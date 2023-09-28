شاشة العرض إل جي ماغنيت الجديدة: تجربة مشاهدة سينمائية منزلية غامرة

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- AETOSWire) أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس عن أحدث إضافة إلى تشكيلة إل جي ماغنيت LG MAGNIT من شاشات العرض Micro LED المتميزة. ويوفر الطراز الجديد (LSAL006) تجربة مشاهدة ترفيهية منزلية غامرة عبر شاشة واسعة بمقاس 118 بوصة وبدقة 4K (3840 × 2160) وبتقنية Micro LED من إل جي ومسافة بكسل صغيرة تبلغ 0.68 ملم. وبفضل تمتعها بالأناقة والحجم الذي يليق بالمنازل الفخمة، توفر الشاشة الرائعة تجربة استخدام سلسة مع نظام التشغيل webOS، ومجموعة كبيرة من خدمات المحتوى، والبث المريح من مجموعة واسعة من الأجهزة1.
ومن خلال تقديم صورة بجودة استثنائية بفضل تقنية Micro LED، توفر شاشة إل جي ماغنيت الجديدة للمستخدم تجربة مشاهدة غامرة وممتعة ومريحة في المنزل. بجورها، تضمن وحدات البكسل صغيرة الحجم للشاشة المتطورة وتكامل تقنية المعالجة السطحية من إل جي إعادة إنتاج صور ممتازة بألوان زاهية وتباين رائع.
من ناحيةٍ أخرى، تعمل شاشة إل جي ماغنيت، المُجهزة بالمعالج الذكي (Alpha) ɑ9 الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، على تحسين جودة الصورة لأنواع مختلفة من المحتويات كالأفلام والرياضة والألعاب الالكترونية. ويستفيد المعالج من خوارزميات التعلم العميق المتقدمة وقاعدة بيانات مرئية واسعة النطاق تغطي نطاقاً واسعاً من أنواع المحتوى، لتحليل جودة الصورة وضبطها بذكاء وفقاً لما يشاهده المستخدم. وإلى جانب التحسين التلقائي للصور حسب النوع، تتميز شاشة إل جي ماغنيت بقدرتها على التحكم في سطوع الذكاء الاصطناعي، وتأتي مع وظائف تعمل على تحسين تفاصيل الوجه وتعزز وضوح النص على الشاشة، مما يُعزز سهولة الاستخدام، ويعزز إحساس المشاهد بالاندماج في المشهد أو الصورة.
وتتميز شاشة الMicro LED الجديدة من إل جي أيضاً بمنصة التلفزيون الذكية webOS الخاصة بالشركة، والتي توفر سهولة التصفح والوصول إلى قائمة متنامية من تطبيقات البث الشهيرة بما في ذلك Amazon Prime Video وDisney+ و2YouTube. ومع مُكبري صوت بقدرة 50 واط و4.2 قناة ودعم قناة عودة الصوت المحسنة (eARC)، تتيح شاشة إل جي ماغنيت للمستخدم الاستمتاع بصوت سينمائي قوي يبث الحياة في المحتوى الذي يشاهده.
أيضاً، تتميز الشاشة الأحدث باتصال سلس، حيث تدعم خاصيتي Apple AirPlay 2 وMiracast لعكس شاشة الهاتف المحمول من أجهزة iOS وAndroid. كما تأتي مزودة بأربعة منافذ HDMI 2.1 للاتصال المريح بالأجهزة المتوافقة، وبتقنية Bluetooth مُدمجة وجاهزة لنظام WiSA للصوت المكاني اللاسلكي. ولمرونة التثبيت، يمكن للعملاء اختيار خيار التثبيت على الحائط أو خيار نوع الحامل3.
