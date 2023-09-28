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المدينة الحرفية لإنهاء الورش العشوائية.. مشروع تأخر 20 عاما بعجلون

9/28/2023 2:30:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- في ظل غياب مدن حرفية وصناعية مؤهلة في محافظة عجلون، ستبقى مئات الورش الصناعية منتشرة على جوانب الطرقات بين الأحياء، متسببة بإرباكات مرورية، وإزعاج للسكان المجاورين لها.
هذه المشكلة التي بدأت منذ سنوات، وتتفاقم في كل عام مع التوسع العمراني وتزايد تلك الورش، دفعت السكان للمطالبة بعمل مدن حرفية خاصة بها، بحيث تكون تلك المدن مصممة وقادرة على استيعاب كل تلك الورش على اختلاف أنواعها، من ميكانيك ونجارة وحدادة وغيرها.
في المقابل، فإن مشروع إنشاء مدينة صناعية لتجميع كافة الورش وإنهاء انتشارها العشوائي كان قد طرح قبل 20 عاما بعد أن استملكت بلدية عجلون حينها أرضا لهذه الغاية.
ويقول مهند الصمادي إن كثيرا من الورش الحرفية والصناعية تنتشر بشكل عشوائي على الطرق الرئيسة وبين الأحياء في عموم مناطق المحافظة، عازيا السبب لافتقاد مدينة عجلون وأغلب مدن المحافظة للمدن الحرفية، مؤكدا أن وجود تلك الورش، يحدث إرباكا مروريا في كثير من الأحيان، وإزعاجا للسكان، وآثارا بيئية سلبية.
ويقول عمر أبو فارق إن بلديات في المحافظة، كبلدية كفرنجة سعت إلى إيجاد مدينة حرفية تجمع تلك الورش الصناعية، إلا أن عدد الورش من نجارة وحدادة وميكانيك يفوق إمكانية تلك المدينة من حيث المساحة وعدد المخازن المتوفرة، ما يبقيها منتشرة في عدة مواقع، خصوصا طريق الأغوار.
وأكد أن وجود عشرات الورش على طريق الأغوار بكفرنجة، يتسبب بإرباك حركة المرور وإزعاج للسكان يستمر حتى ساعات الليل، ولا يرتاحون منه إلا في عطلة الجمعة، مؤكدا أن واجهة منزله على الطريق تبلغ 30 مترا، ومع ذلك لا يستطيع أن يجد لمركبته موقفا، مشيرا إلى أن ما يفاقم المشكلة كثرة التعدي على الطريق من تلك الورش.
ويؤكد علي القضاة أن مشكلة المدينة الحرفية مرتبطة أيضا بضرورة توفير الدعم لبلدية عجلون لإنشاء مدينة صناعية على قطعة أرض مستملكة لها، فهذه الخطوة ستتيح جمع عدة مصانع خياطة تتوزع في عدة مناطق في المحافظة، ويشجع المستثمرين على إيجاد مشاريع صناعية أخرى تخدم المحافظة تنمويا.
يذكر أن دراسة منفصلة، أعدتها هيئة الاستثمار على هامش إعداد الخريطة الاستثمارية للمحافظة، أكدت أن قطاع الصناعة في المحافظة ما يزال متواضعا جدا وفي مراحله الأولى ولا تتوافر فيه الصناعات الرئيسة، وما يزال يقتصر على الورش الحرفية والصناعية الصغرى.
وتشير دراسات سابقة أجريت في المحافظة إلى أن هناك 305 مؤسسات عاملة في قطاع الصناعة بمتوسط 2-3 موظفين لكل مؤسسة، مشيرة إلى أن تلك الصناعات تقتصر على المنتجات الزراعية والنسيج وبمتوسط حجم منخفض جدا، إذ يغلب على قطاع الصناعة ورش الحدادة والنجارة الصغيرة.
يذكر أن الخريطة الاستثمارية للمحافظة، كان تمت مناقشتها بحضور مجلس المحافظة ومختلف الجهات حينها، حيث اقترحت حينها عددا من المشاريع الصناعية من بين 20 فرصة استثمارية مقترحة لمختلف القطاعات، من ضمنها مصنع إنتاج وتقطير زيوت النباتات العطرية والطبية، ومشروع لتصنيع الفاكهة المجففة والزبيب، ومصنع للعصائر الطبيعية، ومصنع منتجات غذائية للمخللات والمربيات، ومشروع تصنيع الرخام، ومصنع أسمدة عضوية، وإنشاء مدينة برمجيات وإلكترونيات.
يشار إلى أن بلدية عجلون استملكت قطعة أرض لغاية إنشاء مدينة صناعية منذ أكثر من 20 عاما بمساحة بلغت191 دونما، إلا أنه ومنذ ذلك الوقت ما تزال المحافظة تنتظر تنفيذها.
ويقول المواطن عامر الزغول إن عدم توفر المدينة الصناعية يحرم المحافظة من المشاريع الصناعية التنموية، ويتسبب بعزوف العديد من المستثمرين وبحثهم عن مناطق أخرى تتوفر فيها بنية تحتية جاهزة.
وزاد أنه ورغم المطالبات العديدة من السكان منذ سنوات، ما تزال المحافظة تفتقر لمدينة صناعية، ما يجعلها، محرومة من المشاريع الصناعية الكبرى المشغلة للأيدي العاملة، والقادرة على الحد من النسب المرتفعة في البطالة بين الشباب، لافتا إلى أن نجاح تجربة إنشاء عدد من مصانع الخياطة في المحافظة، ينبغي أن تكون حافزا للإسراع بإنشاء المدينة الصناعية وجذب المستثمرين في هذا المجال.
ويقر رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول بأن هذا التأخير بإنشاء المدينة الصناعية، يبقي المحافظة وبالأخص قطاعها الصناعي في دائرة الحرمان من التنمية، مشيرا إلى تعذر تنفيذ 10 مشاريع صناعية تشغيلية تم اقتراحها على الخريطة التنموية منذ 6 أعوام، بسبب نفور المستثمرين لعدم توفر "المدينة" المؤهلة لكافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة.
وأكد الزغول أهمية المدينة الصناعية والحرفية ودورها البيئي والتنموي، مؤكدا أن تطوير الصناعة في المحافظة يحتاج إلى توفير مدينة صناعية تستوعب كل المشاريع، مشيرا إلى أنه ورغم استملاك قطعة أرض تبلغ مساحتها 191 دونما في منطقة صخرة منذ زهاء عقدين، ما تزال المحافظة تفتقر للمدينة الصناعية، التي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، والتخفيف من نسب البطالة والفقر. وأوضح رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن عشرة مشاريع صناعية كبرى تم عرضها في الخريطة الاستثمارية للمحافظة أواخر العام 2017، لم ينفذ أي واحد منها حتى اللحظة، لافتا إلى أنه كان وخلال رئاسته مجلس المحافظة، عرض على مستثمرين قطع أراض لإقامة مشروعين خاصين بتجفيف الفواكه وآخر لصناعة الجفت، إلا أن الجهود ذهبت أدراج الرياح، لعدم توفر المكان المؤهل.
وشدد المومني على أن تطوير القطاع الصناعي في المحافظة يحتاج إلى توفير مدينة صناعية، وهو الأمر الذي تسعى له البلديات، لكن دون نتيجة.

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