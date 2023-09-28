حُلم العروسين تحول إلى رماد.. مشاهد وصور لـفاجعة الحمدانية

بساعات قليلة تحول حلم العروسين حنين وريفان إلى كابوس مؤلم صاحبهما وانتقل للمدعوين، فمنهم من استطاع الهروب من هذا الكابوس ومنهم من علق فيه إلى أن انتقلوا إلى رحمة الله.



فاجعة أبكت الملايين، جراء احتراق صالة أفراح في مدينة نينوى في العراق والتي كانت مشيدة من مواد سريعة الاشتعال ومخالفة للقوانين بالإضافة إلى غياب شروط السلامة فيها، بحسب التحقيقات التي أخرجتها الداخلية العراقية.



















توفي حتى الآن أكثر من 100 شخص منهم عشرات الأطفال الذين وجدوا متفحمين، ومئات الجرحى والمفقودين الذين ما زال أهاليهم يتملكهم الأمل في العثور عليهم أحياء بين الرماد المتراكم والجثث المتفحمة.





























بدورها، أوقفت السلطات الأمنية العراقية نحو 19 شخصا، وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الحداد العام لمدة 3 أيام في العراق.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الهلع والأسى بعد ظهور مقاطع الفيديو الأولية منذ بداية اندلاع الحريق الذي شب فوق رأس العروسين نتيجة اشتعال الألعاب النارية خلال رقصتهم الخاصة.





وأظهرت مشاهد نُشرت عبر المواقع الإخبارية والسوشال ميديا الحزن الذي خلفه الحريق لأبناء القتلى وأقاربهم، والذين كانوا يبكون وينحبون على الفقد الذي أصابهم، بالإضافة لظهور العروسين بمقاطع مصورة وهم بحالة صدمة وانهيار تام أثناء جنازة المتوفيين من عائلاتهم والذين ماتوا جميعهم.