المغرب يسعى إلى دور رائد في الهيدروجين الأخضر

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

الرباط – المغرب – مغتنمةً دورها الرائد في الطاقات المتجددة، تَهْدُف المغرب لأن تصبح لاعباً رئيسياً في سوق الهيدروجين الاخضر في منطقة شمال افريقيا، سواء كان في عملية التصدير إلى أوروبا أو من خلال استخدامه لانتاج الاسمدة.

وكان الملك محمد الخامس (في الصورة أعلاه) في نهاية تموز/ يوليو قد أعاد التأكيد في خطاب له على طموح بلاده بهذا الخصوص وطلب من الحكومة” تنفيذاً سريعاً وذو جودة عالية” لـ“عرض المغرب” للهيدروجين الاخضر.

وجاء في خطاب الملك“من الضروري تقدير الفضائل التي تمتلكها بلادنا والاستجابة بأفضل طريقة ممكنة للمشاريع التي يقترحها المستثمرون الدوليون في هذا المجال الواعد”.

يتم الحصول على الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي للماء الذي يقوم بدوره بفصل غاز الاكسجين هذا. وبالتالي فهو لا يعتبر أخضراً إلا بعد انتاجه من خلال الكهرباء التي يتم توليدها من خلال الطاقات المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الهيدروليكية.

لذلك فإن التوقعات عالية حول هذه المورد والذي من الممكن أن يساعد في تقليل انبعاثات الكربون من الصناعات الفولاذية والمدنية والكيميائية، كما يمكنه أن يساعد في تخزين الطاقة النظيفة.

علاوة على ذلك، تنوي المغرب كذلك استخدامه في صناعة الامونيا وهي أساس الاسمدة الزراعية، وهو قطاع تبرز فيه المغرب عالمياً بسبب احتياطاتها الهائلة من الفوسفات.

ويقول مدير معهد ( Iresen) المغربي لبحوث الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة:” تهدف المغرب إلى أن تصبح قائداً إقليمياً في هذا المورد، وعلى الرغم من أن قطاعها مازال في بداياته فهذا طبيعي لأن المشاريع العالمية الكبرى لا تجني ثمارها قبل 3 أو 5 سنوات”.

وكان وزير الاقتصاد المغربي قد أعلن في منتصف آب/أغسطس قد تم تخصيص 1،5 مليون هكتار من أجل” ثمانية مصانع لانتاج الهيدروجين والامونيا الخضراوين”. وأفادت الصحافة المغربية من ناحيتها عن وجود مشاريع في هذا القطاع لمستثمرين من أستراليا والهند وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

وأوضح أحمد رضا شامي، رئيس المجلس الاقتصادي في المغرب لمجلة“La Vie Eco” قائلاً:“كونها صناعة تهدف لانتاج الكهرباء المنخفضة التكاليف، فإن الهدف هو عدم تجاوز تكلفتها لدولار أو دولارين لكل كيلو من الهيدروجين الاخضر أي (ما بين 5 و 10 ريالات برازيلية وفقاً لسعر الصرف الحالي).

سباق الهيدروجين

يدخل هذا البلد الافريقي في هذا السباق متميزاً في أنه قد استثمر بشكل هائل في الطاقات النظيفة خلال الـ15 عاماً المنصرمة والتي يوَّلِدُ من خلالها 38% من انتاج الكهرباء حالياً، والتي من الممكن أن تصل إلى 52% في العام 2030.

كما تتميز كذلك دول أخرى في منطقة المغرب العربي في هذا القطاع، مثل الجزائر التي أنجزت استثمارات كبيرة من أجل زيادة انتاجها لهذا المورد للطاقة النظيفة، وتونس التي من المتوقع أن تُصَدِر ما بين 5،5 و 6 طن من الهيدروجين الاخضر لأوروبا في العام 2050.

ووفقاً لبحث قامت به شركة ديليوت للتدقيق- Deloitte، فإن شمال إفريقيا ستصبح المنطقة الرئيسية المصدرة للهيدروجين الاخضر في العالم في العام 2050.

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©Fadel Senna/AFP