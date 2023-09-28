وزير الخارجية يلتقي نظيره البحريني ويستعرضان العلاقات بين البلدين

(MENAFN
- Al Watan) التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، واستعرضا العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك
وعبر وزير الخارجية خلال اللقاء، عن خالص تعازي المملكة لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، وإلى ذوي الشهداء الأبطال منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل
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