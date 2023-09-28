شاشة العرض إل جي ماغنيت الجديدة: تجربة مشاهدة سينمائية منزلية غامرة

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس عن أحدث إضافة إلى تشكيلة إل جي ماغنيت LG MAGNIT من شاشات العرض Micro LED المتميزة. ويوفر الطراز الجديد (LSAL006) تجربة مشاهدة ترفيهية منزلية غامرة عبر شاشة واسعة بمقاس 118 بوصة وبدقة 4K (3840 × 2160) وبتقنية Micro LED من إل جي ومسافة بكسل صغيرة تبلغ 0.68 ملم. وبفضل تمتعها بالأناقة والحجم الذي يليق بالمنازل الفخمة، توفر الشاشة الرائعة تجربة استخدام سلسة مع نظام التشغيل webOS، ومجموعة كبيرة من خدمات المحتوى، والبث المريح من مجموعة واسعة من الأجهزة1.

ومن خلال تقديم صورة بجودة استثنائية بفضل تقنية Micro LED، توفر شاشة إل جي ماغنيت الجديدة للمستخدم تجربة مشاهدة غامرة وممتعة ومريحة في المنزل. بجورها، تضمن وحدات البكسل صغيرة الحجم للشاشة المتطورة وتكامل تقنية المعالجة السطحية من إل جي إعادة إنتاج صور ممتازة بألوان زاهية وتباين رائع. ‎

من ناحيةٍ أخرى، تعمل شاشة إل جي ماغنيت، المُجهزة بالمعالج الذكي (Alpha) ɑ9 الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، على تحسين جودة الصورة لأنواع مختلفة من المحتويات كالأفلام والرياضة والألعاب الالكترونية. ويستفيد المعالج من خوارزميات التعلم العميق المتقدمة وقاعدة بيانات مرئية واسعة النطاق تغطي نطاقاً واسعاً من أنواع المحتوى، لتحليل جودة الصورة وضبطها بذكاء وفقاً لما يشاهده المستخدم. وإلى جانب التحسين التلقائي للصور حسب النوع، تتميز شاشة إل جي ماغنيت بقدرتها على التحكم في سطوع الذكاء الاصطناعي، وتأتي مع وظائف تعمل على تحسين تفاصيل الوجه وتعزز وضوح النص على الشاشة، مما يُعزز سهولة الاستخدام، ويعزز إحساس المشاهد بالاندماج في المشهد أو الصورة.

وتتميز شاشة الMicro LED الجديدة من إل جي أيضاً بمنصة التلفزيون الذكية webOS الخاصة بالشركة، والتي توفر سهولة التصفح والوصول إلى قائمة متنامية من تطبيقات البث الشهيرة بما في ذلك Amazon Prime Video وDisney+ و2YouTube. ومع مُكبري صوت بقدرة 50 واط و4.2 قناة ودعم قناة عودة الصوت المحسنة (eARC)، تتيح شاشة إل جي ماغنيت للمستخدم الاستمتاع بصوت سينمائي قوي يبث الحياة في المحتوى الذي يشاهده.

أيضاً، تتميز الشاشة الأحدث باتصال سلس، حيث تدعم خاصيتي Apple AirPlay 2 وMiracast لعكس شاشة الهاتف المحمول من أجهزة iOS وAndroid. كما تأتي مزودة بأربعة منافذ HDMI 2.1 للاتصال المريح بالأجهزة المتوافقة، وبتقنية Bluetooth مُدمجة وجاهزة لنظام WiSA للصوت المكاني اللاسلكي. ولمرونة التثبيت، يمكن للعملاء اختيار خيار التثبيت على الحائط أو خيار نوع الحامل3.

