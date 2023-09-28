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تعميم من الإدارة المحلية للبلديات استعدادا لفصل الشتاء

9/28/2023 2:32:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميماً إلى البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة في مختلف مناطق المملكة بهدف الاستعداد المُسبق قبل حلول فصل الشتاء، وذلك لمواجهة الظروف الجوية الطارئة.

وطلبت الوزارة في التعميم من كافة هذه الجهات اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تكفل الاستعداد المُسبق لفصل الشتاء، والتي أبرزها:

1- تنظيف وتسليك مجاري الأودية والعبارات والأقنية ومناهل تصريف مياه الأمطار، وتشكيل فرق للكشف عليها باستمرار، وكذلك تشكيل ورش عمل لمعالجة الأوضاع الطارئة حال نشوئها أولاً بأول، وإرسال تقرير بالمناطق التي تم تنظيفها للوزارة والمحافظة ومديرية الشؤون البلدية.

2- التأكد من صلاحية جميع الآليات العاملة لديكم وتنظيم كشوفات تتضمن نوع الآلية ومدى صلاحيتها واسم سائقها وعنوانه.

3- توفير عددٍ كافٍ من ماتورات شفط المياه والتأكد من جاهزيتها للعمل.

4- توفير احتياطي كافٍ من المحروقات لجميع الآليات.

5- تأمين الآليات العاملة لديكم بالجنازير والإطارات المناسبة لتكون قادرة على الحركة في مختلف الظروف الجوية.

6- عمل لافتات تحذيرية ووضعها في المناطق الخطرة وحول الحفريات وإلزام المقاولين بتسييج مناطق عملهم.

7- التنبيه على المواطنين القاطنين قرب مجاري الأودية والسيول لضرورة أخذ الحيطة والحذر وترحيلهم إن استدعت الظروف ذلك.

8- التنسيق مع الحكام الإداريين ووزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والقوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام والدفاع المدني والجهات المعنية بخصوص المناطق ذات التداخل المشترك ومتابعة النشرة الجوية باستمرار للوقوف على الحالة الجوية وعلى مدار الساعة.

9- نشر الآليات العاملة في مواقع عملها قبل حدوث الأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار بدء العمل حسب أهمية وأولوية تلك الطريق.

10- تجهيز غرف عمليات في البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة وتزويدها بالمعلومات اللازمة.

11- إعداد خطة طوارئ محدثة تتضمن أسماء الفرق المناوبة وعناوينهم ومخططات مبين عليها مناطق البلدية والفرق والآليات العاملة ومساراتها في كل منطقة وكذلك خطة لتوفير الدعم اللوجستي والخدمات الإدارية وتزويدنا بنسخة من الخطة المُعدة.

12- توفير الدعم اللوجستي والخدمات الإدارية اللازمة لتمكين الفرق المناوبة من العمل في ظروف تمكنهم من إنجاز المهام المُسندة إليهم، وتتلخص هذه الخدمات فيما يلي:

أ- الإعاشة: توفير الطعام والشراب اللازم طوال فترة العمل.

ب- توفير المنام المناسب للذين تقتضي طبيعة أعمالهم الإقامة في مركز العمل.

ج- الوقود: تأمين متطلبات التدفئة والإنارة والمحروقات الكافية للآليات العاملة.

د- النقل: تأمين الخدمات للعاملين ونقلهم حسب متطلبات عملهم.

13- متابعة الأحوال الجوية بالتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة.

14- تزويد الوزارة بتقرير بعد أي منخفض جوي موضحاً جميع الأضرار الناتجة في حالة وجودها.

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