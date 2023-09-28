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المياه.. هل ينجح التعاون العالمي في مواجهة تبعات التغير المناخي؟

9/28/2023 2:32:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمّان - تتعاظم دعوات دولية، نحو ضرورة المضي وفق منهجيّة فعّالة لتعزيز التعاون العالمي في موارد المياه المشتركة، في وقت حذر فيه تقرير علمي متخصص في قطاع المياه، من تأثيرات تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة.
وفي حين باتت حلول المياه، تحديا أكثر إلحاحا وتعقيدا، وكونها صنّفت بين أكبر المخاطر التي تواجه العالم، وفق تقييم تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، اعتبر تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي للمياه (SIWI)، أنه "ما لم يكن هناك تعاون وثيق بين مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، فإن فرص التنمية السلمية والمستدامة للمياه ستظل ضئيلة".
وفيما شجّع التقرير الذي حمل عنوانه "التعاون في مجال المياه من أجل السلام لتحقيق أجندة 2030"، وحصلت "الغد" على نسخة منه، "دمج المياه في اتفاق باريس للمناخ وآليات تنفيذه، وتطوير تقييمات إقليمية ووطنية ومجتمعية مشتركة بين القطاعات، حول ما يمكن أن يطلق العنان للتعاون من أجل التخطيط المشترك والاستثمار في المياه المشتركة"، يثقل تحدي تقاسم موارد المياه المشتركة في الأردن، ثاني أفقر دولة مائيا على مستوى العالم، كاهلها.
وفي وقت ينتظر فيه ترجمة حدود خريطة المياه المشتركة لدى الأردن لواقع ملموس، أكد مصدر مطلع بوزارة المياه والري سعي قطاع المياه، لقيادة تعاون إقليمي يرتبط بالمصادر المائية المشتركة، وصولا لحماية حقوق الأردن المائية وتعزيز الأمن المائي.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"الغد"، إن الإدارة المتكاملة للمصادر المائية وحماية البيئة، تسعى لإدارة الأنهار وأحواض المياه الجوفية، باعتبارها مصدرا متكاملا وشاملا للمياه بصرف النظر عن الحدود بين الدول.
وأضاف، أنها تمضي في معالجة موضوع إدارة المياه المشتركة مع دول الجوار على المستويين السياسي والفني، والمتعلق بإدارة أحواض المياه الجوفية والمياه السطحية المشتركة في أحواض اليرموك والديسي ونهر الأردن، ووفق تعزيز آليات التعاون وإدارة المصادر المشتركة للمياه العابرة للحدود.
وتسعى بعض المبادرات لتعزيز الجانب المائي الجيوسياسي المشترك، كمبادرة السلام الأزرق والمعروفة بالـ(Blue Peace)، التي أثبتت وجودها على الساحة الإقليمية، حيث تنصبّ أهدافها على ضرورة البحث عن الطرق الدبلوماسية للتسوية بدلا من الوسائل القانونية.
وبحسب تصريحات سابقة لأمين عام سلطة وادي الأردن منار محاسنة، خلال ردها على استفسارات نيابية مؤخرا حول المحادثات مع سورية بشأن حصول الأردن على حصته المائية من نهر اليرموك، وصولا لتعزيز سد الوحدة بمخزون المياه، فإنها بينت أن وزارة المياه، طلبت عبر وزارة الخارجية "إعادة تمثيل اللجنة بحسب اتفاقية استثمار نهر اليرموك الموقعة بين الحكومة الأردنية ونظيرتها السورية في العام 1987، وتنص على وجود لجنة مياه مشتركة، تشكل من الطرفين، وطلبنا من وزير الخارجية تفعيل عمل اللجنة".
وما تزال مخاوف تحوم حول إمكانية تحول تحدي تقاسم المياه المشتركة لواقع ينذر بتهديدات حقيقية وواقعية، لتكون "المياه" عامل نزاعات بين المناطق والدول المشتركة في مواردها المائية.
أما القضية التي تثقل قطاع المياه، فتستدعي تعزيز الدور غير الرسمي خلال مبادرات قد تكون مقترحة من مؤسسات مجتمع مدني، أو منظمات متخصصة في الجانب المائي الجيوسياسي، وصولا لفتح الحوار بين صانعي القرار والسياسات ضمن المناطق المتشاطئة والمشتركة في حدودها المائية، وحل تلك النزاعات سلميا وبطريقة عادلة، لا سيما بعد تأثيرات خلفها التغير المناخي على تدفقات المياه المتوافرة سواء السطحية منها أو المخازين الجوفية، من انخفاضات سنوية تشي باضمحلال تلك المياه مستقبلا.

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