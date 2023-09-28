دبي تستضيف فعالية خاصة بالشركات للتعريف بالفواكه الأوربية الطازجة

MENAFN - AETOSWire) تحت إطار حملة "هدية من الفواكه الطازجة" والممولة من الاتحاد الأوروبي، تقام فعالية للشركات في 10 أكتوبر 2023 الساعة 4.30 بعد الظهر، في المركز الدولي لفنون الطهو في دُبي (بلوك 8- شارع الملك سلمان بن عبد العزيز السعود، الصفوح، مجمع دبي للمعرفة). وتقدم الفعالية فرصة للمشاركين من قطاعات الفنادق والضيافة والمطاعم وتقديم الطعام، بالإضافة إلى المصدرين والموزعين وتجار الجُملة وممثلي سلال محلات البقالة والمدونين والصحفيين لمقابلة ممثلي المنظمات المشاركة.

ويحصل المشاركون في الفعالية على فرصة مناقشة فرص التعاون ومعرفة المزيد من المعلومات حول حملة "هدية من الفواكه الطازجة" الممولة من الاتحاد الأوروبي ومبادراتها، ويقدم الطهاة شرحاً حول أهم فوائد المنتجات، ويحصل جميع المشاركين على فرصة تذوق تلك المنتجات اللذيذة.

وتهدف حملة "هدية من الفواكه الطازجة" المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى الترويج لمنتجات الفواكه الطازجة اللذيذة من اليونان ورومانيا وزيادة الوعي بها في المملكة المتحدة والهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويشارك في تنظيم الفعالية كلاً من التعاونية الزراعية في راتشي بيريا من اليونان، من علامة أغيوس لوكاس؛ وبيريا وأسكجي راتشي آند تشيريز؛ ورابطة منتجي الفاكهة الجنوبية من رومانيا، من علامة فروتبرود.

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