هل تبحث عن تمويل لمشروع الفنون الأدائية الخاص بك؟ نعلن عن منح Ibsen Scope‏ 2024

MENAFN - AETOSWire) ‏‏(BUSINESS WIR )----أصبحت منح Ibsen Scope‏ لعام 2024 الآن في متناول الفنانين الفرديين وشركات المسرح والمؤسسات والمنظمات في جميع أنحاء العالم.

تبلغ قيمة البرنامج ما مجموعه 2.000.000 كرونة نرويجية، (نحو 180.000 يورو،- /190.000 دولار أمريكي).

يقدم البرنامج التمويل لمشاريع الفنون الأدائية المبتكرة.

يجب أن تكون المشاريع بمثابة حوافز للخطابات النقدية حول المسائل المتعلقة بالمجتمع وأن تستند إلى واحدة أو أكثر من مسرحيات Henrik Ibsen.

يتم تقديم الطلبات من خلال موقعنا الإلكتروني، وستقوم لجنة تحكيم معينة بتقييم الطلبات.

لمزيد من المعلومات والقوانين ونموذج الطلب، انظر

الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 7 ديسمبر 2023.

ستتم دعوة الفائزين في منح Ibsen Scope‏ لعام 2024 إلى مهرجان Ibsen Scope في Teater Ibsen في مدينة Skien، في النرويج يومي 24 و25 أبريل 2024.

منذ سنتنا الأولى، قامت Ibsen Scope بما يلي:

- نظرت إلى العالم من خلال عدسات Henrik Ibsen.

- شاركت في خطابات حية ونقدية وفنية حول الأعمال والموضوعات التي يحتمل أن تكون قد أثيرت من إرث Ibsen.

- قدمت التمويل للعروض المسرحية المبتكرة من خلال منح Ibsen Scope .

- نظمت مهرجان Ibsen Scope ، وهو مهرجان مسرحي دولي، ونقطة التقاء ومنصة للفنانين.

تابعنا في رحلتنا الفنية في جميع أنحاء العالم!

الآن على

Facebook: ‏

Instagram: ‏

بدأت الحكومة النرويجية منح Ibsen Scope في عام 2007 وسيتم منحها للمرة الثالثة عشرة في عام 2024. قدمت منح Ibsen Scope جوائزها الآن لـ 48 مشروعًا في 30 دولة. شاهد جميع الفائزين هنا:

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.