التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة DBE Holding وشركة Siemens

هذا وقد وقعت شركة DBE Global (DBEG)، التابعة لشركة DBE Holding، مذكرة تفاهم مع شركة Siemens في دبي. كما صرح رئيس مجلس إدارة DBE Holding، محمد طه بينار، أن الاتفاقية تعتزم في طياتها التعاون مع DBEG لدعم مشاريع شركة Siemens في الشرق الأوسط من خلال أعمال الهندسة والمشتريات والبناء (EPC). وخلال تصريحاته، فقد أفاد أيضًا بأن الشركتين تخططان للتعاون في تطوير مشاريع التعاقد على كفاءة وأداء الطاقة التي يمكن أن تكمل مشاريع DBE Global في الشرق الأوسط.

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