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المظاهرات على الجدار في غزة

9/28/2023 2:32:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل
28/9/2023

في الأيام الأخيرة تجري اتصالات محمومة بمشاركة إسرائيل، حماس، الأمم المتحدة، مصر وقطر، في محاولة لتهدئة التصعيد الجديد على حدود قطاع غزة. منذ أسبوعين وفي كل مساء تجري مظاهرات فلسطينية عنيفة امام قوات الجيش الاسرائيلي على طول الجدار الامني. سلطة حماس في القطاع هي التي تمسك الخيوط، رغم أنها تحذر حتى الآن من الاعلان عن تحمل المسؤولية عن المظاهرات بشكل علني.
الامر لا يتعلق باحتجاج شعبي فقط. فبين المتظاهرين هناك ايضا شباب يحملون المسدسات ويطلقون من مسافة عشرات الامتار النار على جنود الجيش الاسرائيلي. في الحادثة التي حدثت في منتصف الشهر الحالي قرب الجدار قتل في "حادثة عمل" اثناء وضع عبوة ناسفة خمسة فلسطينيين، ويمكن التقدير بأن هذه العبوة كانت ستتسبب بالاضرار اذا تم تشغيلها ضد سيارة عسكرية.
الاحداث على الجدار ترتبط بمحاولة حماس ترسيخ مكانتها في الساحة الفلسطينية، وبطلباتها من قطر واسرائيل: تحويل كامل لمنح المساعدة القطرية وزيادة عدد العمال من القطاع المسموح لهم بالعمل في اسرائيل. ولكن يبدو أنه في الخلفية هناك ايضا ادراك من قيادة حماس في غزة بأن مجال مناورة اسرائيل ضئيل. حسب هذه المقاربة فان الحكومة منشغلة بالازمة السياسية، التي هي جميعها من صنع يدها، وستجد صعوبة في تجنيد الاصغاء والجهود لعملية عسكرية في القطاع. ربما أن حماس مخطئة، عندها ستكتشف أن الاحتكاك العسكري بالتحديد سيخدم حكومة نتنياهو، كحرف انتباه مؤقت عن التعقيد الموجود في الساحة الداخلية.
المظاهرات على طول الجدار، التي اعتبرت في البداية "مسيرات العودة" بدأت في 2018 واستمرت لسنتين تقريبا الى أن تم وقفها عند اندلاع وباء الكورونا. في 2021، بعد عملية حارس الاسوار، صعدت الى سدة الحكم في اسرائيل حكومة بينيت – لبيد وأجرت تغييرا في السياسة، 17.500 غزي سمح لهم بالعمل في اسرائيل، للمرة الاولى بعد عقدين تقريبا.
التفكير كان أن تحسين الوضع الاقتصادي بعد سنوات طويلة من الانهيار سيهدئ حماس وسيلزمها بكبح العنف من اجل أن تستمر الاموال في التدفق، حتى لو كان الامر سيحتاج التصادم مع فصائل فلسطينية صغيرة. هذه الطريقة نجحت بدرجة معينة، وتم تبنيها ايضا من قبل حكومة نتنياهو عندما عاد اليمين الى الحكم، رغم التصريحات المستمرة حول الحاجة الى اتباع القبضة الحديدية تجاه حماس.
لكن ايضا في الطريقة الحالية توجد نقاط ضعف. أولا، حماس استمرت في التحريض بشكل حثيث لتنفيذ عمليات من المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مع ضخ الاموال واعطاء توجيهات لشبكاتها العسكرية هناك. ثانيا، بصفتها منظمة مقاومة وملتزمة بأيديولوجيا محاربة اسرائيل فان حماس لم تكف عن بناء قوتها العسكرية في القطاع، ومؤخرا بدأت ايضا في السماح مرة اخرى بتنفيذ نشاطات عنيفة على طول الحدود.
في الضفة الغربية جهود حماس تندمج مع جهود ايران وحزب الله، التي هدفها تهريب البنادق والمسدسات والعبوات الناسفة التقنية الى المناطق (بعضها يصل ايضا لاستخدام منظمات الجريمة العربية داخل حدود الخط الاخضر).
