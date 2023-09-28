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روديجر يقلل من حدة أزمة دفاع الريال

9/28/2023 10:14:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أتم ريال مدريد مرانه الأول، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة متصدر الدوري الإسباني "الليجا"، جيرونا، يوم السبت المقبل.
وهي المباراة التي سيتمكن فيها مدرب الفريق الملكي، كارلو أنشيلوتي، من الاعتماد على المدافع الألماني أنطونيو روديجر، والذي تلقى ضربة خلال مواجهة الفريق أمام لاس بالماس (2-0)، بينما سيفتقد فيها لخدمات النمساوي ديفيد ألابا.
وكان النبأ السار بالنسبة للمدرب الإيطالي هو احتمالية مشاركة روديجر، الذي كان قد غادر أرضية ملعب (سانتياجو برنابيو)، بعد تلقيه ضربة في ربلة ساقه اليمنى من أحد لاعبي لاس بالماس.
وكانت هناك شكوك حول استمرار غياب روديجر، لكن بعد مشاركته في المران وهو يضع ضمادة على مكان الإصابة، بات من الممكن ظهوره أمام جيرونا.
وشهدت مواجهة لاس بالماس أيضا، فقدان مدافع آخر للميرينجي وهو ديفيد ألابا، الذي تم استبداله بعد مرور 40 دقيقة فقط من اللقاء، بسبب إصابة في العضلة المقربة للساق اليمنى.
وأوضحت مصادر من النادي، أن المدافع النمساوي سيحصل على راحة اليوم ومن المنتظر إجراء آشعة الرنين المغناطيسي له يوم الجمعة المقبل، للوقوف على حجم إصابته.
وبهذا ينضم ألابا لقائمة المصابين التي تضم البرازيلي إيدير ميليتاو، والذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى في أولى مباريات الموسم، لذا لا يمتلك أنشيلوتي في خط الدفاع سوى روديجر وناتشو فرنانديز.

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