ما هي تفضيلات السعوديين في البحث عن الوظائف؟

(MENAFN
- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها حول مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2023، عن تفضيلات السعوديين في البحث عن الوظائف، إذ بينت "الإحصاء" أن 95 % من السعوديين المتعطلين، سيقبلون الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، وحول موقع العمل و وسائل التنقل، فإن 44 % من الذكور سيقبلون الوظائف التي يمكن التنقل إليها خلال ساعة على الأكثر حسب الإحصاء، فيما ستقبل 58% من الإناث السعودييات الوظائف التي يمكن التنقل إليها خلال ساعة على الأكثر، أما فيما يتعلق بساعات العمل، فقد أعرب 75 % من الإناث عن قبولهم العمل في وظيفة تتطلب العمل لـ8 ساعات أو أكثر، فيما لم يمانع 90% من الذكور العمل في وظيفة بعمل 8 ساعات أو أكثر. سؤال الأصدقاء وسيلة البحث عن عمل
وحددت الهيئة 4 أساليب نشطة في بحث المتعطلين السعوديين عن الوظائف والفرص العملية الملائمة، يأتي على رأسها "سؤال الأصدقاء والأقارب" ويعتبر ذلك الوسيلة المفضلة لأكثر من 85 % من الباحثين عن العمل، يليله خيار التقدم المباشر إلى المؤسسات والشركات ويتبع هذا الخيار نحو 70 % من الباحثين عن العمل، فيما ينشط 61 % من الباحثين عن العمل في البحث عن الوظائف عبر المنصة الموحدة للوظائف جدارات. انخفاض البطالة في الربع الثاني 2023
وكانت الهيئة قد أعلنت اليوم عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في السعودية إلى 4.9% خلال الربع الثاني من 2023، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي، و0.2 نقطة مئوية على أساس ربعي.
وبلغ معدل البطالة للسعوديين 8.3% في الربع الثاني من 2023، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من 2023.
وكان معدل البطالة قد بلغ 9.7% في الربع الثاني من 2022، و8.5% في الربع الأول من 2023.
وانخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 15.7% في الربع الثاني من العام الحالي، بالمقارنة مع الربع السابق من 2023.
واستقر معدل البطالة فيما يتعلق بالذكور السعوديين عند 4.6% مقارنة بالربع السابق.
فيما انخفض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية حيث بلغ 47.4% بالمقارنة مع الربع السابق.
وتراجع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بمقدار 0.7 نقطة مئوية حيث بلغ 51.7%.
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