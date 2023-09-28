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اعتماد الحسين للسرطان كمركز رئيسي لمكافحة وعلاج السرطان والتدريب والأبحاث في المنطقة

9/28/2023 2:32:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




فيينا- وقع مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور اتفاقية تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ممثلة بمديرها العام السيد (رفائيل غروسي) باعتماد مركز الحسين للسرطان كمركز رئيسي في المنطقة في مكافحة وعلاج السرطان والتدريب وتفعيل الكفاءات والبحث العلمي. وتم توقيع الاتفاقية أثناء انعقاد الدورة (67) من المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في مركز فيينا الدولي، تحت شعار " تعاون عالمي في مجال الطاقة النووية"، حيث انطلقت اعماله في 25 من أيلول بحضور نخبة من مندوبي الدول الأعضاء في الوكالة والبالغ عددهم (177) دولة. وتستمر اعمال المؤتمر حتى 29 من الشهر الحالي.
وصرح منصور بأن:" هذا الاعتماد الكبير هو اعترافٌ دوليٌ آخر يشير إلى المنزلة الرفيعة التي يتبوأها مركز الحسين للسرطان في مصاف مراكز علاج السرطان المتقدمة في العالم، وبالدور القيادي والمركزي الذي يؤديه في مكافحة وعلاج السرطان في المنطقة".
وقال بأن منح مركز الحسين للسرطان هذا الاعتماد يأتي لتفعيل دور الطب الإشعاعي في مكافحة السرطان عالمياً من خلال مبادرة " شعاع الأمل" التي تقودها الوكالة وهيئة الأمم المتحدة.
وأوضح منصور بأن اتفاقية التعاون هذه باعتماد الحسين للسرطان كمركز رئيسي في المنطقة لتحسين خدمات علاج السرطان ونقل المعرفة وتدريب الكوادر الطبية وتشجيع ودعم الأبحاث، هي استمرارية لرؤيا المركز في التطوير للارتقاء بالعلاج والخدمات المقدمة للمرضى الأردنيين والعرب والتوسع من أجل العمل على استقبال أكبر عد منهم تماشياً مع ارتفاع نسب الإصابة بمرض السرطان.
من جهة أخرى شكر منصور رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية ورئيس الوفد الأردني المشارك في المؤتمر وعلى وجه الخصوص معالي الدكتور خالد طوقان على ترشيحه مركز الحسين للسرطان لنيل هذا الشرف، وأثنى على دعم وجهود كل من السفير الأردني في فيينا السيد ليث أبو الفول والسيدة رنا أبدة مستشارة ونائبة رئيس البعثة في سفارة الأردن في فيين

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