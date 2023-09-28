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ما هي تفضيلات السعوديين في البحث عن الوظائف؟

9/28/2023 2:23:30 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها حول مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2023، عن تفضيلات السعوديين في البحث عن الوظائف، إذ بينت "الإحصاء" أن 95 % من السعوديين المتعطلين، سيقبلون الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، وحول موقع العمل و وسائل التنقل، فإن 44 % من الذكور سيقبلون الوظائف التي يمكن التنقل إليها خلال ساعة على الأكثر حسب الإحصاء، فيما ستقبل 58% من الإناث السعودييات الوظائف التي يمكن التنقل إليها خلال ساعة على الأكثر، أما فيما يتعلق بساعات العمل، فقد أعرب 75 % من الإناث عن قبولهم العمل في وظيفة تتطلب العمل لـ8 ساعات أو أكثر، فيما لم يمانع 90% من الذكور العمل في وظيفة بعمل 8 ساعات أو أكثر.
سؤال الأصدقاء وسيلة البحث عن عمل
وحددت الهيئة 4 أساليب نشطة في بحث المتعطلين السعوديين عن الوظائف والفرص العملية الملائمة، يأتي على رأسها "سؤال الأصدقاء والأقارب" ويعتبر ذلك الوسيلة المفضلة لأكثر من 85 % من الباحثين عن العمل، يليله خيار التقدم المباشر إلى المؤسسات والشركات ويتبع هذا الخيار نحو 70 % من الباحثين عن العمل، فيما ينشط 61 % من الباحثين عن العمل في البحث عن الوظائف عبر المنصة الموحدة للوظائف جدارات.
انخفاض البطالة في الربع الثاني 2023
وكانت الهيئة قد أعلنت اليوم عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في السعودية إلى 4.9% خلال الربع الثاني من 2023، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي، و0.2 نقطة مئوية على أساس ربعي.
وبلغ معدل البطالة للسعوديين 8.3% في الربع الثاني من 2023، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من 2023.
وكان معدل البطالة قد بلغ 9.7% في الربع الثاني من 2022، و8.5% في الربع الأول من 2023.
وانخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 15.7% في الربع الثاني من العام الحالي، بالمقارنة مع الربع السابق من 2023.
واستقر معدل البطالة فيما يتعلق بالذكور السعوديين عند 4.6% مقارنة بالربع السابق.
فيما انخفض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية حيث بلغ 47.4% بالمقارنة مع الربع السابق.
وتراجع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بمقدار 0.7 نقطة مئوية حيث بلغ 51.7%.

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