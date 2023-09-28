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المهندسين تتابع حادثة اعتقال رئيس فرع نابلس -نقابة المهندسين

9/28/2023 2:32:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تتابع نقابة المهندسين الاردنيين حادثة اعتقال رئيس فرع نابلس في نقابة المهندسين المهندس يزن مصباح جبر، وتطالب بالافراج الفوري عنه.

واشارت النقابة في بيان صحفي اصدرته اليوم ان نقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي كان قد تواصل مع رئيس اتحاد المهندسين الفلسطينيين المهندس مجدي الصالح ، ومع نقيب مركز النقابة في القدس المهندسة نادية حبش للوقوف على ملابسات الاعتقال.

وتؤكد النقابة حرصها على متانة الجبهة الداخلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تغول الكيان الصهيوني، وما يتعرض له أبناء شعبنا العربي الفلسطيني من عدوان همجي ممنهج تنفذه آلة الحرب الصهيونية مستهدفة أرضه ومقدساته ووجوده، حيث تقوم بالقتل ونشر الذعر والدمار وتمارس أبشع أنواع العدوان على الكل الفلسطيني واستهدافه، مخالفة بذلك كافة الأعراف والقوانين الدولية.

كما تؤكد النقابة على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ، وتضامنها مع الزملاء المهندسين في مركز القدس ، وحرصها على حقهم في التعبير عن الرأي، وممارسة دورهم النقابي.

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