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وزير الصحة يفتتح المركز الإيوائي الجديد في الرياض

9/28/2023 2:23:33 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية "أجواد" فهد الجلاجل, المركز الإيوائي الجديد في حي العريجاء بمدينة الرياض.
وتجول الوزير في أرجاء المركز للتعرف على خدماته وزيارة المستفيدين من خدمات الجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية والاطلاع على جهودها.
وتقدم "أجواد" مجموعة من الخدمات الاجتماعية والصحية للمرضى العقليين فاقدي المأوى والتائهين، حيث تمثل أنموذجاً متميزاً في رعاية وتأهيل المرضى العقليين من خلال مركزها بمدينة الرياض، الذي يضم مجموعة من الكفاءات المتخصصة وذوي الخبرة في التعامل مع هذه الفئة في رحلة علاجية تشمل استقبالهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم مروراً بالتشخيص والتدخل الطبي اللازم من خلال المنشآت الطبية المؤهلة والتابعة لوزارة الصحة؛ عبر برامج تأهيلية في سبيل دمج هذه الفئة في الحياة الاجتماعية، كما تسهم الجمعية في تقديم مجموعة من البرامج التوعوية والتثقيفية لذوي المرضى، وتسعى للشمولية والتوسع في تقديم خدماتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
يذكر أن "أجواد" جمعية خيرية رسمية تم تأسيسها في عام 1439 هـ، ويرأس مجلس إدارتها معالي وزير الصحة، وتسعى للعناية بالفئات الأشد حاجة من المرضى العقليين فاقدي المأوى والتائهين بالتكامل مع الجهود الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي، للوصول لمجتمع حيوي تحقيقاً لأهداف تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030.

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