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مسافة الأمان مع الآخرين.. هل تعد طوق نجاة من مواقف الخذلان؟

9/28/2023 2:32:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






عمان- قد يكون شعور الخذلان من أصعب المشاعر التي يختبرها الإنسان من شخص عزيز على قلبه، ليعيش بعد ذلك حالة من الأوجاع النفسية، محاولا إعادة ترتيب نفسه والبقاء حذرا مع من حوله.
ويمكن للخذلان أن يبدل من شخصية الفرد وتصرفاته، وقد يفقده جزءا من نفسه بلا إدراك منه، ليؤثر على حياته، وأيضا قد يفقده الأمل خوفا من التعرض للأذى من أشخاص وثق بهم وأعطاهم أولويات على نفسه، وفي بعض الأحيان كثرة تجارب الخذلان تجعل الفرد يخلق مسافة أمان لنفسه.
تعترف سارة (33 عاما)، أنها تغيرت بسبب موقف خذلان تعرضت له من قبل أعز صديقاتها، وبفضله تبدلت شخصيتها، بحسب قولها، مما دفعها لتضع مسافة مع من حولها وتكون حذرة في اختياراتها للأصدقاء.
أصبحت سارة شخصا أكثر هدوءا من قبل، وتحاول أن تبتعد عن المناقشات وكلمات اللوم والعتاب، مشيرة إلى أنها غدت شخصا لا يحب أن يعبر عما يشعر به لأي شخص مهما كانت غاضبة أو حزينة أو محطمة، وهذا عكس شخصيتها السابقة، إذ أصبحت أكثر عقلانية وتفكر كثيرا قبل اعتبار أي فتاة صديقة مقربة لها.
وكذلك أحمد (25 عاما)، فقد كانت الصفعة الأولى له من أعز أصدقائه الذي اعتبره سندا وأخا له، جراء خذلان كبير له في أهم قرارات حياته التي لم يسانده بها، بل سخر منها واستخف بها.
ويشير أحمد إلى أنه بدأ بلوم نفسه وجلدها على توقعاته العالية وإعطاء الأهمية لصديقه أكثر من نفسه، واصفا شعوره بالندم الكبير على مودة وثقة قدمهما بلا مقابل.
"بعد الي مريت فيه ما بتوقع اشي من حدا"، يقول أحمد بصوت حاد مشددا على كلامه، ومؤكدا بالوقت ذاته أن الثقة صعبة بعد الخذلان.
وتذكر تسنيم (37 عاما) كيف تعرضت للخذلان من قبل زوجها الذي لم يقف الى جانبها في مرضها، بل تخلى عنها لتتحطم بذلك التأملات والتوقعات لهذا الإنسان الذي اعتبرته نصفها الثاني "بلحظة انكسر كل عالمي معه وتحول لسراب"، هكذا تصف تسنيم شعورها في تلك اللحظات المريرة، لتغدو من بعدها إنسانة باهتة ترفض الثقة بأي إنسان، مؤكدة بذلك أن شعور الخذلان يجعل الإنسان يعيد التفكير في منظوره للحياة.
وتقول تسنيم "أن تقدم لشخص تحبه من أعماق قلبك وتحبه أكثر من نفسك ولكنك تكون الضحية في النهاية، هذا شيء موجع.. أتمنى ألا يعيش أحد أو يجرب شعور الخذلان لأنه يحطمك من الداخل قبل الخارج".
ومن الجانب النفسي، تبين الاختصاصية النفسية عصمت حوسو، أنه "إن لم نتألم لن نتعلم"، موضحة بذلك أن الألم هو جزء من مصادر المعرفة والتطور للإنسان الذي يحب أن يطور نفسه ولا يكررها.
وتشير حوسو الى أن الخذلان جزء من الطبيعة البشرية، لأن كل إنسان منا لديه توقعات وآمال وطموح من الآخر، وبالرغم من ذلك، فكل شخص معرض لأن يخذل، وهذا جزء من طبيعة الكون ويجب أن نتقبله.
