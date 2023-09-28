تقوم Interactive Brokers Group بتوحيد عمليات الاتحاد الأوروبي في أيرلندا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Interactive Brokers Group (Nasdaq: IBKR)، وهي شركة وساطة عالمية رائدة، عن توحيد عمليات الوساطة الأوروبية الخاصة بها، مع Interactive Brokers Central Europe ("IBCE")، ومقرها بودابست المجر، ودمج قاعدة عملائها وعملياتها في عمليات Interactive Brokers Ireland ("IBIE").
تتوقع المجموعة أن يؤدي دمج عملياتها الأوروبية إلى تحسينات قابلة للقياس في الكفاءة، مع الحفاظ على مجموعة المواهب الرئيسية والتركيز على العملاء الإقليميين. سيقوم IB Ireland، الذي يقع مقره في دبلن ويخضع لرقابة البنك المركزي الأيرلندي، بإدارة الأعمال المدمجة، مع استمرار IBCE في تقديم خبراتها للعملاء في جميع أنحاء القارة، وخاصة في أوروبا الوسطى والشرقية. منذ بدء العمل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حققت هاتان العمليتان ودعمتا نموًا كبيرًا للعملاء حيث قامت Interactive Brokers Group بتوسيع وجودها في جميع أنحاء أوروبا.
"يتوافق هذا القرار مع تركيز المجموعة المستمر على الكفاءة التشغيلية من خلال الأتمتة، مما يضمن قدرتنا على تقديم أفضل الخدمات الاستثمارية في فئتها بأسعار متاحة عادة لمحترفي الصناعة فقط، وتسمح لنا بالحفاظ على هوامش الربح الرائدة في الصناعة." كما صرح الرئيس التنفيذي Milan Galik لـ Interactive Brokers.
توفر العمليات العالمية لـ Interactive Brokers في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين خدمات استثمارية واسعة النطاق لأكثر من مليوني حساب عميل، تمتلك أصولًا بقيمة 377 مليار دولار (في 31 أغسطس 2023) في أكثر من 220 دولة وإقليمًا.
تأسست Interactive Brokers Group منذ أكثر من 45 عامًا، وتطورت لتصبح واحدة من شركات الأوراق المالية البارزة في العالم، برأسمال يزيد عن 12 مليار دولار أمريكي و30 مليار دولار أمريكي من رأس المال السوقي.
نبذة عن Interactive Brokers Group, Inc. :
توفر الشركات التابعة لـ Interactive Brokers Group التنفيذ الآلي للتداول وحفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية على مدار الساعة في أكثر من 150 سوقًا في العديد من البلدان والعملات، من منصة واحدة موحدة للعملاء في جميع أنحاء العالم. نحن نخدم المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط ومجموعات التداول الخاصة والمستشارين الماليين والوسطاء المعرفين. لقد مكنتنا أربعة عقود من التركيز على التكنولوجيا والأتمتة من تزويد عملائنا بمنصة متطورة بشكل فريد لإدارة محافظهم الاستثمارية. نحن نسعى جاهدين لتزويد عملائنا بأسعار تنفيذية وتداول ومخاطر وإدارة محافظ، ومرافق بحثية ومنتجات استثمارية لعملائنا، كل ذلك بتكلفة منخفضة أو بدون تكلفة، مما يجعلهم في وضع يُمَكِّنهم من تحقيق عوائد ممتازة على الاستثمارات. للسنة السادسة على التوالي، صنفت شركة Barron's Interactive Brokers المرتبة الأولى بـ 5 من أصل 5 نجوم في 9 حزيران/يونيو 2023، وهي أفضل مراجعة للوسطاء عبر الإنترنت.
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