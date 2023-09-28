Thursday, 28 September 2023 06:32 GMT

الموت يغيب الفنانة الكبيرة نجاح سلام

9/28/2023 10:26:08 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض- أصداف نيوز:

توفيت، اليوم الخميس، الفنانة اللبنانية الكبيرة نجاح سلام،عن عمر ناهز 92 عاما، وذلك حسب ما أعلنت ابنتها عبر حسابها على“فيسبوك”.

ونجاح سلام هي صاحبة الأغنية الشهيرة“يا أغلي اسم في الوجود يا مصر”.

نعى عدد من نجوم لبنان النجمة نجاح سلام ، عبر حساباتهم على تويتر، حيث كتب مروان خورى:”وداعا نجاح سلام أعمالك رح تبقى حاضرة معنا للأبد”، و قالت كارمن لبس“الله يرحم فنانة زمن الغناء الأصيل تركت وراءها مسيرة مشرفة والله يصبر أهلها ومحبينها”.

وكتب ناصيف زيتون:” كبرنا مع أعمالك وكنتِ مدرسة بالفن ألف سلام لروحك” وقالت يارا:”القديرة والمميزة، صاحبة الذكريات الخالدة والصوت العظيم الله يرحم روحك الحلوة”.

يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في لبنان عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة، وهي الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

وفي عام 1949 سجلت أول أغانيها وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت في مسيرتها الفنية.

وعُرفت الفنانة الراحلة بأداء الأغاني الوطنية والأدعية الدينية. وخلال حرب سنة 1956 في مصر، اشتهرت سلام بأغنية“يا أغلى اسم في الوجود يا مصر”، بالإضافة إلى غنائها قصيدة“أنا النيل مقبرة للغزاة”، للشاعر المعروف محمود حسن إسماعيل.

وفي سنة 1974، جرى تكريمها في القاهرة، بمنحها الجنسية المصرية.

MENAFN28092023007116015312ID1107159356

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث