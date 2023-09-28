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مناهج مدرسية بقيم بيئية.. كيف يتحقق الهدف؟

9/28/2023 2:31:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان - تنسجم دعوات دولية بضرورة إدماج المفاهيم البيئية وتعزيزها في المناهج الدراسية، الى جانب توصيات مختصين في قطاع التعليم في هذا الجانب، للوصول الى فهم شمولي بشأن مخاطر التغيرات المناخية السائدة.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" امس، انه لم يعد مقبولا حاليا ان نكون بمعزل عما يجري في العالم، فهناك مصطلحات طرأت على الساحة، منها الاقتصاد الاخضر، والتنوع البيولوجي والتغير المناخي، ما يتطلب تضمينها في المناهج التعليمية، بغية ايجاد جيل يدرك تلك القضايا وتداعياتها وتأثيراتها على حياته، وأهمية دوره كفرد في المجتمع بالتصدي لها.
وأشاروا الى ان الموجود حاليا في مناهج التعليم عن البيئة، لا يفي بالغرض، كونه لا يعكس نظرة شمولية للتربية البيئية بجوانبها المعرفية والسلوكية، مشددين على ضروة الاهتمام بنشر الثقافة البيئية، وزيادة الاهتمام بنشر الوعى البيئى بين الطلبة، ومحاولة تدريبهم على كيفية استخدام وترشيد الموارد البيئية.
وكانت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، دعت في وقت سابق لإدراج البيئة ضمن المناهج الدراسية بحلول العام 2025، في ضوء نتائج دراسة اعدتها لـ"اليونيسكو" في العام 2021 بعنوان "التعليم من اجل كوكبنا"، إذ اخضعت خطط التعليم والمناهج الدراسية في نحو 50 بلدا في العالم لفحص دقيق، وتبيّن خلالها أن أكثر من نصف هذه المناهج، لا تحتوي أيّ ذكر لتغيّر المناخ وأن 19 % منها فقط، تشير إلى التنوّع البيولوجي.
كما واوصى تقرير علمي صدر مؤخرا عن معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا، والجمعية العلمية الملكية بعنوان "الحفاظ على الواحة.. النظم البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. المنطقة في ظل الإجهاد المائي"، بطرح مفهوم الحفاظ على النظم البيئية، مثل الواحات في المراحل المبكرة في القطاع التعليمي، عبر مناهح العلوم المدرسية في بلدان، لديها مثل هذه النظم، لزيادة الوعي والمعرفة حول هذا الموضوع.
مدير ادارة التخطيط والبحث التربوي بوزارة التربية والتعليم سابقا د. محمد أبو غزلة، قال إن تطوير الأطر العامة والبرامج والمناهج التعليمية وإدماج المفاهيم بأشكالها وتنوعها، يلعب دورا أساسيا بتلبية احتياجات الطلبة، ويضمن إثارة الاهتمام وتفاعلهم معها بصورة فعالة.
واكد ابو غزلة، ان إدماج المفاهيم البيئية في الأطر العامة للمناهج، يجعل الطلبة أكثر فهماً لتأثير الأنشطة البشرية والطبيعة على العالم، ولعل تضمين المفاهيم والقضايا المتعلق بتغير المناخ والتلوث في المناهج التعليمية، يسهم بتطوير فهم ومشاركة الطلبة في مبادرات وبرامج، تهدف لرفع الوعي بأهمية التعليم في التصدي لظاهرة التغير المناخي ومعالجة تحدياته.
وشدد على ضرورة استجابة الأنظمة التعليمية لإدماج المفاهيم، بخاصة في ضوء ما تسعى إليه من تحقيق لأهداف التنمية المستدامة، وقد أشارت دعوة "اليونيسكو" إزاء عدم استجابة أنظمة تعليمية لإدماج المفاهيم المتعلقة بالتغيير المناخي، الى بيانات جمعتها من 100 بلد، لفتت فيها الى أن 53 % فقط من مناهج التعليم الوطنية في العالم، تشير إلى قضية تغير المناخ، اذ تولي المناهج هذه القضية أولوية متدنية للغاية عندما تتطرق إليها.
وبحسب البيانات ايضا، فان أقل من 40 % من المعلمين، أبدوا ثقة بتدريس تغير المناخ وجسامته، وشعر نحو الثلث بالقدرة على شرح آثار تغير المناخ على مناطقهم وأماكن إقامتهم، برغم أن أزمة المناخ أصبحت تشكل تهديداً بعيد المدى، بل باتت واقعاً يمكن استشعاره في جميع أنحاء العالم، وفق ابو غزلة.
واعتبر ابو غزلة، أن إدماج المفاهيم البيئية المتعلقة بالمناخ وغيره في المناهج، هي الوسيلة الأنسب للتوعية، لافتا الى ان دمج المفاهيم يتطلب تصميم البرامج التدريبية والتوعوية والأدلة للمعلمين لمساعدتهم على فهم قضية تغير المناخ، والتي من مظاهرها، ارتفاع درجات الحرارة، والاحتباس الحراري وانبعاث الاشعاعات والغازات، جراء ازدياد النشاط الانساني، والأعاصير التي شهدتها منطقتنا العربية، والتغيرات في موارد المياه ومعدلات هطول الأمطار التي اصبحنا نشهدها، وأماكن سقوطها والتي أثرت على النظم البيئية والتنوع الحيوي والحياة البحرية، والزراعة التي يتأثر بها الانسان وصحته.
