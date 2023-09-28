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البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء في المملكة لم يتجاوز %1.3 رغم الارتفاع العالمي

9/28/2023 2:31:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان – قال تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخراً حول آخر تحديثات انعدام الأمن الغذائي العالمي إن أسعار المواد الغذائيّة في الأردن شهدت ارتفاعاً بسيطا جداً خلال الأشهر الماضية حيث ارتفعت أسعار الغذاء في آب (أغسطس) الماضي حوالي 0.6 % فيما انخفضت الأسعار بنسبة قليلة جدا في شهر تموز (يوليو).
وأكد التقرير الذي صدر في 18 الشهر الحالي أنّ معدل الزيادة في أسعار المواد الغذائية في المملكة لم يتجاوز 1.3 % منذ بداية العام وحتى آب (أغسطس) الماضي، في الوقت الذي ما تزال فيه أسعار المواد الغذائية مرتفعة في جميع أنحاء العالم.
وأشار التقرير الى أنّ الفترة الممتدة بين أيار (مايو) وآب (أغسطس) 2023، شهدت ارتفاع معدلات التضخم في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع ارتفاع مستويات التضخم إلى أكثر من 5 % في
52.6 % من البلدان منخفضة الدخل،
و86 % من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و64 % في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وكثير منها تشهد معدلات تضخم مكونة من خانتين.
‫وبالإضافة إلى ذلك، يعاني 73.2 % من البلدان مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء.‬ ‫وتقع البلدان الأكثر تضرراً في أفريقيا، وأميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.‬
ومنذ آخر تحديث في 27 تموز(يوليو)، شهد مؤشرا أسعار الزراعة والحبوب تراجعا بنسبة 6 %
و 10 % على التوالي، ويرجع الانخفاض في مؤشر أسعار الحبوب إلى انخفاض أسعار الذرة والقمح، التي انخفضت بنسبة 13 % و24 % على التوالي
وسلط التقرير الضوء على التطورات الأخيرة في أسواق السلع الزراعية، مشيرا الى أنّ القيود التي فرضتها الهند على تصدير الأرز والحرب المستمرة في أوكرانيا كانت قد تصدرت المشهد، مشيراً الى أنّ أسعار القمح ما تزال تواجه ضغوطا نزولية من صادرات البحر الأسود الوفيرة، وقد أدى إنهاء مبادرة حبوب البحر الأسود والهجمات الروسية على منشآت التصدير الأوكرانية إلى زيادة تقلبات السوق، على الرغم من أن آفاق الإنتاج العالمي لفول الصويا والذرة هذا العام إيجابية، مع توقع إعادة بناء جزء من المخزون على الرغم من الجفاف في الأرجنتين، وأجزاء من أوروبا وأميركا الشمالية.
وأعلنت الهند حظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي في 20 تموز(يوليو) 2023، وقيودا إضافية على صادرات الأرز البسمتي في 27 آب (أغسطس) 2023، مما تسبب في اضطراب وزيادة الأسعار في أسواق الأرز. وتبرز نشرة رصد الأسواق الزيادات الأخيرة في أسعار المستلزمات الزراعية، خاصة تلك المرتبطة بمصادر الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري مثل الأسمدة المعدنية، والمخاوف ذات الصلة بشأن الأمن الغذائي العالمي.
وفي موسم 2023 - 2024 القادم، سيشهد سوق الحبوب العالمي تحسنا، ويرجع ذلك إلى الإنتاج بمستويات قياسية لثلاث حبوب أساسية: القمح والذرة والأرز. ومن المتوقع ارتفاع إنتاج القمح بشكل قياسي بسبب العديد من العوامل التالية: تعافي الأرجنتين من موجة جفاف شديدة أعاقت إنتاجه القمح؛ وتوقع كندا معدلات إنتاج شبه قياسية من القمح، توقع زيادة الغلة في الصين والاتحاد الأوروبي والهند، مشيرا الى أنّ "من المتوقع أن تؤدي هذه الظروف مجتمعة إلى إنتاج عالمي غير مسبوق من القمح".
ومن المتوقع أيضا أن يصل إنتاج الذرة إلى مستويات قياسية في 2023/2024. وتتضمن هذه العوامل الإيجابية الزيادات المتوقعة في الإنتاج في الأرجنتين والصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما من المتوقع أن تتعافى باكستان من موسم حصاد ضعيف للأرز بسبب موجات الفيضانات الشديدة، لكن الهند، التي كانت مساهما كبيرا في صادرات الأرز العالمية، فرضت حظرا على صادرات الأرز غير البسمتي. وأدى هذا الحظر على ما يقرب من نصف صادرات الهند من الأرز إلى تقليل إمدادات الأرز العالمية، ما أثر على ديناميكيات السوق بوجه عام. وعلى الرغم من هذه القيود، من المتوقع أن تزيد إمدادات الحبوب العالمية بنحو 60 مليون طن في 2023/2024، وهو ما يتجاوز قليلا متوسط النمو السنوي على المدى الطويل.
وتصف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الآثار الإقليمية المختلفة لظاهرة النينيو. ففي شرق أفريقيا، يمثل هطل الأمطار بمعدلات أعلى من المتوسط بسبب ظاهرة النينيو نعمة ونقمة. فهذه الأمطار قد تساعد في التعافي من موجات الجفاف المستمرة وتعزيز إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، لكن هناك مخاطر تتمثل في هطل الأمطار الغزيرة وإحداث الفيضانات والانهيارات الأرضية، لا سيما في مناطق مثل شرق إثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب أوغندا.
وفي آسيا والمحيط الهادئ، تختلف آثار ظاهرة النينيو على مستوى المنطقة، مما يؤثر على الزراعة والأمن الغذائي على نحو مختلف.
وتتوقع بلدان جنوب شرق آسيا خسائر بسبب موجات بالجفاف في محاصيل الحبوب الرئيسية والبقول والمحاصيل النقدية، فضلا عن المخاطر التي تواجه قطاع تربية الأحياء المائية بسبب تسرب المياه المالحة. ومن المتوقع نفوق الماشية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه. وفي منطقة أميركا اللاتينية والبحر البحر الكاريبي، تشمل تأثيرات ظاهرة النينيو التأخير في بدء موسم الزراعة، وهدر المحاصيل وفقدانها، والتحديات التي تواجه الثروة الحيوانية في بلدان مثل بوليفيا وكولومبيا وإكوادور وبلدان أميركا الوسطى وبيرو وفنزويلا.
وذكر التقرير أنّه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان. وقد تفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وحتى 11 أيلول (سبتمبر) 2023، طبق 19 بلداً 27 قرار حظر على تصدير المواد الغذائية، وطبقت 7 بلدان 12 إجراءً للحد من الصادرات.

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