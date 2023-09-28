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غدا.. تحديثات مجدولة لمنصة أبشر

9/28/2023 2:23:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت منصة (أبشر) الإلكترونية، التابعة لوزارة الداخلية عن جدولة تحديثات لأنظمتها؛ وذلك يوم غدٍ الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023، بدءًا من الساعة 12 صباحًا وتستمر حتى الساعة 1 ظهرًا.
وحثّت المنصة المستفيدين على المبادرة بإتمام إنجاز وتنفيذ خدماتهم المهمة والمراد تنفيذها قبل وقت كافٍ من الموعد المذكور؛ لاحتمالية تعذر الوصول لخدمات "أبشر" خلال وقت التحديثات، موضحة أن هذه التحديثات تأتي ضمن مساعيها لتوفير تجربة مستخدم متميزة تتيح سهولة وسرعة تنفيذ الخدمات بكفاءة عالية.

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