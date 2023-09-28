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إحالات واسعة على التقاعد في التربية شملت مدراء - أسماء

9/28/2023 10:14:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إحالة عدد كبير من موظفي الوزارة على التقاعد.

وشمل القرار مدراء ادارت ومدراء تربية.


وتالياً الأسماء:















































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