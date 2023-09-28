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رواية تفوحُ نارديناً للزميلة الصحافية والكاتبة رلى السماعين

9/28/2023 2:32:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اشهرت السماعين روايتها الاولى تفوحُ نارديناً التي تحمل افكاراً متعددة جميعها من الواقع الاجتماعي اليومي نقلتها على شكل شخصيات في خمس قصص منفصلة إنما جميعها تلتقي في مرحلة ما، وهذا الرابط هو حبكة الرواية.

وتقول السماعين بأن الناردين هو طيب نادر غالي الثمن عطره يدوم لمدة طويلة، وهذه الفكرة الرئيسية من وراء الرواية بأن علينا كبشر، نعيش مع بعضنا البعض، أن نحتمل ونحترم بعضنا لاننا جميعاً نحمل هموماً تكبر أو تصغر إنما تبقى هموماً، لذلك علينا أن نعي بأن واجبنا هو أن نحترم بعضنا ونترك بصمة إيجابية أينما حللنا وبذلك يفوحُ عطرنا نارديناً.

وتتابع بأن الرسالة الاخرى من الرواية هو نقد الذات قبل انتقاد الاخرين، لان جميعنا معرضون للخطأ وليس هناك إنساناً كاملاً. نقد الذات، وليس جلدها، هو خطوة لتطوير الفكر وتغييره للافضل ووقتها نصبح أكثر انفتاحاً، متحلين بالصبر، قادرين على العطاء.

الرواية تفوحُ نارديناً تقع في خمسة فصول، كل فصل يعالج قضية مجتمعية واقعية. الاولى وتحمل اسم "تالا"، تكشف خطورة المواقع الافتراضية على المرأة وبالذات المطلقة وكيفية نظرة المجتمع لها. أما القصة الثانية التي تحمل اسم "خود" فتتكلم عن الخيانة. القصة الثالثة وتحمل اسم "الفيلسوف" تنقل نظرة المجتمع للطفل الذكر - المدلل- المختلف تماماً عن نظرة المجتمع للانثى. أما القصة الرابعة وتحمل اسم "الراهبة فرح" وتعالج فكرة الرغبة الحقيقة بالتغيير للافضل مبتعدين عن العالم ورغباته.

أما القصة الاخيرة التي ربطت سابقاتها هي "الدكتور جميل" ويعبر من خلاله عن الرغبة في مساعدة الناس وعن المعرفة الحقيقة لنوازع البشر همومهم والذي عنده الحل إنما حلاً لا يفهمه الا المدرك والعاقل.

تقول السماعين: "كتبت الرواية بصورتها القصيرة مبتعدة عن الوصف الموسع بالرغم من أهميته. لقد فضلت التعمق بروح وعقل الشخصيات المهمة للكتاب لانها تجسد كلاً منا. فنحن نتأرجح ما بين الثقة ... والخيانة، الحب ... والغدر، الشجاعة... والجبن، التحمل ...ونفاذ الصبر..انكار الذات أو الانجراف مع التيار العام.

مقولة "نحن بشر" نقولها دائماً لنعطي عذراً لفعل الخطأ، ونستعطي المسامحة بشكل غير مباشر. لكن "نحن من طين يوجعنا الاذى، يجرحنا صغير الشوك" كما قال جلال الدين الرومي. أما الحقيقة أنه لولا جبر الله ولطفه علينا لفنينا، لذلك هل نسامح من أخطأ وتعدى؟ وكم مرة علينا أن نُسامح ،،،ومن؟ وهذه اسئلة تطرحها الرواية."

تشرح السماعين عن روايتها وتقول بأن تفوحُ نارديناً هي رحلة نضج ونمو، نمو عقلي وروحي، لاني على قناعة بأن لا نمو عقلي وفكري إلا إذا صحبه نمو روحي "لان فيه نحيا ونتحرك"، وفي مسيرة الصعود هذه، لا بد وأن نقع ! ونرى البعض يفشلون. يستسلمون لانهم يرون بالسقوط فشلاً وذريعة للسير إلى الخلف. بينما السقوط ليس علامة الفشل إلا للضعيف ومن أعمي الكبرياء عيونهم.

لان الجعالة -المكافئة- هي للفاهم والمدرك. لذلك ختمت كل قصة في الرواية بخاتمة سعيدة لاننا قادرون على مواجهة ظروفنا مهما صعبت، فقط إن أدركنا وتوفرت الارادة.

الكاتب السياسي والروائي رمضان الرواشدة قال في الرواية بأن تفوحُ نارديناً هي مجموعة قصصية تشكل رواية جميلة جداً تبحث في النفس الانسانية ومعاناتها مستفيدة الكاتبة من ثقافتها الدينية والعربية، ويمكن اعتبار هذه الرواية بداية ناجحة لاديبة أردنية قادمة بقوة.

الروائية والاديبة نوال القصار قالت: "قرأت للكاتبة رلى السماعين مؤلفين سابقين هما "حصن السلام"، ونحو الهزيع الرابع" ووجدت أن لغتها سلسلة ولكن ثرية وغنية وتمتلك حساً إنسانياً قوياً يظهر جلياً في كتاباتها وحتى مواضيعها التي تختارها.

أما رواية تفوح ناردينا فإنها تسلط الضوء على مشاكل اجتماعية حقيقية وهي دعوة للوعي والصدق والمصالحة مع الذات. إنها قصص من الواقع نعيشها في مجتمعاتنا وحتى نستغرب من أنها موجودة رغم حضورها في حياتنا اليومية وما علينا إلا أن نبحث في دوافع هذه الوقائع البشعة وأسبابها لنجد الحلول المناسبة لها.

تبرز الكاتبة في قصتها هذه هويتها المسيحية من خلال تسليط الضوء على بعض التفاصيل مثل الراهبة التي أحبت صبياً قبل سن المراهقة ثم اختارت طريق القداسة، وطقوس الصلوات في الكنيسة وغيرها من التفاصيل ولكن ضمن قالب إنساني عالمي يتفق مع الآخر ويتصالح معه دون تحيز أو إشارات للكراهية والبغض، كما أن اختيار هذا الاسم الشاعري لكتابها "تفوح ناردينا" يبدو عنواناً شهياً للقراءة أتمنى أن يلقى نجاحاً وقبولاً يليق بالكاتبة والصحفية رلى السماعين."

يذكر بأن للسامعين اصدارات سابقة منها كتابها المشهور "حصن السلام التجربة الاردنية في الحوارات بين اتباع الاديان نموذج العيش المشترك" باللغتين العربية والانجليزية، وكتابها "نحو الهزيع الرابع". روايتها تفوحُ نارديناً صدرت عن دار النشر حفرا ناشرون وموزعون.

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