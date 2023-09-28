الملك يعزي بضحايا حريق حفل الزفاف في العراق

بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد بضحايا حريق حفل الزفاف، الذي وقع بمحافظة نينوى أخيرا.



كما بعث جلالته برقية مماثلة إلى أخيه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

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وأعرب جلالة الملك في البرقيتين باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا والشعب العراقي الشقيق بهذا المصاب الأليم، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.