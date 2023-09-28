هل تبحث عن تمويل لمشروع الفنون الأدائية الخاص بك؟ نعلن عن منح Ibsen Scope‏ 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIR )----أصبحت منح Ibsen Scope لعام 2024 الآن في متناول الفنانين الفرديين وشركات المسرح والمؤسسات والمنظمات في جميع أنحاء العالم.
تبلغ قيمة البرنامج ما مجموعه 2.000.000 كرونة نرويجية، (نحو 180.000 يورو،- /190.000 دولار أمريكي).
يقدم البرنامج التمويل لمشاريع الفنون الأدائية المبتكرة.
يجب أن تكون المشاريع بمثابة حوافز للخطابات النقدية حول المسائل المتعلقة بالمجتمع وأن تستند إلى واحدة أو أكثر من مسرحيات Henrik Ibsen.
يتم تقديم الطلبات من خلال موقعنا الإلكتروني، وستقوم لجنة تحكيم معينة بتقييم الطلبات.
لمزيد من المعلومات والقوانين ونموذج الطلب، انظر
الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 7 ديسمبر 2023.
ستتم دعوة الفائزين في منح Ibsen Scope لعام 2024 إلى مهرجان Ibsen Scope في Teater Ibsen في مدينة Skien، في النرويج يومي 24 و25 أبريل 2024.
منذ سنتنا الأولى، قامت Ibsen Scope بما يلي:
- نظرت إلى العالم من خلال عدسات Henrik Ibsen.
- شاركت في خطابات حية ونقدية وفنية حول الأعمال والموضوعات التي يحتمل أن تكون قد أثيرت من إرث Ibsen.
- قدمت التمويل للعروض المسرحية المبتكرة من خلال منح Ibsen Scope .
- نظمت مهرجان Ibsen Scope ، وهو مهرجان مسرحي دولي، ونقطة التقاء ومنصة للفنانين.
تابعنا في رحلتنا الفنية في جميع أنحاء العالم!
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بدأت الحكومة النرويجية منح Ibsen Scope في عام 2007 وسيتم منحها للمرة الثالثة عشرة في عام 2024. قدمت منح Ibsen Scope جوائزها الآن لـ 48 مشروعًا في 30 دولة. شاهد جميع الفائزين هنا:
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