بالإضافة إلى ذلك، تمنح تقنية Micro LED الأحدث من إل جي الأولوية لسلامة المستخدم وسلامة بيئة التثبيت كما يتضح من نجاحها في إكمال اختبارات انتشار اللهب، حيث يؤكد تصنيف المنتج BS476 الجزء 7 الفئة 14 على مقاومتها الاستثنائية للحريق. علاوةً على ذلك، تُطبق شاشة إل جي ماغنيت بمعايير الشهادات الدولية التي تهدف إلى تخفيف التعب البصري، وتقليل مستويات الضوء الأزرق5.

وكما هو موضح في معرض سيديا CEDIA Expo الأبرز عالمياً للتكنولوجيا المنزلية، تنقل شاشة إل جي ماغنيت المسرح المنزلي إلى المستوى التالي عند إقرانها بحلول الصوت المنزلية المتميزة من 6Bang & Olufsen. إن تعاون إل جي المتواصل مع شركة Bang & Olufsen الرائدة، والذي انطلق مع شاشة إل جي ماغنيت بمقاس 136 بوصة، امتد أكثر الآن ليشمل الطراز بمقاس 118 بوصة، ليوفر للعملاء تجربة مشاهدة سينمائية منزلية استثنائية.

حول الشاشة الجديدة، قال بايك كي مون - نائب الرئيس الأول ورئيس وحدة أعمال عرض المعلومات في شركة إل جي : "تُقدم شاشة إل جي ماغنيت الجديدة تقنية العرض Micro LED المتطورة للمنازل الخاصة، والتي توفر جودة صور رائعة على نطاقٍ سينمائي".

وأضاف : ‎"سنواصل توسيع مجموعتنا من منتجات شاشات Micro LED للاستخدام المنزلي والتي ستكمل الطراز الجديد بمقاس 118 بوصة والطراز بمقاس 136 بوصة الذي تم إصداره مسبقاً، مع حلول مبتكرة تعزز ريادتنا في سوق شاشات العرض المتميزة أكثر فأكثر".

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1 يعتمد أداء البث على جودة بيئة الشبكة.‏

2 تتطلب العديد من تطبيقات البث المُتاحة على نظام التشغيل webOS اشتراكًا مدفوعًا

3 تتوفر أنواع التركيب على الحائط والحامل كخيارات شراء.‏

4 تم تقييم طراز LED التي تحمل رقم المنتج (LSAL006) من حيث انتشار اللهب عند 1.5 دقيقة والانتشار النهائي للهب بموجب إجراءات BS 476 Part7:1997COR.1:2014، وتم التحقق منها بواسطة BST Testing Co., Ltd في يوليو 2023، و استوفت متطلبات الفئة 1 (165+25 ملم). (رقم الشهادة XD444237674070401SR).

5 اجتازت طراز LSAL006-G2* LED اختباراً معتمداً من TÜV Rheinland بعد "تقييم PfG Q2498/09.19 Eye Comfort 2.02"، والذي يغطي جوانب الأداء المختلفة بما في ذلك توازن اللون الأبيض، واختلاف اللون، واختلاف جاما، ونطاق الألوان الواسع، والضوء الأزرق المنخفض، وإدارة الوميض.(رمز التحقق: Q50598152)‎

6 تتطلب مكبرات الصوت Bang & Olufsen الشراء والتركيب بشكلٍ منفصل.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال

شركة إل جي لحلول الأعمال هي شريك موثوق يقدم المنتجات والحلول المبتكرة للعملاء في جميع أنحاء العالم. استطاعت "إل جي" عبر محفظة منتجاتها الفريدة مثل لافتاتOLED و LED الرائدة في القطاع وحلول الطاقة الشمسية عالية الكفاءة من صنع اسم رائد لنفسها في القطاع التجاري. كما تشمل حلول تكنولوجيا المعلومات التي تقدمها إل جي شاشات اجتماعات الأعمال، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة العرض، والأجهزة السحابية والشاشات الطبية وربوتات الأعمال التجارية وقد صُممت جميعها لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة والقيمة للعملاء. لمزيد من المعلومات عن إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال، يُرجى زيارة