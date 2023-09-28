الكاتبة بلوط توقع كتابها ( قيثارتي .. العزف على اوتار الروح)
التاريخ
9/28/2023 2:32:32 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقعت الكاتبة والصحفية اللبنانية هلا بلوط اليوم في تمام الساعة السابعة بمعرض عمان الدولي في دار المعارف كتابها ( قيثارتي .. العزف على أوتار الروح ).
ويتناول الكتاب بعض الجوانب للكاتبة واهم المراحل والاعمال التي قامت بها ونظرتها الى طبيعة عملها التي تعاملها وكأنها من الفنون.
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