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لجوء روسيا لجنود من كوبا.. نقص في التجنيد أم مسعى لتفوق عددي بحربها في أوكرانيا؟

9/28/2023 2:32:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - فيما أكد محللون أن روسيا تعاني من أزمة تجنيد وهي تخوض حربها في أوكرانيا، خاصة بعد تمرد مجموعة فاغنر وانسحابها من ميادين القتال، تحاول موسكو اللجوء لمنافذ أخرى للتجنيد من خارج البلاد.
فقد أعلن السفير الروسي في كوبا فيكتور كورونيلي أول من أمس عن اتصالات تجريها موسكو وهافانا بشأن تجنيد كوبيين للمشاركة في الحرب بأوكرانيا.
وقال السفير كورنيلي للصحفيين ردا على سؤال عن علم سفارته بعمليات التجنيد هذه إن "الهيئات المعنية تعمل، وهي على تواصل مع الجانبين الروسي والكوبي"، نافيا خلال تسليم مساعدات غذائية لكوبا معرفته بعدد الكوبيين المعنيين.
في السياق أفادت وثيقة لوزارة المالية الروسية نُشرت أمس أن موسكو ستزيد موازنة الدفاع بنحو 70 % العام المقبل، بينما تضخ الموارد في هجومها الواسع النطاق في أوكرانيا، الأمر الذي يراه الكرملين "ضروريا"، ضد ما أسماه "الحرب الهجينة ضد روسيا".
وأعلنت الحكومة الكوبية مطلع الشهر الحالي اعتقال 17 شخصا في كوبا لصلتهم المفترضة بشبكة تجنيد كوبيين للمشاركة في عمليات
عسكرية في أوكرانيا.
وأوضحت وزارة الخارجية الكوبية في بيان حينها أن وزارة الداخلية "تعمل على شل شبكة الاتجار بالبشر وتفكيكها، والتي تعمل انطلاقا من روسيا لإشراك مواطنين كوبيين يعيشون فيها، وحتى البعض من كوبا في القوات المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية بأوكرانيا".
كما أشار وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز عبر حسابه على منصة إكس منتصف الشهر الحالي إلى "الموقف القاطع" لحكومته "ضد مشاركة المواطنين الكوبيين في أي نزاع، وضد الارتزاق وضد الاتجار بالبشر".
وسبق ذلك قول السفير الكوبي في موسكو خوليو أنطونيو غارمينديا لوسائل إعلام روسية إن حكومته لا تعارض مشاركة الكوبيين في النزاع طالما كان ذلك قانونيا.
وكانت صحيفة أميركية نشرت مطلع الشهر الحالي شهادات مراهقيْن أثنين قالا إنهما استدرجا عبر "فيسبوك" للعمل في مجال البناء بأوكرانيا مع الجيش الروسي، وأكد أحدهما أنه انخرط في صفوف الجيش ليضفي طابعا قانونيا على إقامته في روسيا.
وشهدت العلاقات بين موسكو وهافانا نموا منذ الاجتماع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بين الرئيسين الكوبي ميغيل دياز كانيل والروسي فلاديمير بوتين، قبل أن تتبعه زيارات وزراء ووفود من البلدين، منها لقاء وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا بنظيره الروسي سيرغي شويغو في حزيران (يونيو) الماضي.
وفي شأن زيادة عديد القوات الروسية كان مجلس الدوما "البرلمان"، أقر تعديلات قانون التجنيد ليصبح سن التجنيد الإجباري 30 عاما بدلا من 27 عاما، ويدخل القانون حيز التنفيذ من الأول من كانون ثاني (يناير) 2024 متضمنا استدعاء المواطنين الذين تبدأ أعمارهم من 18 عاما للخدمة العسكرية، وتشير تقديرات إلى أن هذا الأمر سوف يزيد دائرة المجندين بحوالي مليوني عنصر.
ووصف متخصصون القرار بأنه خطوة جديدة تحاول روسيا بها أن تتفوق أكثر ضد قوى الغرب الداعمة لأوكرانيا بالأسلحة والعتاد والمال باعتباره وقود الهجوم المضاد، واعتبر دميترى مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في وقت سابق أن الجيش الذي يجمع بين التجنيد الإلزامي والتعاقدي يلبي احتياجات روسيا من التصنيع والقتال على أكمل وجه.
