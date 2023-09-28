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توتر بالقدس.. والفلسطينيون يحتشدون اليوم بالأقصى لحمايته

9/28/2023 2:32:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- يحتشد الفلسطينيون اليوم بالمسجد الأقصى المبارك للدفاع عنه وحمايته ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنيه، وإحباط مخططات تهويده والسيطرة الكاملة عليه، مع اقتراب موعد إحياء موجة جديدة من أعيادهم المزعومة.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الاتصالات رفيعة المستويات بين الوسطاء وحكومة الاحتلال اليمينية وحركة "حماس" لمنع التصعيد في قطاع غزة.
وفي السياق قررت سلطات الاحتلال أمس إعادة فتح معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة لمغادرة العمال الفلسطينيين اعتبارا من أمس بعد إغلاقه على مدى أسبوعين.
وأغلقت إسرائيل المعبر المخصص لحركة الأفراد أمام أكثر من 18 ألف عامل فلسطيني، بدعوى استمرار المظاهرات في عدد من نقاط التماس مع قوات الاحتلال شرقي القطاع.
وبشأن القدس المحتلة تخيم أجواء التوتر والاحتقان الشديدين على المدينة المحتلة، على وقع مخطط المستوطنين تنفيذ اقتحام جماعي للمسجد الأقصى خلال ما يسمى "عيد العرش" المزعوم المقبل، تلبية لمطالب الجماعات المتطرفة، في ظل كثافة الدعوات الفلسطينية للحشد الواسع والرباط "بالأقصى" والتصدي للمستوطنين المتطرفين بانتهاك باحاته، مما ينذر بزيادة الصدام مع الفلسطينيين.
وتواصل عدوان الاحتلال بحق المسجد الأقصى أمس عبر تأمين الحماية الأمنية المشددة لاقتحام المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد، من جهة "باب المغاربة"، واستباحة حرمته.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، بينما واصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين "للأقصى"، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.
وفي الأثناء؛ تجري محادثات نشطة بين الوسطاء، الأمم المتحدة ومصر وقطر، مع كل من حكومة الاحتلال وحركة "حماس" في محاولة لتهدئة التصعيد المتجدد عند الحدود المحاذية لقطاع غزة، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وأدركت سلطات الاحتلال، طبقا للصحيفة الإسرائيلية نفسها، خطأ تقديراتها حينما ظنت أن التسهيلات الاقتصادية في قطاع غزة ستؤدي إلى هدوء طويل الأمد، في ظل استمرار جرائمها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد في الضفة الغربية وبحق القدس والمسجد الأقصى المبارك.
ولمدة أسبوعين تقريبا؛ تشهد المنطقة المحاذية لقطاع غزة مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، كما تم تنظيم التظاهرات الشعبية الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
ومن خلال وسم "الشباب الثائر – قطاع غزة" على شبكة التواصل الاجتماعي، يحشد الفلسطينيون لصد عدوان الاحتلال، عبر الفعاليات والأنشطة والاحتجاجات الشعبية على طول الحدود للقطاع للتنديد بجرائم الاحتلال والمطالبة بالرد عليها.
وما يزال الجدل مستمرا داخل المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية حيال الجدوى من تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، في ظل الوضع السياسي المنهك في الكيان المحتل بما يجعل حكومة الاحتلال اليمينية قد تجد صعوبة في حشد دعم لتنفيذها، ولكن قد يصب الهجوم العسكري الإسرائيلي في خدمة حكومة "بنيامين نتنياهو" في ظل أزماته الداخلية العميقة.
ويبدو أن بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية تدفع باتجاه تشجيع حكومة الاحتلال لإعادة النظر في سياستها تجاه غزة، وتقديم تسهيلات اقتصادية جديدة، من أجل تهدئة الأوضاع في القطاع بالوقت الحالي، في ظل المخاطر الموجودة في جبهات أخرى، مثل الضفة الغربية، وتفاقم الأزمة الداخلية للكيان المحتل، وفق مزاعم "هآرتس" الإسرائيلية.
