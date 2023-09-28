دبي تستضيف فعالية خاصة بالشركات للتعريف بالفواكه الأوربية الطازجة

(MENAFN
- AETOSWire) تحت إطار حملة "هدية من الفواكه الطازجة" والممولة من الاتحاد الأوروبي، تقام فعالية للشركات في 10 أكتوبر 2023 الساعة 4.30 بعد الظهر، في المركز الدولي لفنون الطهو في دُبي (بلوك 8- شارع الملك سلمان بن عبد العزيز السعود، الصفوح، مجمع دبي للمعرفة). وتقدم الفعالية فرصة للمشاركين من قطاعات الفنادق والضيافة والمطاعم وتقديم الطعام، بالإضافة إلى المصدرين والموزعين وتجار الجُملة وممثلي سلال محلات البقالة والمدونين والصحفيين لمقابلة ممثلي المنظمات المشاركة.
ويحصل المشاركون في الفعالية على فرصة مناقشة فرص التعاون ومعرفة المزيد من المعلومات حول حملة "هدية من الفواكه الطازجة" الممولة من الاتحاد الأوروبي ومبادراتها، ويقدم الطهاة شرحاً حول أهم فوائد المنتجات، ويحصل جميع المشاركين على فرصة تذوق تلك المنتجات اللذيذة.
وتهدف حملة "هدية من الفواكه الطازجة" المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى الترويج لمنتجات الفواكه الطازجة اللذيذة من اليونان ورومانيا وزيادة الوعي بها في المملكة المتحدة والهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويشارك في تنظيم الفعالية كلاً من التعاونية الزراعية في راتشي بيريا من اليونان، من علامة أغيوس لوكاس؛ وبيريا وأسكجي راتشي آند تشيريز؛ ورابطة منتجي الفاكهة الجنوبية من رومانيا، من علامة فروتبرود.
للمزيد من المعلومات حول برنامج "هدية من الفواكه الطازجة"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
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