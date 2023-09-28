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التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة DBE Holding وشركة Siemens

9/28/2023 2:26:28 PM
(MENAFN- AETOSWire) وقعت شركة DBE Holding، التي تعمل في قطاع الطاقة المتجددة ولديها شركات تابعة متخصصة في إنتاج وإدارة الطاقة المتجددة، مذكرة تفاهم مع شركة Siemens في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ستقوم شركة DBE Global (DBEG) وشركة Siemens باستكشاف مجالات التعاون المشترك المتعلقة بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لمشاريع الاستدامة المحتملة في الشرق الأوسط، وذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة.

هذا وقد وقعت شركة DBE Global (DBEG)، التابعة لشركة DBE Holding، مذكرة تفاهم مع شركة Siemens في دبي. كما صرح رئيس مجلس إدارة DBE Holding، محمد طه بينار، أن الاتفاقية تعتزم في طياتها التعاون مع DBEG لدعم مشاريع شركة Siemens في الشرق الأوسط من خلال أعمال الهندسة والمشتريات والبناء (EPC). وخلال تصريحاته، فقد أفاد أيضًا بأن الشركتين تخططان للتعاون في تطوير مشاريع التعاقد على كفاءة وأداء الطاقة التي يمكن أن تكمل مشاريع DBE Global في الشرق الأوسط.

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