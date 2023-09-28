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لاعب برشلونة يشعر بالاستياء

9/28/2023 10:14:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر برشلونة أنه مازال يفتقر للقوة الدفاعية، بعد فوزه على سيلتا فيجو 3-2، ثم التعادل مع مايوركا 2-2 مساء الثلاثاء.
وشهدت مباراة مايوركا، أول اختبار للشراكة الدفاعية في عمق الخط الخلفي بين رونالد أراوخو وإينيجو مارتينيز، لكنه لم يكن مثمرا.
وغاب أراوخو بسبب الإصابة لمدة شهر، لكن مارتينيز ظهر لأول مرة بقميص برشلونة في بداية سبتمبر/أيلول الجاري ضد أوساسونا، وشارك أساسيا لأول مرة أمام مايوركا.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، إن مارتينيز، الذي تم سحبه في الدقيقة 75 لصالح جوليس كوندي، شعر بإحباط شديد في بدايته الأولى مع برشلونة.
وأضافت أنه وعلى الرغم من محاولات لاعبي الفريق تشجيعه، كان مارتينيز مدركا لحقيقة أنه لم يصل إلى المعايير المطلوبة.
ونظرا لأنها كانت بدايته الأولى فقط، فمن المرجح أن يكون تشافي هيرنانديز أكثر اهتماما بالأخطاء الجماعية بدلا من الأداء الفردي لمارتينيز.
ومع ذلك، سيحتاج مارتينيز إلى سلسلة من المباريات للعودة إلى المستوى الذي جعله واحدا من أفضل اللاعبين في إسبانيا، وهو الأمر الذي يبدو صعبا، نظرا للشراكة المستقرة بين كوندي وأندرياس كريستينسن، مع تقدم أراوخو عليه أيضا في الترتيب.

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