بالإضافة إلى ذلك، تمنح تقنية Micro LED الأحدث من إل جي الأولوية لسلامة المستخدم وسلامة بيئة التثبيت كما يتضح من نجاحها في إكمال اختبارات انتشار اللهب، حيث يؤكد تصنيف المنتج BS476 الجزء 7 الفئة 14 على مقاومتها الاستثنائية للحريق. علاوةً على ذلك، تُطبق شاشة إل جي ماغنيت بمعايير الشهادات الدولية التي تهدف إلى تخفيف التعب البصري، وتقليل مستويات الضوء الأزرق5.
وكما هو موضح في معرض سيديا CEDIA Expo الأبرز عالمياً للتكنولوجيا المنزلية، تنقل شاشة إل جي ماغنيت المسرح المنزلي إلى المستوى التالي عند إقرانها بحلول الصوت المنزلية المتميزة من 6Bang & Olufsen. إن تعاون إل جي المتواصل مع شركة Bang & Olufsen الرائدة، والذي انطلق مع شاشة إل جي ماغنيت بمقاس 136 بوصة، امتد أكثر الآن ليشمل الطراز بمقاس 118 بوصة، ليوفر للعملاء تجربة مشاهدة سينمائية منزلية استثنائية.
حول الشاشة الجديدة، قال بايك كي مون - نائب الرئيس الأول ورئيس وحدة أعمال عرض المعلومات في شركة إل جي : "تُقدم شاشة إل جي ماغنيت الجديدة تقنية العرض Micro LED المتطورة للمنازل الخاصة، والتي توفر جودة صور رائعة على نطاقٍ سينمائي".
وأضاف : "سنواصل توسيع مجموعتنا من منتجات شاشات Micro LED للاستخدام المنزلي والتي ستكمل الطراز الجديد بمقاس 118 بوصة والطراز بمقاس 136 بوصة الذي تم إصداره مسبقاً، مع حلول مبتكرة تعزز ريادتنا في سوق شاشات العرض المتميزة أكثر فأكثر".
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1 يعتمد أداء البث على جودة بيئة الشبكة.
2 تتطلب العديد من تطبيقات البث المُتاحة على نظام التشغيل webOS اشتراكًا مدفوعًا
3 تتوفر أنواع التركيب على الحائط والحامل كخيارات شراء.
4 تم تقييم طراز LED التي تحمل رقم المنتج (LSAL006) من حيث انتشار اللهب عند 1.5 دقيقة والانتشار النهائي للهب بموجب إجراءات BS 476 Part7:1997COR.1:2014، وتم التحقق منها بواسطة BST Testing Co., Ltd في يوليو 2023، و استوفت متطلبات الفئة 1 (165+25 ملم). (رقم الشهادة XD444237674070401SR).
5 اجتازت طراز LSAL006-G2* LED اختباراً معتمداً من TÜV Rheinland بعد "تقييم PfG Q2498/09.19 Eye Comfort 2.02"، والذي يغطي جوانب الأداء المختلفة بما في ذلك توازن اللون الأبيض، واختلاف اللون، واختلاف جاما، ونطاق الألوان الواسع، والضوء الأزرق المنخفض، وإدارة الوميض.(رمز التحقق: Q50598152)
6 تتطلب مكبرات الصوت Bang & Olufsen الشراء والتركيب بشكلٍ منفصل.
نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال
شركة إل جي لحلول الأعمال هي شريك موثوق يقدم المنتجات والحلول المبتكرة للعملاء في جميع أنحاء العالم. استطاعت "إل جي" عبر محفظة منتجاتها الفريدة مثل لافتاتOLED و LED الرائدة في القطاع وحلول الطاقة الشمسية عالية الكفاءة من صنع اسم رائد لنفسها في القطاع التجاري. كما تشمل حلول تكنولوجيا المعلومات التي تقدمها إل جي شاشات اجتماعات الأعمال، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة العرض، والأجهزة السحابية والشاشات الطبية وربوتات الأعمال التجارية وقد صُممت جميعها لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة والقيمة للعملاء. لمزيد من المعلومات عن إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال، يُرجى زيارة
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