة، مرورا من الجزيرة العربية، فبلاد الشام، فمصر، وصولا إلى شمال إفريقيا، ودراسة المجتمعات في شمال إفريقيا قبل قدوم الهلاليين.

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