واكد ابو غزلة، ان التعليم من أنجع أدوات التغيير، ويجب أن يكون موضوع التغير المناخي متجذرا فيه من أجل التنمية المستدامة، لمعالجة وتطوير الاستجابات الفعالة للتغيرات التي تجري فيه، ويجب أن يشمل ذلك دمج قيم التعليم من أجل التنمية المستدامة في فلسفة التعليم وفلسفة المدرسة، وفي فلسفة بناء وتطوير المناهج، داعيا القائمين على النظام التعليمي، وضع سياسات وطنية وآليات تنفيذية لها، تساعد على فهم التغيير المناخي من المجتمع حتى يتمكنوا من التفاعل معه.
ويرى ابو غزلة، أنه لا بد من إعادة النظر في المناهج الدراسية، لتتفاعل مع ما يحدث وتمكين العاملين بتنفيذ التعليم، ليكونوا جزءا من الحل في التفاعل مع قضايا البيئة والمناخ وغيرها، وتزويد المعنيين من المعلمين والطلبة واسرهم والإداريين في المدارس بالمعرفة، لتدريس هذه التغيرات التي تحدث بالبيئة، ويجب على الدول أن تحشد قواها لتحقيق هذه الغاية للمساهمة ببناء أجيال تعمل على حماية البيئة، والتحكم في التغيرات المناخية، من أجل حماية حقوق الأجيال المقبلة.
واشار الى ان التوعية بقضايا التغير المناخي، وزيادة المعارف حولها، وتغيير السلوكيات التي تحافظ على البيئة والمناخ، لا تقتصر على تنفيذ برامج تدريبية، بل لا بد من تضمينها في مناهج التعليم في التعليم والتنمية المستدامة، لضمان إكساب الطلبة اتجاهات إيجابية نحو قضايا البيئة المتعلقة بالمناخ والتغيرات المناخية، والتنوع البيولوجي، والاستدامة، والتوازن البيئي، وإدارة الكوارث الطبيعية، وترشيد الاستهلاك، وما تتضمنه من معلومات، ومعارف فرعية، بحيث يدرسونها وبما يتناسب مع كل مرحلة دراسية.
واكد اهمية أن تعمل الوزارة على إعادة النظر في بعض السياسات التعليمية وفي الأطر العامة للمناهج ووضع آليات تضمين المفاهيم البيئية، ومنها التغيير المناخي في المناهج الوطنية، وتفعيل دور المدارس بتنفيذ المبادرات والأنشطة، حول موضوع التغيير المناخي.
وشاركه الرأي الخبير التربوي صالح بركات الذي قال إن تدريس التربية البيئية يسهم بتطوير القدرات على التفكير واسـتقراء الواقـع وإيجاد الحلول المستقبلية المعقدة للبيئة، ليس فقط في مجال توثيق العلاقـة بـين الإنسان ومحيطه الحيوي، بل وأيضا المشاركة الفاعلة فـي التنميـة الاقتـصادية والاجتماعية.
وبين بركات ضروة الا يجري تدريس المفاهيم البيئة بالطريقة التقليدية، بل وعبر توظيفها بالنشاطات العملية التي يتدرب خلالها الطلبة على المهارات التي تتعلق بالبيئة، فلكي يكون تعليم التربية البيئية فعالا، لا بد من التركيز على التعليم خارج جدران المدرسة والغرف الصفية، ليجري إشراك المتعلم في اختبار عناصر البيئة ميدانيا بأنفسهم، وهنا يتحول دور المعلم من محاضر إلى مرشد.
واوضح البركات، ان الوصول للغاية التي نريدها من ادماج المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية، بغية ايجاد جيل يتمتع بالوعي الكافي، يجب ايجاد كادر تعليمي مؤهل يتمتع بالمهارات والمعارف، لتقديمها بصورة واضحة وميسرة.
الخبير التربوي د. عايش النوايسة، أكد اهمية ادراج المفاهيم البيئية في المناهج بشكل اعمق واكبر مما عليه الآن، لتنسجم مع التغيرات البيئية التي بدأنا نلممها بصورة كبيرة في الأعوام الاخيرة من فيضانات واعاصير وتصحر وجفاف، لافتا الى ان الموجود حاليا في مناهج التعليم عن البيئة، لا تكفي بالغرض ولا تعكس الجانب الشمولي للتربية البيئية بجوانبها المعرفية والسلوكية والاتجاهات.
وقال النوايسة، حاليا لم يعد مقبولا ان نكون بمعزل عما يجري في العالم، فهناك مصطلحات جديدة طرأت على الساحة في الأعوام القليلة الماضية، كالاقتصاد الأخضر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي، وهو ما تطلب تضمينها في المناهج التعليمية، بغية ايجاد جيل يدرك تلك القضايا وتداعياتها وتأثيراتها على حياته وأهمية دوره كفرد في المجتمع بالتصدي لها، وتأثير كل سلوك يتبعه على استدامة الحياة.
واوضح النوايسة، ان التعليم يعد عاملا رئيسا في تشكيل الثقافة البيئية لدى أبناء المجتمع، وتأسيس جيل يدرك أهمية مفهوم الاستدامة في مجالات ونواحي الحياة، لذلك علينا العمل بشكل عاجل على تضمين قضايا المناخ والاستدامة ضمن المنظومة التعليمية، وتطوير المناهج التي تعزز الوعي البيئي، مع استحداث برامج لتدريب وتأهيل المعلمين بهذا الاطار، فضلا عن تنفيد انشطة لامنهجية في المدارس، كالمسابقات والاعمال الفنية، لتبرهن على استيعابهم للقضايا البيئية.

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