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الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2023

9/28/2023 2:23:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، ورئيس هيئة جائزة الملك خالد، ورئيس مجلس الأمناء الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز عن أسماء الفائزين بالجائزة لعام 2023، التي تتضمن: شركاء التنمية، وتميز المنظمات غير الربحية، والاستدامة.
وفاز بجائزة الملك خالد للاستدامة، والتي تقدّم لمنشآت القطاع الخاص التي تمّيزت بتطبيقها المبتكر للاستدامة في ممارساتها التجارية، وجميع أعمالها على الصعيد الاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي في المملكة، المنشآت التالية: المركز الأول: إدارة تشغيل معمل بقيق، شركة أرامكو السعودية ، المركز الثاني: شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، في حين فاز بالمركز الثالث الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".
ونال جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية، والتي تُمنح للمنظمات غير الربحية المسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتتميّز بالأداء الإداري، وانتهاج أفضل الممارسات المتبعة في خدمة مستفيديها، المنظمات التالية: المركز الأول: جمعية المودة للتنمية الأسرية بمكة المكرمة، المركز الثاني: الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء"، والمركزالثالث: الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية".
وفاز بجائزة الملك خالد لشركاء التنمية، والتي تقدّم أعمال تنموية اجتماعية تسهم في تقديم حلول مبتكرة لتحديات، أو قضايا اجتماعية، أو اقتصادية في المملكة من خلال تصميم مبادرات، أو برامج ذات أثر اجتماعي مستدام، حيث فاز بالمركز الأول: منصة فهيم التعليمية "فهيم"، والمركز الثاني: مصحف الحرمين الإلكتروني للمكفوفين "ترتيل"، والمركز الثالث: شركة شباب مجتمعي الوقفية "شباب مجتمعي".
وقال الأمير فيصل بن خالد في كلمته خلال المؤتمر الصحفي: "إن المملكة تسير بخطى متسارعة نحو الريادة، وتحقيق أهدافها التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله -، وذلك ضمن رؤية السعودية 2030.
وأضاف: "نستلهم في مؤسسة الملك خالد قيمنا من إرث عظيم لقائد نعتزّ بما حقّقه في بلادنا من إنجازات، وعطاءات شملت كل المجالات، فرحمة الله على الملك الصالح: خالد بن عبد العزيز".
وأكد أن مؤسسة الملك خالد ركّزت منذ إنشائها على تحقيق التنمية المستدامة طويلة الأجل، وتقديم نموذج إيجابي في عملها وأدائها؛ لتحقيق ما تطمح إليه، ويلبي احتياجات المجتمع وتطلعاته، مشيًرا إلى أن "جائزة الملك خالد منذ إطلاقها في عام 2008م وهي تشع ضياءً في أرجاء الوطن، تَمنح، وتُمكّن، وتُؤمن بأن لكل فرد القدرة على تغيير العالم للأفضل، حيث رُصِدَت للمتميزين، واحتفت بهم في مجالات استدامة القطاع الخاص، والأداء الإداري للمنظمات غير الربحية، وابتكار أعمال تنموية اجتماعية".

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