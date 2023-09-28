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الخلايلة: حياة الإنسان يسر وعسر

9/28/2023 2:32:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إلى مواجهة خطاب الكراهية الذي انتشر أخيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أهمية العمل بالمنهج النبوي والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول في الحديث الشريف: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت".

وأشار الخلايلة خلال تصريحات تلفزيونية أمس الأربعاء، إلى العديد من المشاكل المجتمعية التي شهدها مجتمعنا في السنوات العشر الماضية بسبب تناقل معلومات وأخبار غير دقيقة، وحديث المرء لكل ما يسمع وهو أمر منهي عنه، في إشارة إلى تناقل شائعات وأخبار مغلوطة دون التحقق من صحتها.

وقال، إن الدين الإسلامي ومنذ اليوم الأول، أكد على الدعوة بالكلمة الطيبة الثابتة والابتعاد عن الكلام الخبيث، وعدم الإضرار بالناس ولو بشطر كلمة.

وأضاف: حياة الإنسان لا تسير على نمط واحد، فهي يسر وعسر، وهو ما يتطلب السير على منهج صحيح لإدارة الحياة على أساس الجد والاجتهاد، والتوكل على الله بالسعي والعمل الجاد، بعيداً عن الخمول والاستسلام والتواكل، مشيرا إلى قول الرسول- صلى الله عليه وسلم- عندما أمسك بيد أحد أصحابه فوجدها خشنة من أثر العمل: "هذه يد يحبها الله ورسوله". (بترا)

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