التوتر الحالي يتعلق ايضا بما يحدث في القدس. في الاسبوع القادم يتوقع وصول جماعي لليهود الى الحرم اثناء عيد العرش. في اوساط الفلسطينيين يوجد تحريض على هذه الخلفية وتسمع دعوة للعمل بقوة من اجل منع المصلين اليهود الى الحرم. الخطوات السياسية التي تجري الآن من وراء الكواليس تستهدف تهدئة النفوس في غزة، وايضا لمنع اشتعال جديد في القدس.
أحد التسهيلات التي تناقش الآن بشكل غير مباشر مع حماس يتعلق بزيادة عدد العمال الغزيين الذين يسمح لهم بالدخول للعمل في اسرائيل الى 20 ألف عامل، حسب الخطة التي اعدت في جهاز الامن قبل بضعة اشهر (دخول العمال تم وقفه مؤخرا ردا على اعمال العنف على طول الجدار، وسيتم استئنافه صباح اليوم بعد ليلة من الهدوء النسبي). ما تجنبت الحكومة وجهاز الامن فعله هو اعادة فحص السياسة تجاه غزة. يمكن الادعاء، بدرجة كبيرة من الصدق، أنه إزاء الاخطار في ساحات اخرى (الازمة الداخلية، الحدود مع لبنان والضفة) فان الهدف هو تهدئة النفوس في القطاع، حتى بثمن تحمل مخاطرة معينة. ولكن في هذه الاثناء يبدو أن اسرائيل تبيع نفسها المفهوم الخاطئ يقول بأن حماس ملتزمة بتهدئة طويلة المدى وأن الجمهور في غزة أحب التحسين الاقتصادي، ولذلك سيضغط على حماس كي لا تخرق الهدوء. عمليا، رغم أن الغزيين يخسرون نحو 10 ملايين شيكل في اليوم منذ وقف دخول العمال، إلا انهم في هذه الاثناء لم يتراجعوا بعد.
الحلقة الضعيفة
جهود ايران لزيادة العمليات تم تجسيدها في البيان الذي نشره الشاباك أمس والذي جاء فيه: تم الكشف عن خلية تتكون من ثلاثة فلسطينيين في الضفة، ومواطنين عربيين اسرائيليين، خططوا لتنفيذ عمليات بتوجيه من المخابرات الايرانية. ضمن امور اخرى، أرادوا تهريب السلاح الى داخل اسرائيل والمس بشخصيات رفيعة هنا. وقد تمكنوا، بتوجيه من ايران، من احراق سيارات في حيفا.
هذا يمكن أن يكون اليوم الاكثر سعادة بالنسبة لايتمار بن غفير. من بيان الشاباك يتبين أن الوزير كان هدف ايران الاساسي، لكن توقيت النشر لم يكن ناجحا من ناحية مهرج الامن الوطني. قبل يوم اعلن عن نيته القدوم اليوم الى تل ابيب لاقامة هناك صلاة علنية من خلال الفصل بين الجنسين احتجاجا على الاحداث التي حدثت في المدينة في يوم الغفران. أمس قتل ستة مواطنين عرب في اعمال قتل في بسمة طبعون وفي حيفا. في صور اولية للحادثة ظهر القاتل وهو يطلق النار بواسطة سلاح اوتوماتيكي على سيارة في وضح النهار على شارع رئيسي من مسافة بضعة امتار. الحادثة الثانية التي كانت على ما يبدو انتقام على الحادث الاول قتل خمسة اشخاص من ابناء عائلة واحدة.
بينما ظهره الى الحائط، سارع بن غفير الى الاعلان عن الغاء الصلاة المخطط لها بذريعة مخففة، وذهب الى بسمة طبعون. ولكن الاحداث الاخيرة، في تل ابيب وفي الشمال، اثبتت الى أي درجة تحول الى الحلقة الضعيفة في حكومة الارهاب هذه. لا توجد لديه أي حلول لتفشي الجريمة والسلوك منفلت العقال والعنف لجزء من قوات الشرطة. وليس هذا فقط، بل هو يضيع وقته على استفزاز الاحتجاج ضد الانقلاب النظامي. في الاحتجاج يعتبرونه وبحق اللبنة الضعيفة في حائط الائتلاف. لذلك، من المرجح أن جزءا غير قليل من نشاطات الاحتجاج سيتركز على هذا الكهاني السابق، الذي بفضل نتنياهو وجد نفسه وزيرا كبيرا في الكابنت، وهو المنصب الأكبر بكثير من حجمه وقدراته.

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