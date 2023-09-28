الموت يغيب الفنانة الكبيرة نجاح سلام

الرياض- أصداف نيوز:

توفيت، اليوم الخميس، الفنانة اللبنانية الكبيرة نجاح سلام،عن عمر ناهز 92 عاما، وذلك حسب ما أعلنت ابنتها عبر حسابها على“فيسبوك”.

ونجاح سلام هي صاحبة الأغنية الشهيرة“يا أغلي اسم في الوجود يا مصر”.

نعى عدد من نجوم لبنان النجمة نجاح سلام ، عبر حساباتهم على تويتر، حيث كتب مروان خورى:”وداعا نجاح سلام أعمالك رح تبقى حاضرة معنا للأبد”، و قالت كارمن لبس“الله يرحم فنانة زمن الغناء الأصيل تركت وراءها مسيرة مشرفة والله يصبر أهلها ومحبينها”.

وكتب ناصيف زيتون:” كبرنا مع أعمالك وكنتِ مدرسة بالفن ألف سلام لروحك” وقالت يارا:”القديرة والمميزة، صاحبة الذكريات الخالدة والصوت العظيم الله يرحم روحك الحلوة”.

يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في لبنان عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة، وهي الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

وفي عام 1949 سجلت أول أغانيها وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت في مسيرتها الفنية.

وعُرفت الفنانة الراحلة بأداء الأغاني الوطنية والأدعية الدينية. وخلال حرب سنة 1956 في مصر، اشتهرت سلام بأغنية“يا أغلى اسم في الوجود يا مصر”، بالإضافة إلى غنائها قصيدة“أنا النيل مقبرة للغزاة”، للشاعر المعروف محمود حسن إسماعيل.

وفي سنة 1974، جرى تكريمها في القاهرة، بمنحها الجنسية المصرية.