إحالات واسعة على التقاعد في التربية شملت مدراء - أسماء

إحالات واسعة على التقاعد في التربية شملت مدراء - أسماء
التاريخ
9/28/2023 10:14:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إحالة عدد كبير من موظفي الوزارة على التقاعد.
وشمل القرار مدراء ادارت ومدراء تربية.
وتالياً الأسماء:
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