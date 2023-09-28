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القبول الموحد: 40 طالبا معدلاتهم فوق 97 لم يضعوا في خياراتهم الطب

9/28/2023 2:31:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، الخميس، إن 1155 طالبا وطالبة جرى قبولهم في تخصص الطب بالجامعات الرسمية في 6 جامعات حكومية، مشيرا بالوقت ذاته إلى أن دراسة الطب خارج الأردن اعتبارا من العام المقبل ستكون لمن تتخطى معدلاتهم 90%.

وأضاف أن هذا الرقم رغم تخفيض عدد المقاعد،مشيرا إلى أن معدل قبول الطب في الجامعة الأردنية 98.55% واليرموك 97% والعلوم والتكنولوجيا 98.1% والهاشمية 97.45% والبلقاء التطبيقية 96.8% ومؤتة 96.65%.

وأشار إلى أن قرابة 40 طالبا معدلاتهم تتخطى 97% لم يضعوا الطب أو طب الأسنان ضمن خياراتهم.

"معدل قبول طب الأسنان في الجامعة الأردنية 97.6% والعلوم والتكنولوجيا 97.15%" وفق الخطيب.

ولفت إلى أن 65.05% أقل معدل قبول في جميع التخصصات وكان لتخصص الآثار بجامعة الحسين بن طلال.

وحول إعلان نتائج القبول الموحد أعلن الخطيب خلال البرنامج عن بدء إرسال رسائل نصية إلى الطلبة بنتائج القبول في الجامعات.

وقال إنه بعد انتهاء عملية إرسال الرسائل سيتم فتح الموقع الإلكتروني بشكل كامل.

وأضاف: " العدد النهائي الإجمالي الذين انطبقت عليهم الشروط وقاموا بتسديد الرسوم ودخلوا إلى مرحلة المنافسة هم 72763 طالبا وطالبة لمرحلة البكالوريوس، و11160 طالبا وطالبة لمرحلة الدبلوم المتوسط".

"عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول من طلبة البكالوريوس 39397 طالبا وطالبة" وفق الخطيب.

وأضاف الخطيب أنه في الجامعة الأردنية أغلق معدل الطب للطلبة النظاميين عند 98.55%، وفي جامعة اليرموك كان المعدل 97%، وفي جامعة العلوم والتكنولوجيا 98.10%ـ والجامعة الهاشمية 97.45%،جامعة البلقاء التطبيقية 96.8%،جامعة مؤتة 96.65%.

وبين أن أقصى ارتفاع حدث في معدلات الطب كان في جامعة البلقاء التطبيقية حيث ارتفع معدلها عن العام الماضي 1.85%.

ويرى الخطيب أن هنالك مفارقة حدثت بطلبات القبول حيث يوجد قرابة 40 طالبا معدلاتهم فوق 97% لم يضعوا في خياراتهم الطب وطب الأسنان ضمن خياراتهم ووضعوا خيارات مختلفة ما بين الأمن السيبراني والتخصصات الجديدة الأخرى.

وحول طب الأسنان في الجامعة الأردنية قال الخطيب إنه أغلق على معدل 97.6%،وفي جامعة العلوم والتكنولوجيا 97.15%، مشيرا إلى أنه بتخصص طب الأسنان تم قبول 224 طالبا وطالبة.

وتابع الخطيب: "حملة الشهادات الأجنبية في تخصص الطب حصلوا حوالي على 40 مقعدا وفي طب الأسنان حصلوا على 12 مقعدا".

وفي حديثه عن التخصصات التقنية قال إن معدل قبول الذكاء الاصطناعي في الجامعة الأردنية 96.3% والأمن السيبراني 95.75%.

وأضاف أن تخصص الطب البيطري موجود فقط في جامعة العلوم والتكنولوجيا وهو من التخصصات المطلوبة وكان المعدل 96.35%.

ولفت إلى أن من المفارقة هذا العام أن معدل دراسة اللغة الصينية في كلية اللغات أغلق على معدل 97.2%.

وبين أن هنالك عزوفا عن تخصصات الهندسة و2200 مقعد شاغر فيها.
وحول أعداد المعيدين قال إن الذين أعادوا هذا العام لأغراض رفع المعدل في الفرع العلمي قرابة 6 آلاف طالب.

وبين أن الجامعة الأردنية أغلقت للطلبة المعيدين على معدل 99.15%.
ولفت إلى أن تخصص طب الأسنان في الجامعة الهاشمية سيكون مطروحا في طلبات الانتقال.

وقال إن هذا العام سجل تخصص اللغة الإنجليزية التطبيقية في الجامعة الأردنية أعلى معدل في الأردن وهو 98.95%.

وأضاف: "رصدنا إقبالا على التخصصات الجديدة ونعتبرها الحل الوحيد لمشكلة أعداد خريجي التخصصات الراكدة والمشبعة".

وبين أن تعليمات الدراسة خارج الأردن ليست بمتى أنهى الطالب الثانوية العامة، بل مرتبطة بمتى ستلتحق بالجامعة غير الأردنية.

"الطلاب الذين أنهوا الثانوية العامة العام الحالي إذا أرادوا الالتحاق بأي جامعة خارج الأردن يجب أن يكون معدله للطب وطب الأسنان 85% والعام القادم 2024 سيكون المعدل المطلوب 90%" بحسب الخطيب. المملكة

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