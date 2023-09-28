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تريند فيجن وان تُتوج بجائزة أفضل منصة لرصد التهديدات السيبرانية ومعالجتها

9/28/2023 2:23:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت شركة تريند مايكرو، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، تفوق منصتها "تريند فيجن وان" من خلال الإشادة الواسعة من قبل عملائها. وفي تصنيف أجرته "G 2 Grid"، الرائدة في تقييم حلول البرامج والمعروفة كونها مصدرًا موثوقًا للمعلومات، حققت منصة "تريند فيجن وان" المركز الثاني من بين 59 حلًا في مجال الكشف عن التهديدات السيبرانية والاستجابة لها بشكل واسع، وذلك وفقاً لتقريرG2 Grid الصادر عن صيف 2023.
وحققت منصة "تريند فيجن وان" موقعًا رياديًا بين أبرز المنصات في القطاعات المتنوعة بما في ذلك الأسواق المتوسطة والمؤسسات الكبرى. كما حصلت منصة "تريند فيجن وان" عدة جوائز مرموقة خلال صيف 2023، منها جائزة "أفضل محصلة نتائج إيجابية على مستوى المؤسسات"، و"البرنامج الأسهل استخدامًا على مستوى المؤسسات"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل العلاقات".

وتأتي هذه الجوائز تتويجًا لالتزام "تريند مايكرو" بالابتكار واستجابتها المتميزة لاحتياجات الصناعة، مما جعلها تنال كذلك جائزتي "القائد الأفضل على مستوى القطاع" و"الرائد الأفضل في صيف 2023" المقدمة من G2 Grid ، ولم تقتصر الإشادة على ذلك، فقد حظيت المنصة أيضًا على تقدير خاص في دعم الشركات الصغيرة لتحصد في هذا السياق جائزة "النظام الأعلى أداءً".
وفي ظل الارتفاع الملحوظ للتهديدات السيبرانية التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تُمضي شركة "تريند مايكرو" قدمًا بإجراءات استباقية لحماية المؤسسات المحلية؛ حيث كشف تقرير الشركة السنوي للأمن السيبراني لعام 2022، الذي يحمل عنوان "إعادة ابتكار الاستراتيجيات الأمنية"، عن رصد الشركة وحجبها لأكثر من 870 مليون تهديد في المنطقة خلال السنة الماضية. وقد أكدت الجوائز التي حصلت عليها الشركة من "G2 Grid" التزامها الدائم بتحقيق هذا الهدف وتقديم الحماية الأمثل لعملائها.
وتعليقًا على هذا الإنجاز، ذكر الدكتور معتز بن علي، نائب أول للرئيس والمدير الإداري لتريند مايكرو في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى وروسيا وأفريقيا في تصريحًا له حول الجوائز التي حققتها المنصة، قائلًا: "إن الجائزة التي حصلنا عليها من منصة G2 Grid تعكس رضا عملائنا وتبرز التزامنا بقضية الابتكار، وشدد على أن "منصة تريند فيجن وان" هي دليل على جهود الشركة المتواصلة لتقديم حلول متقدمة تواكب التطورات والمتغيرات السريعة التي يشهدها عالم الأمن السيبراني، مضيفًا: أننا نؤمن بقوة الذكاء الاصطناعي وأهمية تقديم رؤية شاملة للحوادث الأمنيةوذلك بهدف تعزيز قدرة عملائنا على التصدي للتهديدات بكفاءة عالية. لذلك لن تكون الجوائز التي حققناها هي نهاية مشوارنا، وإنما هي محطة هامة في مسيرتنا الطموحة لتعزيز مفهوم الأمن السيبراني ومساعدة عملائنا في التصدي للتهديدات المتجددة والمتغيرة.
يذكر أن منصة "تريند فيجن وان" هي منصة أمان سحابية تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في مساعدة المؤسسات على رصد التهديدات والتصدي لها بشكل أسرع وأكثر فعالية. وتقدم المنصة رؤية موحدة لجميع الأحداث الأمنية على جميع مستويات المؤسسة، ما يساعدها على فهم التهديدات التي تواجهها على نحو أفضل.
في حين يساعد استخدام المساعد الشخصي "كومبانيون" الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في فهم التهديدات الناشئة ومواجهتها بسرعة، وتبسيط مهام سير العمل على نحو يضمن الاستجابة للحوادث بشكل سلس.
علمًا أن المؤسسات تختار استخدام منصة "تريند فيجن وان" باعتبارها حل أمني شامل وموثوق به، ما يمكّنها من حماية أصولها الثمينة والتقليل من مخاطر الهجمات السيبرانية، وبالتالي إنشاء أساس قوي للأمن السيبراني.

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