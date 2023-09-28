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الحموري يحصل على أعلى وسام استحقاق في قطاع الرعاية الصحية العربية

9/28/2023 2:32:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حاز الدكتور فوزي الحموري على "أعلى وسام استحقاق في قطاع الرعاية الصحية العربية" من قبل اتحاد المستشفيات العربية خلال مؤتمر الاتحاد الذي عقد في أبو ظبي هذا الاسبوع وبحضور عدد من وزراء الصحة العرب.
وعبر امين عام الاتحاد ان تكريم الدكتور الحموري يأتي تقديراً لجهوده المبذولة في رفع سمعة الأردن في القطاع الصحي اقليمياً وعالمياً وبالأخص في قطاع السياحة العلاجية وكذلك لدوره في تعزيز التعاون العربي في القطاع الصحي وخلق سبل وقنوات اتصال جديدة للتعاون العالمي في المجال.
وحيث أن الدكتور الحموري يعد علم من أعلام الطب في الأردن والوطن العربي وله باع طويل في مجال السياحة العلاجية فقد تم انتخابه لرئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية وكان له دور رئيسي في حصول الأردن على اعتراف منظمة السياحة العالمية UNWTO كمقصد للسياحة العلاجية والاستشفائية في شهر حزيران من هذا العام، كما تم تصنيفه مؤخراً من ضمن أقوى 100 قادة في الرعاية الصحية من قبل مجلة فوربس، وحصل على تكريم كرجل الإنجاز للعام 2023 من قبل مؤسسة فلسطين الدولية.

وشارك الحموري خلال فعاليات المؤتمر في جلسة بعنوان "قيادة الرعاية الصحية للغد: القادة ومواهب القيادة" حيث تطرق فيها الى أهم الصفات اللازمة للقائد الناجح في القطاع الصحي ومن أهمها: النزاهة والتفكير الاستراتيجي، مهارات حل النزاعات، إدارة الازمات، الابتكار والوعي في تطور التكنولوجيا الصحية ومهارات الاتصال الفعال، والتعلم المستمر، وبين الحموري خلال الجلسة كيفية تمكن القيادات الصحية من تقديم خدمات أفضل وتحقيق نتائج إيجابية وتخفيض التكاليف العلاجية في حال توفرت هذه الصفات الست.
وقد أكد الحموري على أهمية مشاركة المريض في الرعاية الصحية المقدمة له حيث تعد المشاركة الفعالة للمرضى ضرورية لتحسين الأداء وتزيد من اتباع المرضى للتعليمات الصحية، كما تطرق الحموري إلى أهمية الشراكة بين مقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الأكاديمية كالجامعات وتحديداً الكليات الصحية لإنشاء نظام بيئي شامل لتنمية المواهب والقادة وتخريج الكوادر الأعلى تأهيلاً.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور الحموري قد ساهم في تأسيس عدد من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية ومنها المجلس العالمي للسياحة العلاجية ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية والمركز الأردني للإسعاف الجوي، هذا وقد تقلد منصب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة لمدة 18 عاماً حرص خلالها على تعزيز الشراكة مع القطاع العام في الأردن والتشبيك مع الدول العربية والأجنبية لخدمة القطاع ورفع اسم الأردن عالياً في مختلف المحافل الدولية، وأدخل الأردن كعضو دائم في الاتحاد الدولي للمستشفيات اتحاد الـ International Hospital Federation (IHF) في عام 2020. وفي عام 2021 تم انتخاب الدكتور الحموري عضواً في مجلس حكام الاتحاد، بالإضافة لعضويته في عدد من المجالس والهيئات واللجان المحلية والدولية.

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