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وزير الخارجية يلتقي نظيره البحريني ويستعرضان العلاقات بين البلدين

9/28/2023 2:23:33 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، واستعرضا العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك
وعبر وزير الخارجية خلال اللقاء، عن خالص تعازي المملكة لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، وإلى ذوي الشهداء الأبطال منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل

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