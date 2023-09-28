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العقبة: غرق قارب مساند للقارب“حمزة 1” دون أي أضرار

9/28/2023 2:30:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



احمد الرواشدة
العقبة - قال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، الدكتور محمود خليفات، إن قارباً صغيراً يبلغ طوله 6 أمتار ، وظيفته مساندة للقارب الرئيس“حمزه 1”، وهو مصنوع من مادة الألمونيوم ،قد غرق تحت سطح الماء، بعمق 3 أمتار ، ولم يكن على متنه أي راكب.
وأكد خليفات أن القارب يستخدم عادةً لمرافقة القارب الرئيس وليس له أي مهام سوى مهام المرافقة، ويقوده راكبان، وقد تم انتشاله دون أي أضرار .



فيما لم يتم معرفة سبب غرقه وهو مرتبط بحبل تابع، وقد فتح تحقيق أولي للوقوف على أسباب غرقه، فيما وصل ضابط ارتباط شركة التأمين على القارب للوقوف على مدى الأضرار فيه.

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