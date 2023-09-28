الكرملين: ليس هناك سبب يدعو الأرمن للفرار من كاراباخ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت موسكو، اليوم (الخميس)، إنها لا ترى سبباً يدعو الأرمن إلى الفرار من كاراباخ، نافيةً فعلياً الاتهامات بالتطهير العرقي التي وجهتها يريفان لباكو.وقال الناطق باسم ((الكرملين))، ديمتري بيسكوف: ((لا يمكننا أن نقول مَن هو المذنب (بالنزوح الجماعي)، لأنه لا توجد أسباب مباشرة لهذه الأعمال))، وفقاً لما ذكرته ((وكالة الصحافة الفرنسية)).



وأضاف: ((مع ذلك، يعبر السكان عن رغبتهم في مغادرة أراضي كاراباخ وأهم ما في الأمر هو أن يتمكن هؤلاء الذين اتخذوا هذا القرار من تنفيذه في ظروف جيدة)).



من جهته، اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم الخميس أذربيجان بتنفيذ حملة ((تطهير عرقي)) في كاراباخ، مؤكداً أنه لن يبقى أي أرمن في الإقليم ((في الأيام المقبلة)).



وقال: ((يشكل ذلك تطهيراً عرقياً حذرنا المجتمع الدولي منه قبل مدة طويلة)).

وأعلن الكرملين أنه ((أخذ علماً)) بإعلان سلطات كاراباخ أنها ستحل نفسها في الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ودفع عدم تدخل روسيا في العملية العسكرية الأذربيجانية أرمينيا إلى اتهام موسكو، حليفتها التقليدية، بالتخلي عنها في مواجهة عدوها التاريخي أذربيجان. ونفى ((الكرملين)) هذه الاتهامات.

الشرق الأوسط