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الأردن يُرشح فيلم انشالله ولد لجوائز الأوسكار في الدورة الـ96

9/28/2023 2:31:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رشّح الأردن الفيلم الروائي الطويل الأردني "انشالله ولد"، للمخرج أمجد الرشيد، لتمثيل المملكة رسميّاً في الدورة الـ96 لجوائز الأوسكار للتنافس عن فئة الأفلام الروائية الطويلة الدولية لعام 2024.

وقع اختيار لجنة مستقلة مؤلفة من ستة أعضاء - جميعهم خبراء ومهنيين أردنيين معنيين بالقطاع المرئي والمسموع - على فيلم "انشالله ولد" الذي صُوّر بالكامل في الأردن في 2022.

وبصفتها الجهة الرسمية المخولة في المملكة لتقديم الأفلام للترشح لجوائز الأوسكار، تنظم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام سير العملية بما في ذلك تشكيل لجنة اختيار من أشخاص مستقلين عنها. في شهر آب الماضي، أعلنت الهيئة عن فتح باب التقديم للأفلام الروائية الطويلة للترشح لجوائز الأوسكار لعام 2024.

الفيلم من إنتاج شركة Imaginarium Films ومؤسستها المنتجة الأردنية الحائزة على جوائز رولا ناصر، التي شاركت أيضا في كتابة الفلم، وتضم أعمالها أفلام مثل "The Alleys" و"Amira" و"Holy Spider". الفيلم بطولة منى حوا وهيثم العمري وسلوى نقارة ويمنى مروان ومحمد الجيزاوي وإسلام العوضي.

عُرض الفيلم لأول مرة في أسبوع النقاد الثاني والستين لمهرجان كان السينمائي خلال دورته السادسة والسبعين؛ وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها فيلم أردني في هذا المهرجان المرموق.

كما فاز بجائزة مؤسسة غان وجائزة Rail d'Or لأفضل فيلم روائي طويل. وفاز بأربع جوائز أخرى في ورشة Final Cut في مهرجان البندقية السينمائي الدولي التاسع والسبعين، بالإضافة إلى منحة إنتاج في عام 2019 ومنحة ما بعد الإنتاج في عام 2022، وكلاهما من صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة، إلى جانب دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام وصندوق البحر الأحمر.

من المقرر أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بتاريخ 21 كانون الأول عن قائمة الأفلام المؤهلة للنهائيات لحفل جوائز الأوسكار لعام 2024، فيما سيتم الإعلان عن الأفلام المرشحة بتاريخ 23 كانون الثاني من العام المقبل. وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ96 في 10 آذار 2024.

ويذكر أن الأردن قدّم في سنوات سابقة ثمانية أفلام، بما فيها "انشالله ولد"، لتمثيله في جوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي.

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