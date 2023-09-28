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تفاصيل صفقة استحواذ أرامكو السعودية على حصة في مد أوشن للطاقة

9/28/2023 2:23:34 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية إستراتيجية في شركة "مِد أوشن" للطاقة مقابل 500 مليون دولار أمريكي.
وتُعد "مِد أوشن" إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي المُسال، أسستها وتديرها "إي آي جي"، من أكبر المؤسسات الاستثمارية الرائدة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية على الصعيد العالمي، وتعمل حاليًا على استحواذ حصص في أربعة مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المُسال، مع إستراتيجية نمو لإنشاء أعمال عالمية متنوعة للغاز الطبيعي المُسال.
وتمثّل الشراكة الإستراتيجية مع "مِد أوشن" أول استثمار دولي لأرامكو السعودية في الغاز الطبيعي المُسال. كما تُعد هذه الاتفاقية امتدادًا للشراكة بين أرامكو السعودية وشركة "إي آي جي"، التي كانت جزءًا من تحالف استحواذ على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، في عام 2021م، ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية، ولدى أرامكو السعودية أيضًا خيار زيادة حصتها والحقوق المرتبطة بها في "مِد أوشن" للطاقة" في المستقبل.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، عن سعادته بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع (إي آي جي)، من خلال هذا الاستحواذ، الذي يمثّل أول استثمار عالمي لأرامكو السعودية في الغاز الطبيعي المُسال، متوقعاً نموًا قويًا في الطلب على الغاز مع استمرار التوجه العالمي نحو تحوّل الطاقة، حيث يُعد الغاز وقودًا حيويًا والمادة الأولية في مختلف الصناعات، لذلك سيكون مهمًا لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة لطاقة آمنة ومتوفرة وأكثر استدامة.
من جهته، عدّ الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية ناصر خالد النعيمي، هذه الصفقة بالخطوة المهمة في إستراتيجية أرامكو السعودية لتصبح لاعبًا عالميًا رائدًا في أعمال الغاز الطبيعي المُسال. ونرى فرصًا كبيرة في هذه السوق التي تعمل في وضع يسمح بالنمو الهيكلي على المدى البعيد، حيث أن "مِد أوشن" للطاقة مجهزة جيدًا للاستفادة من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال، لذلك تعكس هذه الشراكة الإستراتيجية رغبة أرامكو في العمل مع كبار اللاعبين الدوليين لتحديد وفتح فرص جديدة على المستوى العالمي.
من جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة (إي آي جي) وكبير إدارييها التنفيذيين بلير توماس، أن تحوّل الطاقة يأتي وراء كل قرار استثماري تتخذه الشركة، حيث يمثل الغاز الطبيعي المُسال دورًا رئيسًا يلعبه في تمكين التحوّل المنظم الذي يوازن بين هدفي المجتمع المتلازمين لتقليل الكربون وأمن الطاقة، وبالتزامن مع ذلك، فان قطاع الغاز الطبيعي المُسال جاهز للتغيير، لذا هناك دور لشركة ذكية تتمتع بأداء نظيف مثل "مِد أوشن". وبينما ينصب تركيز الشركة الأولي على الصفقات المعلنة في أستراليا، فإن هناك مجموعة من الفرص على النطاق العالمي، ونحن متحمسون لتوسيع شراكتنا الحالية مع أرامكو السعودية لتشمل هذه المبادرة المهمة.
بدوره، نوه كبير الإداريين التنفيذيين لشركة "مِد أوشن" للطاقة دي لاري فنتر بشراكة "مِد أوشن" مع أرامكو السعودية لتكون مساهمًا رئيسًا وشريكًا إستراتيجيًا لها، لتشارك القناعة بأن الغاز الطبيعي المُسال هو عامل تمكين لا يتجزأ في تحوّل الطاقة العالمي، حيث إن قطاع الغاز الطبيعي المُسال العالمي لديه أسس قوية لعقود عديدة قادمة، ولذلك تُعد الشراكات التعاونية أساسية لقيام "مِد أوشن" بأعمالها ونموها وازدهارها، وفي أرامكو السعودية، لدينا شريك لديه تفكير على المدى البعيد في صميم أعماله، والتزام ثابت باستمرار التعاون، ونتطلع إلى متابعة العديد من الفرص الجديدة معًا.

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