وحول أهداف موسكو من قرار الدوما الأخير، كان الخبير في مركز بحوث قضايا الأمن التابع لأكاديمية العلوم الروسية كودراخيين بلوخين قال إن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة حجم القوات الروسية المعلنة سابقا بنسبة 30 % ومواجهة التهديد الذي يمثله حلف شمال الاطلسي "الناتو" في أوروبا وتعزيز الأفراد المتاحين للقتال في أوكرانيا.
ويوضح كودراخيين بلوخين، أن تحركات روسيا مستمرة لضمان قوة بشرية هائلة تستطيع تحريك الآلة العسكرية الروسية نحو انجاح المستمر في أوكرانيا والتصدي لأحلام الناتو بإسقاط موسكو في دوامة الصراعات، وكان من بين القرارات المتصلة:
ويُضيف كودراخيين بلوخين، أن استمرار الهجوم المضاد (المرحلة الثانية) الذي بدأ في 4 حزيران (يونيو) الماضي يفرض على روسيا تعويض أي خسائر بشرية وقتالية بواسطة رفع سن التجنيد الإلزامي، كما فند مجموعة من الأهداف لزيادة القوى البشرية العسكرية الروسية ورفع سن التجنيد الإلزامي إلى 30 عاما:
ويقول محللون أن روسيا تدرك أهمية الفرد المقاتل ونوعيته وكفاءته القتالية، لذلك تحرص على الدفع بعناصر مدربة بصورة جيدة في ساحات المعارك بأوكرانيا وهو ما منحها ميزة التفوق في الشهور الأخيرة من الحرب والسيطرة على 20 % من أراضي الأوكران.
وذكر خبراء أن خروج مجموعات فاغنر الخاصة من معادلة القتال لصالح روسيا ترك فراغا كبيرًا تريد موسكو أن تتجاوزه في أقرب وقت في ظل حرب مستمرة في أوكرانيا.
وأضافوا أن موسكو تدرك كذلك أنها تخوض صراعا ملتهبا مع القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي فتعبئة القوة العسكرية الروسية وزيادة القدرة البشرية له أبعاد تتعلق بما يعرف بفضاء الصراع الروسي الغربي المشتعل في السنوات الأخيرة والممثل بالحرب في أوكرانيا.
في السياق كان الباحث في الشأن الدولي والمحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو قال، إن الهدف من رفع سن التجنيد الإلزامي في روسيا هو أنها باتت بحاجة لفتح جبهة جديدة ومحور ليتوانيا وبولندا وذهاب قوات فاغنر إلى مقاطعة بريست على الحدود البولندية الأوكرانية البيلاروسية دليل قاطع على أن هذه الجبهة ستتحرك في المستقبل القريب.
وأضاف أوغلو، أن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى ما يعرف بطور التوازن، لا أوكرانيا قادرة على تحقيق النصر على روسيا، ولا روسيا قادرة على إجبار أوكرانيا وما يساندها من دول الغرب على إنهاء الحرب والجنوح إلى مفاوضات تنتهي بإبرام اتفاق سلام بين الطرفين.
وبحسبه فإن تجنيد مئات الآلاف من الرجال، يعد الورقة الرابحة الوحيدة المتبقية لروسيا في ظل خسائر عسكرية واقتصادية جراء استمرار الحرب.
وأضاف أن عملية التجنيد تتطلب إيجاد موارد كثيرة ليست فقط مالية وبشرية ومعدات وبنية تحتية لاستيعاب جنود جدد بالإضافة إلى متخصصين لتدريبهم، فتكلفة تجهيز مجند بشكل كامل قد تصل إلى قرابة 80 ألف دولار وفي ضوء ارتفاع التكاليف العسكرية وتقلص واردات الدولة فإن هناك شكا حول إمكانية تنفيذ عملية الإصلاح وزيادة الأعداد في الجيش الروسي، لذلك جاء قرار زيادة موازنة الدفاع بنحو 70 % للعام
المقبل.-(وكالات)

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