القبول الموحد: 40 طالبا معدلاتهم فوق 97 لم يضعوا في خياراتهم الطب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، الخميس، إن 1155 طالبا وطالبة جرى قبولهم في تخصص الطب بالجامعات الرسمية في 6 جامعات حكومية، مشيرا بالوقت ذاته إلى أن دراسة الطب خارج الأردن اعتبارا من العام المقبل ستكون لمن تتخطى معدلاتهم 90%.
وأضاف أن هذا الرقم رغم تخفيض عدد المقاعد،مشيرا إلى أن معدل قبول الطب في الجامعة الأردنية 98.55% واليرموك 97% والعلوم والتكنولوجيا 98.1% والهاشمية 97.45% والبلقاء التطبيقية 96.8% ومؤتة 96.65%.
وأشار إلى أن قرابة 40 طالبا معدلاتهم تتخطى 97% لم يضعوا الطب أو طب الأسنان ضمن خياراتهم.
"معدل قبول طب الأسنان في الجامعة الأردنية 97.6% والعلوم والتكنولوجيا 97.15%" وفق الخطيب.
ولفت إلى أن 65.05% أقل معدل قبول في جميع التخصصات وكان لتخصص الآثار بجامعة الحسين بن طلال.
وحول إعلان نتائج القبول الموحد أعلن الخطيب خلال البرنامج عن بدء إرسال رسائل نصية إلى الطلبة بنتائج القبول في الجامعات.
وقال إنه بعد انتهاء عملية إرسال الرسائل سيتم فتح الموقع الإلكتروني بشكل كامل.
وأضاف: " العدد النهائي الإجمالي الذين انطبقت عليهم الشروط وقاموا بتسديد الرسوم ودخلوا إلى مرحلة المنافسة هم 72763 طالبا وطالبة لمرحلة البكالوريوس، و11160 طالبا وطالبة لمرحلة الدبلوم المتوسط".
"عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول من طلبة البكالوريوس 39397 طالبا وطالبة" وفق الخطيب.
وأضاف الخطيب أنه في الجامعة الأردنية أغلق معدل الطب للطلبة النظاميين عند 98.55%، وفي جامعة اليرموك كان المعدل 97%، وفي جامعة العلوم والتكنولوجيا 98.10%ـ والجامعة الهاشمية 97.45%،جامعة البلقاء التطبيقية 96.8%،جامعة مؤتة 96.65%.
وبين أن أقصى ارتفاع حدث في معدلات الطب كان في جامعة البلقاء التطبيقية حيث ارتفع معدلها عن العام الماضي 1.85%.
ويرى الخطيب أن هنالك مفارقة حدثت بطلبات القبول حيث يوجد قرابة 40 طالبا معدلاتهم فوق 97% لم يضعوا في خياراتهم الطب وطب الأسنان ضمن خياراتهم ووضعوا خيارات مختلفة ما بين الأمن السيبراني والتخصصات الجديدة الأخرى.
وحول طب الأسنان في الجامعة الأردنية قال الخطيب إنه أغلق على معدل 97.6%،وفي جامعة العلوم والتكنولوجيا 97.15%، مشيرا إلى أنه بتخصص طب الأسنان تم قبول 224 طالبا وطالبة.
وتابع الخطيب: "حملة الشهادات الأجنبية في تخصص الطب حصلوا حوالي على 40 مقعدا وفي طب الأسنان حصلوا على 12 مقعدا".
وفي حديثه عن التخصصات التقنية قال إن معدل قبول الذكاء الاصطناعي في الجامعة الأردنية 96.3% والأمن السيبراني 95.75%.
وأضاف أن تخصص الطب البيطري موجود فقط في جامعة العلوم والتكنولوجيا وهو من التخصصات المطلوبة وكان المعدل 96.35%.
ولفت إلى أن من المفارقة هذا العام أن معدل دراسة اللغة الصينية في كلية اللغات أغلق على معدل 97.2%.
وبين أن هنالك عزوفا عن تخصصات الهندسة و2200 مقعد شاغر فيها.
وحول أعداد المعيدين قال إن الذين أعادوا هذا العام لأغراض رفع المعدل في الفرع العلمي قرابة 6 آلاف طالب.
وبين أن الجامعة الأردنية أغلقت للطلبة المعيدين على معدل 99.15%.
ولفت إلى أن تخصص طب الأسنان في الجامعة الهاشمية سيكون مطروحا في طلبات الانتقال.
وقال إن هذا العام سجل تخصص اللغة الإنجليزية التطبيقية في الجامعة الأردنية أعلى معدل في الأردن وهو 98.95%.
وأضاف: "رصدنا إقبالا على التخصصات الجديدة ونعتبرها الحل الوحيد لمشكلة أعداد خريجي التخصصات الراكدة والمشبعة".
وبين أن تعليمات الدراسة خارج الأردن ليست بمتى أنهى الطالب الثانوية العامة، بل مرتبطة بمتى ستلتحق بالجامعة غير الأردنية.
"الطلاب الذين أنهوا الثانوية العامة العام الحالي إذا أرادوا الالتحاق بأي جامعة خارج الأردن يجب أن يكون معدله للطب وطب الأسنان 85% والعام القادم 2024 سيكون المعدل المطلوب 90%" بحسب الخطيب. المملكة
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