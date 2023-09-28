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جلسة حوارية بمشاركة الروائيين واسيني الأعرج وجلال برجس

9/28/2023 2:32:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- أقيمت ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض عمان الدولي للكتاب الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين، أول من أمس، جلسة حوارية بعنوان "شهادات في التجربة الإبداعية" بمشاركة الروائيين الجزائري واسيني الأعرج، والأردني جلال برجس، وإدارة موفق ملكاوي.
واستهل الأعرج الجلسة الحوارية بالإجابة عن سؤال عن كيفية دخوله عالم الرواية والعالم القصصي، وتأثير جدته ذات الأصول الأندلسية في ذلك، واصفا تلك الجدة بأنها خزان قصصي ومعرفي، إذ حفزته على تعلم اللغة العربية في الكتاتيب، في وقت كان الفرنسيون يمنعون تعلمها في المدارس.
كما أشار إلى تأثير الكتاتيب أو المدرسة القرآنية في تعليمه الكتابة والقراءة، وتعلم القرآن الكريم، وكيف ارتبط باللغة العربية، وعلاقته بها التي أصبحت وجدانية، وليست تعليمية فحسب بفضل الجدة الأندلسية، وكيف كان يصنع أدواته التعليمية من لوح من صلال للكتابة، وخياراته المحدودة في ذلك في أن يسلك هذه الطريق أو يصبح أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة.
وأشار الأعرج إلى أن الأمة التي لا تعرف عناصر مكونها الثقافي هي أمة مصيرها الزوال، كما تحدث عن مشروعه الروائي في كتابه الجزء الثالث من دون كيشوت، وكروائي ينتمي للمورسكيين، مبينا أن الكتابة عالم ذهني وليس مكانيا، كما أن الروائي كتلة حية يتحرك هنا وهناك.
كما تحدث الروائي الأردني جلال برجس، عن تأثير الجدة في البدايات، كمعظم الروائيين الذين يتحدثون عنها كمحفز للكتابة الروائية، وعن تأثيرها، وكيف كانت تروي الحكاية بقالب قصصي، وكيف كانت تمتلك أدواتها في السرد لدرجة أنها تضع المستمع في قلب الحدث، وكانت متميزة في رواية الحكاية، وحالة أسطورية متفردة، كما كانت ترفض أن يقاطعها أحد.
كما أشار الى لحظته الأولى عندما تعرف على "البؤساء"، وكيف تعلم الشعر من جده الذي كان أيضا ينظم الشعر النبطي، وكانت له نظرة حالمة للكون، موضحا أنه كتب السرد قبل الشعر، وأنه بين الاثنين "بين الشعر وبين الرواية".
وفي نهاية الجلسة، أجاب الأعرج وبرجس عن أسئلة ومداخلات جمهور معرض عمان للكتاب.

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