وليس معروفا ما إذا كانت حكومة الاحتلال، وجهازها الأمني، جادة بالأخذ بتلك التوصية، إزاء التصعيد المستمر في الضفة الغربية حد وقوع الانفجار، والإغلاق المرتقب لأنحائها، لا سيما القدس المحتلة، عند حلول عيدهم المزعوم، بالتزامن مع إغلاق معابر قطاع غزة المحاصر إسرائيليا، وكلها مؤشرات تنذَر بتفاقم الأوضاع بعيدا عن التهدئة.
من جانبها، أكدت حركة "حماس"، أن "المقاومة الفلسطينية الشاملة الخيار الاستراتيجي للشعب الفلسطيني في انتزاع الحقوق وتحرير الأرض والمقدسات، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك".
وقالت "حماس"، في تصريح لها أمس بمناسبة الذكرى الـ 23 لانتفاضة الأقصى الثانية، إن "الشعب الفلسطيني سيمضي موحدا، حاضنا لمقاومته ملتحما معها، متمسكا بثوابته وهويته، حتى تحرير الأرض والمسرى والأسرى".
وأضافت: إن "المسجد الأقصى المبارك كان وسيبقى وقفا إسلاميا خالصا، لا شرعية ولا سيادة للاحتلال وحكومته اليمينية على شبر منه، وإنَ أسباب اندلاع شرارة انتفاضة الأقصى عام 2000، قائمة اليوم وبقوة، بفعل التغول والعدوان الصهيوني ومحاولاته الاستفزازية في اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى".
وأضافت، إن "انتفاضة الأقصى عام 2000، كانت معلما بارزا من معالم وحدة الشعب الفلسطيني وصموده على الأرض، ودفاعا عن القدس و"الأقصى"، ومثالا صادقا يكشف مكامن القوة والنضال لدى الجماهير الفلسطينية بكل أطيافها، بما يؤكد القدرة بالوحدة الوطنية والمقاومة الشاملة على مواجهة الاحتلال ودحره عن أرض فلسطين"، بحسب قولها.
ودعت "حماس"، الجماهير الفلسطينية لمواصلة الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى وإفشال مخططات الاحتلال، داعية الأمة العربية والإسلامية للتحرك العاجل والجاد في وضع برامج وخطط مستدامة لدعم صمود المقدسيين.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إقدام المستوطنين على اقتلاع وتكسير 35 شجرة زيتون في بلدة حارس غرب سلفيت بالضفة الغربية، وتنفيذ جولات استفزازية بحماية جيش الاحتلال في مسافر يطا والترويج لخرائط استيطانية تهدف للاستيلاء على 400 دونم من أراضي الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات المحاذية.
كما نددت "الخارجية الفلسطينية" بعمليات تعميق الاستيطان المتواصلة لتوسيع مستوطنة (بروخين) الإسرائيلية، واقتحام قوات الاحتلال لبلدة كفر الديك غرب سلفيت وتجريف 40 دونما من أراضيها واقتلاع نحو 300 شجرة معمرة ومثمرة من الأراضي الفلسطينية فيها.
كما أغلقت قوات الاحتلال المنطقة الغربية في البلدة الفلسطينية وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، تمهيدا للاستيلاء عليها وتحويلها لاحقا لصالح مشاريع استيطانية، في إطار سياسة توسيع الاستيطان وبناء المزيد من البؤر العشوائية كما هو حاصل في الأغوار ومنطقة جنوب نابلس والطريق الواصل بين بيت لحم والخليل.
وحملت "الخارجية الفلسطينية" حكومة الاحتلال اليمينية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان، وتعتبرها الرد الإسرائيلي الرسمي على المطالبات الأميركية والدولية والأممية التي شهدتها جلسة مجلس الأمن بشأن الاستيطان.

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