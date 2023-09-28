الموت يغيب الفنانة الكبيرة نجاح سلام

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- Asdaf News)
الرياض- أصداف نيوز:
توفيت، اليوم الخميس، الفنانة اللبنانية الكبيرة نجاح سلام،عن عمر ناهز 92 عاما، وذلك حسب ما أعلنت ابنتها عبر حسابها على“فيسبوك”.
ونجاح سلام هي صاحبة الأغنية الشهيرة“يا أغلي اسم في الوجود يا مصر”.
نعى عدد من نجوم لبنان النجمة نجاح سلام ، عبر حساباتهم على تويتر، حيث كتب مروان خورى:”وداعا نجاح سلام أعمالك رح تبقى حاضرة معنا للأبد”، و قالت كارمن لبس“الله يرحم فنانة زمن الغناء الأصيل تركت وراءها مسيرة مشرفة والله يصبر أهلها ومحبينها”.
وكتب ناصيف زيتون:” كبرنا مع أعمالك وكنتِ مدرسة بالفن ألف سلام لروحك” وقالت يارا:”القديرة والمميزة، صاحبة الذكريات الخالدة والصوت العظيم الله يرحم روحك الحلوة”.
يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في لبنان عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة، وهي الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.
وفي عام 1949 سجلت أول أغانيها وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت في مسيرتها الفنية.
وعُرفت الفنانة الراحلة بأداء الأغاني الوطنية والأدعية الدينية. وخلال حرب سنة 1956 في مصر، اشتهرت سلام بأغنية“يا أغلى اسم في الوجود يا مصر”، بالإضافة إلى غنائها قصيدة“أنا النيل مقبرة للغزاة”، للشاعر المعروف محمود حسن إسماعيل.
وفي سنة 1974، جرى تكريمها في القاهرة، بمنحها الجنسية المصرية.
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