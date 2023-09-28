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وكيل إمارة نجران يرعى حفل التعليم لليوم الوطني

9/28/2023 2:23:32 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد وكيل إمارة منطقة نجران المكلف الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي،اليوم، حفل اليوم الوطني في مدرسة ثانوية نجران،بحضور مدير عام التعليم بمنطقة نجران منصور بن عبدالله آل شريم ومساعده للشؤون التعليمية بنين حسين آل معمر وعدد من القيادات التعليمية والتربوية.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي والقرآن الكريم.
بعدها ارتجل مدير عام التعليم بالمنطقة منصور بن عبدالله آل شريم كلمة ، أكد فيها أن اليوم الوطني للمملكة حدثا محفوراً في ذاكرة التاريخ منقوشاً في فكر ووجدان كل مواطن،فيه وحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفُرقة والتناحر إلي وحدة وانصهار وتكامل،ولا غريب أن تشهد مدارس التعليم العام أجواء هذه الذكرى العطرة (ذكرى اليوم الوطني ال93 لتوحيد المملكة ،وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال كل القيم والمفاهيم والتضحيات والجهود المضيئة التي صاحبت بناء هذا الكيان العملاق.
وإننا إذ نحتفل في هذا اليوم, لنعبر عما تُكنه صدورنا من محبة وتقدير لهذه الأرض المباركة ولمن كان لهم الفضل بعد الله تعالى في ما تنعم به بلادنا من رفاهية واستقرار, حيث تشهد المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبذالعزيز ،قفزات حضارية لا مثيل لها في جميع المجالات, فما حققته هذه البلاد في المجال الاقتصادي والتعليمي والأمني أمر يصعب وصفة ويجل حصره حتى أصبحت مضرب الأمثال في محيطها الإقليمي في الاستقرار والرخاء والتنمية.
حيث قفزت المملكة العربية السعودية قفزات هائلة في مختلفة المجالات وعلى كافة الأصعدة، ففي مجال التعليم على سبيل المثال لا الحصر تم دمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم تحت مسمى واحد وهو وزارة التعليم، وبهذا يكون قد تم دمج التعليم الجامعي والتعليم العام في وزارة واحدة، بالإضافة إلى تشييد العديد من المدارس والمعاهد العلمية وافتتاح الجامعات والأقسام في الجامعات السعودية وتعزيز وتطوير برامج الابتعاث الخارجي ،
وإدخال التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد وذلك من أجل إنشاء المنصات التعليمية الرسمية التابعة لوزارة التعليم السعودية، وقد ظهرت أهمية هذا العمل في فترة انتشار فيروس كورونا، حيث انتقلت العملية التعليمية في البلاد إلى التعليم الإلكتروني بشكل منتظم ولم تتوقف العملية التعليمية بعد الإغلاق الكبير الذي حدث ،ناهيك عن مشروع تنمية الإبداع والتميز وهو مشروع يهدف إلى رعاية المواهب الخاصة بأعضاء الهيئات التدريسية في كل أنحاء المملكة،كما حرصت قيادتنا الرشيدة على إحداث تطوير كبير في الجامعات السعودية، هذا التطوير الذي أدى بشكل مباشر إلى رفع جودة التعليم في البلاد كلها.
كما نوه آل شريم باهتمام ومتابعة أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ،على دعم النهضة التعليمية في المنطقة والمحافظات التابعة لها،رافعا أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي عهده الأمين وإلى كافة الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل والمقيمين معنا على ثرى هذا الوطن الطاهر.
بعدها قدم نخبة من طلاب ثانوية نجران أوبريتا وطنيا غنائيا من كلمات شاعر التعليم نبهان الودعاني.
معرض نحلم ونحقق
‏من جهة أخرى افتتح آل شريم ‬⁩ معرض "نحلم ونحقق" والمرسم المصاحب ، والذي نظمته إدارة النشاط الطلابي بنين-بنات ، ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي 93 ، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، وعدد من منسوبي ومنسوبات الإدارة، وتضمن المعرض الذي شارك به مدارس المنطقة، مشاريع اليوم الوطني السعودي ، ولوح فنية وطنية عبر من خلالها الفنانين والفنانات عن مشاعرهم وفخرهم واعتزازهم بالوطن.

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