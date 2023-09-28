تقوم Interactive Brokers Group بتوحيد عمليات الاتحاد الأوروبي في أيرلندا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Interactive Brokers Group (Nasdaq: IBKR)، وهي شركة وساطة عالمية رائدة، عن توحيد عمليات الوساطة الأوروبية الخاصة بها، مع Interactive Brokers Central Europe ("IBCE")، ومقرها بودابست المجر، ودمج قاعدة عملائها وعملياتها في عمليات Interactive Brokers Ireland ("IBIE").

تتوقع المجموعة أن يؤدي دمج عملياتها الأوروبية إلى تحسينات قابلة للقياس في الكفاءة، مع الحفاظ على مجموعة المواهب الرئيسية والتركيز على العملاء الإقليميين. سيقوم IB Ireland، الذي يقع مقره في دبلن ويخضع لرقابة البنك المركزي الأيرلندي، بإدارة الأعمال المدمجة، مع استمرار IBCE في تقديم خبراتها للعملاء في جميع أنحاء القارة، وخاصة في أوروبا الوسطى والشرقية. منذ بدء العمل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حققت هاتان العمليتان ودعمتا نموًا كبيرًا للعملاء حيث قامت Interactive Brokers Group بتوسيع وجودها في جميع أنحاء أوروبا.

"يتوافق هذا القرار مع تركيز المجموعة المستمر على الكفاءة التشغيلية من خلال الأتمتة، مما يضمن قدرتنا على تقديم أفضل الخدمات الاستثمارية في فئتها بأسعار متاحة عادة لمحترفي الصناعة فقط، وتسمح لنا بالحفاظ على هوامش الربح الرائدة في الصناعة." كما صرح الرئيس التنفيذي Milan Galik لـ Interactive Brokers.

توفر العمليات العالمية لـ Interactive Brokers في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين خدمات استثمارية واسعة النطاق لأكثر من مليوني حساب عميل، تمتلك أصولًا بقيمة 377 مليار دولار (في 31 أغسطس 2023) في أكثر من 220 دولة وإقليمًا.

تأسست Interactive Brokers Group منذ أكثر من 45 عامًا، وتطورت لتصبح واحدة من شركات الأوراق المالية البارزة في العالم، برأسمال يزيد عن 12 مليار دولار أمريكي و30 مليار دولار أمريكي من رأس المال السوقي.

نبذة عن Interactive Brokers Group, Inc. :

توفر الشركات التابعة لـ Interactive Brokers Group التنفيذ الآلي للتداول وحفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية على مدار الساعة في أكثر من 150 سوقًا في العديد من البلدان والعملات، من منصة واحدة موحدة للعملاء في جميع أنحاء العالم. نحن نخدم المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط ومجموعات التداول الخاصة والمستشارين الماليين والوسطاء المعرفين. لقد مكنتنا أربعة عقود من التركيز على التكنولوجيا والأتمتة من تزويد عملائنا بمنصة متطورة بشكل فريد لإدارة محافظهم الاستثمارية. نحن نسعى جاهدين لتزويد عملائنا بأسعار تنفيذية وتداول ومخاطر وإدارة محافظ، ومرافق بحثية ومنتجات استثمارية لعملائنا، كل ذلك بتكلفة منخفضة أو بدون تكلفة، مما يجعلهم في وضع يُمَكِّنهم من تحقيق عوائد ممتازة على الاستثمارات. للسنة السادسة على التوالي، صنفت شركة Barron's Interactive Brokers المرتبة الأولى بـ 5 من أصل 5 نجوم في 9 حزيران/يونيو 2023، وهي أفضل مراجعة للوسطاء عبر الإنترنت.

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