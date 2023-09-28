Thursday, 28 September 2023 11:44 GMT

هل واشنطن قلقة من التراجع الصيني فعلا؟

9/28/2023 2:32:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - غداة عدة قضايا تواجهها الصين راهنا تعتبر من وجهة نظر محللين سلبية أبرزها الانحدار الديموغرافي في الصين والتي جاوزتها الهند هذا العام لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، وعلامات التباطؤ في الاقتصاد أمران يدعوان إلى تغيير النظرة إلى هذا البلد.
وخلاف لما قد يتصوره البعض من أن ذلك يعتبر أمرا ايجابيا بالنسبة لواشنطن، الا أن الأمر لم يكن كذلك فقد عبرت واشنطن عن خشية وقلق بشأن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها منافستها، لما قد يترتب على ذلك من عدم استقرار سياسي لا يعرف أحد ما سيؤول إليه.
وقد لخص الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع مع المستثمرين سبب هذا القلق قائلا "عندما يقع الأشرار في المشاكل فإنهم يفعلون أشياء سيئة"، وحذر من مزيج من ارتفاع معدلات البطالة (تقدر بنحو 20 %) وشيخوخة القوى العاملة، مما يجعل الصين "قنبلة موقوتة" في قلب التهديد الاقتصادي العالمي وتهديدا محتملا للدول الأخرى.
ويقول الأستاذ في كلية كيو للشؤون العالمية جوشوا آيزنمان إن "هذا التحول في المنظور نتيجة لعاملين رئيسيين، أحدهما بنيوي في المقام الأول، والآخر يقع بالكامل تحت سيطرة قادة بكين"، أما العامل الأول فهو اقتصادي وله علاقة كبيرة بالتركيبة السكانية، إذ تقترب بكين من نهاية نموذج معين للتنمية كان ناجحا في الماضي، وقد أضيفت مشاكل أخرى سياسية تفاقمت بسبب سياسة "صفر كوفيد"، التي فرضتها السلطات الصينية والتي استهان الغرب بتأثيرها الاجتماعي في الصين.
ويُنظر في واشنطن إلى تصاعد القومية في بكين وفق صحيفة لوفيغارو الفرنسية على أنه علامة مثيرة للقلق على تصلب السلطات الصينية وتوترها، كما أن مستقبل تايوان -الجزيرة التي تتركز فيها كل التوترات الجيوسياسية بين القوتين العظميين- يبدو أكثر إثارة للقلق في وقت تتصرف فيه الصين بشكل أقل حذرا في الخارج، وبالتالي فإن هذه العدوانية الصينية وتحالفها مع روسيا، الذي يثير هو الآخر قلقا إستراتيجيا أميركيا، يبعثان مخاوف من حدوث أزمات مستقبلية.
غير أن إدارة بايدن التي تخلت عن الخطاب الناري الذي اتبعه سلفها تجاه بكين، مارست منذ توليها السلطة عام 2021 إستراتيجية احتواء للصين من دون التفوه بكلمة، فعززت على الصعيد الدبلوماسي تحالفاتها في منطقة المحيطين الهندي والهادي وطورتها، بدءا من الرباعية التي تجمع الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا في شراكة إستراتيجية، وأوكوس التحالف العسكري بين أميركا وأستراليا والمملكة المتحدة، كما زادت من اتفاقيات الدفاع والشراكة مع العديد من الدول، واقتربت بشكل خاص من العملاق الهندي، وأقامت علاقات وثيقة مع فيتنام والفلبين.
من الناحية الاقتصادية، حرمت الولايات المتحدة الصينيين من الوصول إلى تقنيات الرقائق الإلكترونية الأكثر تقدما، واستثمرت بشكل كبير لإعادة قطاعات كاملة من صناعتها جزئيا، وتقليل الاعتماد على الصين، ولكن هذا "الفصل" الاقتصادي أثبت أنه أكثر صعوبة مما كان متوقعا نظرا للروابط بين البلدين. ويقول جوشوا آيزنمان "يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في الحوار بشأن مختلف القضايا الحاسمة مثل تغير المناخ والاقتصاد والتعليم".
وأشارت "لوفيغارو" إلى أن ما أفادته التقارير الأميركية بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ لم يبلغ فورا من قبل التسلسل الهرمي العسكري بانجراف منطاد تجسس فوق الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام يشكل علامة مثيرة للقلق، وقد علق بايدن قائلا "من المحرج للغاية بالنسبة للدكتاتوريين أن لا يعرفوا ما يحدث".
وقد حقق مبدأ بايدن المتمثل في "المنافسة من دون مواجهة" بعض النجاح بمشاركة الدول التي تشعر بالقلق من العدوانية الصينية، ولكنها كانت أقل نجاحا في محاولاتها لإعادة تأسيس حوار إستراتيجي مع بكين بسبب الشك في النوايا الصينية، وقد علقت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو التي زارت بكين هذا العام قائلة "نحن في منافسة شرسة مع الصين على جميع المستويات، وأي شخص يقول غير ذلك ساذج، وبمجرد الاعتراف بذلك، يجب علينا أن نفعل كل ما نستطيع لإدارة هذه المنافسة لأن الصراع ليس في
مصلحة أحد".-(وكالات)

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