ولكن ذلك لا يعني ألا نتعلم من مواقف الخذلان، بحسب حوسو، ففي المرة الأولى التي يخذل بها الإنسان، يقع السبب على الآخر، ولكن في المرة الثانية يصبح على الإنسان نفسه.
وتشير حوسو الى أن أي إنسان يتعرض لتجربة خذلان سواء كانت خيانة أو غدرا أو احتيالا أو مهما كان الخذلان الذي تعرض له من الغرباء أو المقربين، يجب أن يجعله يستفيق ويعيد ترتيب أولوياته.
وتؤكد حوسو أن الخذلان الذي يأتي من مسافة قريبة ومن أشخاص مقربين يوجع القلب أكثر، لأنه دائما ننظر ونهتم للفاعل وللطعنة التي أتت من أقرب الناس أكثر من الغرباء.
وتعلل "لذلك عندما نتعرض لتجربة كهذه، أولا يجب أن نتعلم منها، ومعرفة الجزء الذي يتعلق بالفرد بتحمل مسؤوليته، لكي يعدله والجزء الذي يتعلق بالذي أمامه لكي لا يتكرر معه نفسه أو مع غيره ويتعلم كيف يكون أكثر حذرا في المرات المقبلة".
وتؤكد حوسو، أن الإنسان لا يستطيع أن يحمي نفسه من الخذلان، لأنه جزء من الطبيعة البشرية، ولكن يستطيع أن يطور من مهاراته ويتعلم فن وضع المسافة مع الآخرين؛ لكي لا يسمح لأحد بأن يخترقه ويؤذيه، وبذلك لو تعرض لخذلان لا يكون موجعا بقدر كبير، لأنه طور من مهاراته وعلم كيف يضع مسافة الأمان بشكل جيد، مؤكدة ضرورة تعلم هذه المهارة الحياتية من الصغر حتى لا يتعلم أطفالنا بثمن باهظ كما تعلمنا نحن والأجيال السابقة.
ووفقا لذلك، فإن الإنسان من أجل أن يخفف عن نفسه ألم الخذلان، يجب أن يضع حدودا واضحة لا يخترقها أحد، وفق حوسو، وأن يكون حذرا، ولا يعني ذلك أن يكون مترقبا ويصيبه خوف وقلق، بل أن ينتبه، فليس كل ما يقال يصدق وليس كل ما يلمع ذهبا، وبالتالي يحكم على الآخر ضمن مواقف كثيرة ليستطيع أن يخفف من هذه الحدود.
وتشدد حوسو على أن مسافة صفر مع الآخرين خاطئة حتى مع أقرب الناس، وبذلك نستطيع أن نخفف وجع الخذلان أو آثاره السلبية على حياة الفرد ونفسيته، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان نخذل من أشخاص جيدين، وذلك لأن كل شخص له وجهة نظر، وكل منا يرى الأمور بعين طبعه.
وتوضح حوسو أن شعور الخذلان يرافقه التسامح، وكيف نتعلم بعد الوجع والخذلان أن نسامح أنفسنا أولا وآخرا، وليس من أجله بل من أجل أن يرتاح الإنسان ولا يبقى في داخله جوانب ومشاعر سلبية، لكن هذا لا يعني أن يعود للتحدث معه، وبحسب طبيعة الألم والخذلان الذي سببه له والضرر الذي أصابه يقرر، فالبعض قد يقطع علاقته به وآخرون يبعدون المسافة بأضعاف ما كانت سابقا.
وتشدد حوسو، كذلك، على ضرورة الابتعاد عن التفكير السلبي والتعميم وألا يحكم بالفشل على علاقاته مهما بلغ فيها الخذلان واليأس والإحباط، إذ يجب أن يبقى الفرد متفائلا، ويتأكد أنه ما يزال هنالك أشخاص وأمور تستحق أن يتفاءل من أجلها.
وتختم حوسو حديثها، مؤكدة أن كل شخص منا عانى من ألم الخذلان، ولكن هكذا يكون بالطريق الصحيح، لأن المعاناة هي الطريق الوحيد نحو القمة، ولأن الألم هو الطريق الوحيد نحو التغير، إذ إن العراقيل والمشاكل التي تواجهنا في حياتنا هي الطريق الوحيد نحو التقدم والتطور.

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