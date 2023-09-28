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بعد إصابة طلبة بـ الكبد الوبائي.. قلق العدوى يعطل دوام مدرستي جرمة الكرك

9/28/2023 2:30:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك - يمتنع أولياء أمور طلبة مدرستي بلدة الجرمة في محافظة الكرك ومنذ أسبوعين عن إرسال أبنائهم للدوام المدرسي، بعد تسجيل 10 إصابات بداء الكبد الوبائي بين طلبة المدرستين.
وفيما أرجع أولياء أمور تصرفهم هذا إلى خوفهم من انتشار العدوى بين الطلبة، تؤكد "صحة الكرك" أن الفحص الشامل لطلبة المدرستين بالبلدة أظهر إصابة 10 طلاب بداء الكبد الوبائي من نوع ( A )، وهو غير معد وبسيط، ويتم الشفاء منه خلال مدة أسبوعين فقط.
تأكيدات الصحة حول عدم خطورة المرض، لم تقنع أولياء أمور في ظل ما تعانيه الغرف الصفية في المدرستين المستأجرتين من اكتظاظ، والذي يعني من وجهة نظرهم، "وسطا قويا لنقل العدوى وانتشار المرض".
وكانت مديرية صحة الكرك قد رصدت عددا من الإصابات بالكبد الوبائي بين طلبة مدرستي البلدة للذكور والإناث، ما حدا بوزارة الصحة إلى إجراء فحص شامل للطلبة وتسجيل 10 حالات إصابة 9 منها لطالبات بمدرسة الإناث وإصابة واحدة لطالب بمدرسة الذكور.
يذكر أن بلدة الجرمة الحديثة ويقطنها زهاء 1500 نسمة تعاني من غياب أبسط الخدمات الأساسية، إذ تفتقد البلدة لأبنية مدرسية حديثة، ويتم تعويضها بمبان مستأجرة عبارة عن بيوت جرى تعديلها إلا أنها بلا ساحات أو مرافق خدمية ولا تتسع للأعداد المتزايدة من الطلبة.
بدوره، قال مدير صحة الكرك الدكتور أيمن الطراونة، إن المديرية تبلغت بداية الشهر الحالي بوجود حالات مرضية بالمدرستين وبعد الفحص الطبي تم حصر إصابات بمرض الكبد الوبائي بين طالبات بمدرسة الإناث وإصابة بمدرسة الذكور.
ولفت أن الحالات التي تم رصدها مصابة بالكبد الوبائي (A)، قائلا، "هو نوع غير معدي وبسيط وينتهي بمدة أسبوعين فقط".
وبين أن هذا النوع ينتشر عن طريق المياه والغذاء، مشيرا إلى أن المديرية قامت بتنفيذ برنامج لتطعيم الطلبة، إلا أن الأهالي رفضوا السماح لأبنائهم بأخذ المطاعيم.
وأضاف، أنه تم إجراء فحص لمياه المدرستين وجائت النتائج سليمة، فيما تبين أن مصدر الإصابات بدأ بين ثلاثة أشقاء بالمدرستين يقطنون بيت شعر وهناك بدأت الإصابات، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع من دوام الطلبة سوى خوف الأهالي.
في المقابل، يقول سليمان أحمد من سكان البلدة إن جميع سكان البلدة يرفضون إرسال أبنائهم الطلبة إلى مدارسهم، بسبب تسجيل الإصابات والخوف على الأطفال من العدوى، خاصة وأن المدرستين تشهدان اكتظاظا بالغرف الصفية.
وبين أن الأهالي منذ سنوات عدة وهم يطالبون ببناء مدرستين واحدة للإناث وأخرى للذكور بسبب الاكتظاظ الكبير في الغرف الصفية، وهو الذي تسبب -من وجهة نظره- بانتشار الإصابات.
وبين سلامة أبو سمرة، أن الأهالي يرفضون تطعيم الطلبة لخوفهم من الإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن البلدة التي تضم عددا كبيرا من الطلبة لا يوجد فيها سوى مدرستين متواضعتين بأبنية مستأجرة، في وقت يطالب سكان البلدة منذ سنوات ببناء مدارس حديثة لأبنائهم.
وقال إن البلدة التي توسعت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة ما تزال على خدماتها البسيطة والضعيفة وغير المكتملة وخصوصا المدارس المستأجرة وهي غير صالحة لتكون مدارس، مشيرا إلى أن إحدى الغرف الصفية بمساحة لا تزيد على 20 مترا مربعا تضم زهاء 50 طالبا وهو الأمر غير المقبول نهائيا.
وأشار إلى أنه يرفض إرسال أطفاله إلى المدرسة، خاصة وأن إحدى بناته في الصف الثالث الابتدائي أصيبت بالمرض نتيجة عدوى من طالبة أخرى، مطالبا الجهات الرسمية بإنهاء مشكلة بلدة الجرمة وخصوصا موضوع المدارس.
ولفت إلى أن هناك مخاوفا حقيقية لدى الأهالي بالبلدة على سلامة الأطفال وتخوف من سلامة مياه المدارس وغيرها من الأسباب التي قد تؤدي للعدوى بالمرض، وخصوصا وأن غالبية الطلبة من صغار السن ولا يتحملون الإصابة بالمرض.
وقال إن أهالي البلدة يطالبون منذ فترة طويلة بمدرسة شاملة لأبناء وبنات البلدة، أقلها للصفوف الأساسية وبناء مدرسة بخدمات كاملة للذكور، مشيرا إلى أن التربية قامت باستئجار مبان متواضعة تغيب عنها حتى الساحات الضرورية، وحولتها لمدرستين للمرحلة الأساسية، فيما يقوم الطلبة بعد إنهائهم المرحلة الأساسية بالانتقال إلى مدارس بلدتي زحوم أو المنشية.
بدوره، قال مصدر في تربية الكرك، إن كوادر الصحة حضرت بداية لمدرسة البنات بالبلدة بعد شكوك بإصابة طالبات بداء الكبد الوبائي، وتم فحص الطالبات وتأكد إصابة تسع طالبات بالمرض، كما تم تسجيل إصابة واحدة لطالب بمدرسة الذكور.
وبين أنه وعلى ضوء ما حدث، امنتع أولياء الأمور عن إرسال أبنائهم إلى المدرستين خوفا عليهم من العدوى، لافتا إلى أن أعداد الطلبة بالبلدة يبلغ 382 طالبا وطالبة، بينهم 235 طالبة بمدرسة فاطمة الزهراء و147 طالبا بمدرسة علي بن أبي طالب.

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