الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2023

(MENAFN
- Al Watan) أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، ورئيس هيئة جائزة الملك خالد، ورئيس مجلس الأمناء الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز عن أسماء الفائزين بالجائزة لعام 2023، التي تتضمن: شركاء التنمية، وتميز المنظمات غير الربحية، والاستدامة.
وفاز بجائزة الملك خالد للاستدامة، والتي تقدّم لمنشآت القطاع الخاص التي تمّيزت بتطبيقها المبتكر للاستدامة في ممارساتها التجارية، وجميع أعمالها على الصعيد الاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي في المملكة، المنشآت التالية: المركز الأول: إدارة تشغيل معمل بقيق، شركة أرامكو السعودية ، المركز الثاني: شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، في حين فاز بالمركز الثالث الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".
ونال جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية، والتي تُمنح للمنظمات غير الربحية المسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتتميّز بالأداء الإداري، وانتهاج أفضل الممارسات المتبعة في خدمة مستفيديها، المنظمات التالية: المركز الأول: جمعية المودة للتنمية الأسرية بمكة المكرمة، المركز الثاني: الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء"، والمركزالثالث: الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية".
وفاز بجائزة الملك خالد لشركاء التنمية، والتي تقدّم أعمال تنموية اجتماعية تسهم في تقديم حلول مبتكرة لتحديات، أو قضايا اجتماعية، أو اقتصادية في المملكة من خلال تصميم مبادرات، أو برامج ذات أثر اجتماعي مستدام، حيث فاز بالمركز الأول: منصة فهيم التعليمية "فهيم"، والمركز الثاني: مصحف الحرمين الإلكتروني للمكفوفين "ترتيل"، والمركز الثالث: شركة شباب مجتمعي الوقفية "شباب مجتمعي".
وقال الأمير فيصل بن خالد في كلمته خلال المؤتمر الصحفي: "إن المملكة تسير بخطى متسارعة نحو الريادة، وتحقيق أهدافها التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله -، وذلك ضمن رؤية السعودية 2030.
وأضاف: "نستلهم في مؤسسة الملك خالد قيمنا من إرث عظيم لقائد نعتزّ بما حقّقه في بلادنا من إنجازات، وعطاءات شملت كل المجالات، فرحمة الله على الملك الصالح: خالد بن عبد العزيز".
وأكد أن مؤسسة الملك خالد ركّزت منذ إنشائها على تحقيق التنمية المستدامة طويلة الأجل، وتقديم نموذج إيجابي في عملها وأدائها؛ لتحقيق ما تطمح إليه، ويلبي احتياجات المجتمع وتطلعاته، مشيًرا إلى أن "جائزة الملك خالد منذ إطلاقها في عام 2008م وهي تشع ضياءً في أرجاء الوطن، تَمنح، وتُمكّن، وتُؤمن بأن لكل فرد القدرة على تغيير العالم للأفضل، حيث رُصِدَت للمتميزين، واحتفت بهم في مجالات استدامة القطاع الخاص، والأداء الإداري للمنظمات غير الربحية، وابتكار أعمال تنموية اجتماعية".
MENAFN28092023000089011017ID1107160205
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.