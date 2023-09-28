Thursday, 28 September 2023 11:42 GMT

انخفاض نسبة البطالة بتراتبية متلاحقة وبمعدل تاريخي بين السعوديات

9/28/2023 2:23:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام 2023م في المملكة العربية السعودية ، والتي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء مجموعة من المتغيرات الإيجابية ، جاءت معبرةً بلغة الأرقام والبيانات عن نتائج إيجابية لسوق العمل السعودي؛ وذلك على مستوى العديد من الأصعدة والمستويات ، ولعل من أهمها انخفاض نسبة البطالة بتراتبية متلاحقة و انخفاض تاريخي لمعدل البطالة بين السعوديات، الذي جاء كنتيجة لمبادرات تمكين المرأة، ودعم سوق العمل، حيث عبرت مؤشرات القياس والرصد والتحليل، عن إحداث قفزات تطويرية في واقع سوق العمل السعودي ، وذلك في مؤشرات معدّل البطالة بين السعوديين ومستويات المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان والسعوديين، وما أثمرت عنه قرارات التوطين ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واستراتيجيتها ، التي اطلقتها في مسار يتلاءم مع مستهدفات رؤية المملكة2030 ، ومنها استهداف سوق العمل السعودي بحزمة من القرارات التي تقذف سهام الحلول إلى المستقبل، لخلق واقع سوق عمل اقتصادي يتماز بالمتانة والاستدامة الاقتصادية، بما يتناسب مع ضروريات الاقتصاد الوطني واقتصاديات العالم ومتغيراتها المتسارعة ويحدث التحول الإيجابي المنشود .
وأسهمت برامج وقرارات التوطين ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم منشآت القطاع الخاص في انخفاض معدَّل بطالة إجمالي السكان في الربع الثاني من عام 2023م، بتراتبية متلاحقة بمقدار (1.4-) نقطة مئوية حيث بلغ 4.9% مقارنة بـ ـ5.8% في الربع الثاني من عام 2022م. وانخفاض معدل البطالة عن الربع الماضي بمقدار (0.2-) نقطة مئوية مقارنة بـ 5.1% بالربع الأول من عام 2023م.
وساهمت استراتيجية الوزارة الداعمة لسوق العمل والهادفة إلى زيادة مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل ،فقد شهد معدل البطالة لإجمالي السعوديين انخفاضا ملموساً في الربع الثاني من عام 2023م؛ بمقدار (0.9-) نقطة مئوية حيث بلغ 8.3% مقارنة بــ 9.7 % في الربع الثاني من عام 2022م ، و انخفاض قدره (0.2-) نقطة مئوية مقارنة بـ ـ8.5% بالربع الأول من عام 2023م.
وأحدثت مبادرات الوزارة في مجال تمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل؛ انخفاضٌ تاريخي غير مسبوق لمعدل بطالة السعوديات في الربع الثاني من عام 2023م - حيث بلغ 15.7%.
و نتيجةً لسعي الوزارة لتوفير فرص عمل للسعوديين في القطاع الخاص, استمر انخفاض معدل بطالة الذكور أيضاً من السعوديين في الربع الثاني من عام 2023م؛ حيث بلغ 4.6 مقارنةً بـ 4.7% في الربع الثاني من العام الماضي 2022م.
وأظهرت نشرة سوق العمل بالإضافة إلى ما سبق ثباتًا في معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي عدد السكان, حيث بلغ 60.8% وذلك للربع الثاني من عامي 2023, 2022، فيما بلغ معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15سنة فأكثر) في الربع الثاني من عام 2023م نحو 51.7% مستقراً إلى حد كبير مقارنة بـ 52.4% في الربع الأول من عام 2023م. حيث كان بـ 51.8% في الربع الثاني من عام 2022م.
ومع استقرار معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور (15سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2023م عند 67.5% مقارنة مع الربع الأول من عام 2023م، حيث كان يبلغ 68.3%.
من جهته ساهم صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم 1.4 مليون سعودي من برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال النصف الأول من عام 2023م، حيث استفادت 79 ألف منشأة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية في مختلف مناطق المملكة؛ منها نحو 95% من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وتجاوزت مصروفات الدعم المقدمة لتمكين السعوديين 4.6 مليار ريال، خلال النصف الأول من 2023م.

MENAFN28092023000089011017ID1107160208

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث