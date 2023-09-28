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القبول الموحد: النتائج ستكون على شكل رسالة نصية تصل الطلبة

9/28/2023 2:32:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتائج القبول الموحد للجامعات ستعلن في تمام الساعة الـ8:00 من مساء يوم الخميس.

وقال مستشار وزير التعليم العالي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، إن نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريس ستصل إلى الطلبة من خلال رسائل نصية تتضمن نتائج ترشيحهم للعام الجامعي 2023-2024.

وأضاف الخطيب أن أي رسائل يتم تداولها حاليا عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة.

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